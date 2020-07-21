Коронавирус
ИзвестияВоробьев оценил ущерб экономике Подмосковья от пандемии коронавируса
Около 130–150 млрд рублей недополучит бюджет Московской области из-за пандемии коронавирусной инфекции, рассказал глава региона Андрей Воробьев.
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То, что мы пережили, и то, что, надеюсь, раз и навсегда ушло, ударило по нашей экономике где-то на 130–150 млрд руб.
— Андрей Воробьев, российский политикРБК вчера в 12:15
с чего всё началось
Начало 2020 года для экономики Московской области было «великолепным», но распространение во втором квартале коронавирусной инфекции COVID-19 стало «серьезным ударом», заявил в интервью телеканалу РБК губернатор региона Андрей Воробьев.РБКвчера в 12:15
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Ущерб экономике от ситуации с COVID-19 оценивается в 130-150 млрд руб. - Воробьев
Интерфакс - Россиявчера в 12:18
Губернатор Подмосковья надеется, что экономика региона быстро восстановится
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Подмосковье Сегоднявчера в 12:32
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Общество
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РИА Новости вчера в 19:30
Политика
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Wday.ru вчера в 09:30
Происшествия
В Саратове застрелили мужчину, ведется следствие
Саратов, 21 июля 2020, 08:28 — REGNUM В Саратове 20 июля текущего года обнаружен труп 35-летнего мужчины с огнестрельным ранением.
REGNUM вчера в 01:28
Общество
«Турецкий поток» закроют на второй за месяц ремонт
Lenta.ru вчера в 12:28
Политика
Канье Уэст спросил совета у фанатов по поводу предвыборной гонки
Рэпер Канье Уэст спросил своих подписчиков в Twitter, стоит ли ему участвовать в избирательной гонке.
Lenta.ru 00:33
Хоккей
Омский «Авангард» занял вторую строчку в рейтинге силы клубов КХЛ
12 Канал Омск 01:15
Общество
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Комсомольская правда вчера в 15:59
Гаджеты
Компания AMD представила процессоры Ryzen 4000
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Evo-rus.com 01:35
Армия и оружие
Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа
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Хоккей
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РБК спорт вчера в 13:51
Политика
Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей
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РБК 20 июля в 08:34
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РИА Новости вчера в 20:19
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Происшествия
Двух адвокатов экс-губернатора следствие отвело из-за конфликта интересов
Лишь после второго заседания руководитель следственно-оперативной группы СКР Юрий Буртовой вспомнил про конфликт интересов двух фигурантов дела — не признающего вину господина Фургала и обличающего его господина Мистрюкова.
Коммерсантъ вчера в 16:08
Путешествия
Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов
Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
Lenta.ru вчера в 07:29
Армия и оружие
В России завершилась внезапная проверка боеготовности войск
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РИА Новости вчера в 17:02
Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Изначально фильм должны были показать в кино 17 июля.
Evo-rus.com вчера в 09:52
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РИА Новости вчера в 11:46
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Бесплатная версия будет недоступна на платформе Steam и станет эксклюзивом Epic Games Store.
CyberSport.ru вчера в 13:45
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Коммерсантъ 01:32
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В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ
РИА Новости 20 июля в 09:01
Общество
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РИА Новости вчера в 01:26
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В связи со съемками фильма журналистка Юлия Витязева напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский, будучи комиком, снимался в скетче про казаков-геев.
ФАН вчера в 07:19