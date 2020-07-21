Коронавирус
ИзвестияВоробьев оценил ущерб экономике Подмосковья от пандемии коронавируса
Около 130-150 млрд рублей недополучит бюджет Московской области из-за пандемии коронавирусной инфекции, рассказал глава региона Андрей Воробьев.
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То, что мы пережили, и то, что, надеюсь, раз и навсегда ушло, ударило по нашей экономике где-то на 130–150 млрд руб.
— Андрей Воробьев, российский политикРБК 12:15
с чего всё началось
Начало 2020 года для экономики Московской области было «великолепным», но распространение во втором квартале коронавирусной инфекции COVID-19 стало «серьезным ударом», заявил в интервью телеканалу РБК губернатор региона Андрей Воробьев.РБК12:15
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Ущерб экономике от ситуации с COVID-19 оценивается в 130-150 млрд руб. - Воробьев
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