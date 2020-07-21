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Около 130–150 млрд рублей недополучит бюджет Московской области из-за пандемии коронавирусной инфекции, рассказал глава региона Андрей Воробьев.
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Андрей Воробьев
То, что мы пережили, и то, что, надеюсь, раз и навсегда ушло, ударило по нашей экономике где-то на 130–150 млрд руб.
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Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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