с чего всё началось

Губернатор ожидает, что положительная динамика от введения режима изоляции проявится в течение ближайших трех недель. «Я думаю, что, конечно, будет продолжен режим ограничений, безусловно»,— сказал господин Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «Интерфаксу»).

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