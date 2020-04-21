Общество

КоммерсантъКоммерсантъВоробьев ожидает продления режима изоляции на майские праздники

Губернатор ожидает, что положительная динамика от введения режима изоляции проявится в течение ближайших трех недель. «Я думаю, что, конечно, будет продолжен режим ограничений, безусловно»,— сказал господин Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «Интерфаксу»).
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с чего всё началось
"Я думаю, что, конечно, будет продолжен режим по ограничениям", - ответил Воробьев в эфире телеканала "Россия-24
" на вопрос о возможности продления режима самоизоляции на майские праздники.
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Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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