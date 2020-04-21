Общество
КоммерсантъВоробьев ожидает продления режима изоляции на майские праздники
Губернатор ожидает, что положительная динамика от введения режима изоляции проявится в течение ближайших трех недель. «Я думаю, что, конечно, будет продолжен режим ограничений, безусловно»,— сказал господин Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «Интерфаксу»).
Читать в источнике
Оценить310
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 17:17, Ашберн
Гаджеты
Компания Samsung создаст сенсор на 600 мегапикселей
Новый совершенный датчик, как подчеркнул вице-президент, должен обладать разрешением 600 мегапикселей.
REGNUM 08:37
Общество
В Подмосковье стало известно о коррективах в экзаменах школьников
Предварительно первый экзамен ЕГЭ школьники напишут 8 июня. На начало следующего учебного года перенесены Всероссийские проверочные работы.
РИА Новости 10:52
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru вчера в 23:55
Кино
Премьеру продолжения «Венома» перенесли на 2021 год
Кинокомпания Sony Pictures перенесла дату премьеры второй части "Венома" - вместо 2 октября 2020 года он выйдет на экраны 25 июня 2021-го, сообщает портал Variety.
Российская газета 15:41
Кино
Фанат Marvel показал первый состав «Мстителей» в преклонном возрасте
Фанат киносерии Мстители от Marvel Studious показал пользователям социальной сети Reddit, как их любимые супергерои могли бы выглядеть в старости.
iReactor 08:23
Энергетика
Новак оценил рекордный обвал цен на нефть марки WTI
Глава Минэнерго Александр Новак призвал не драматизировать ситуацию с рекордным падением цен на нефть.
РИА Новости 17:06
Политика
СМИ сообщили о намерении Трампа приостановить выдачи грин-карт
Президент Дональд Трамп объявит в скором времени о приостановке выдачи грин-карт — постоянных видов на жительство в США, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.
РИА Новости 16:24
Экономика
Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК 04:13
Общество
Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса
Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru 07:24
Общество
Мэр российского города забыл выключить прямую трансляцию и обматерил помощницу
Мэр Геленджика Алексей Богадистов забыл выключить прямую трансляцию и обматерил свою помощницу в эфире.
Lenta.ru 09:42
Здоровье
Глава Минздрава Украины предложил продлить карантин до 12 мая
По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, на ближайшем заседании правительства 22 апреля будет вынесено постановление о продлении действия карантина.
Инфорос 14:31
Общество
В Совфеде призвали уволить чиновницу, предложившую врачам шить бахилы
Ранее сообщалось, что заместитель Министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко во время онлайн-конференции предложила врачам «не ждать манны небесной», а нашить себе бахил самостоятельно или привлечь к этому санитарок, которые «сидят дома и им нечего делать».
NewInform вчера в 05:19
Спорт
Звезды спорта примут участие в «Домашней суперлиге»
Смотреть онлайн-трансляцию Домашней суперлиги можно будет на сайте Фонда Росконгресс и канале Росконгресс-ТВ в Youtube.
Советский спорт 06:30
Здоровье
Названа причина большого числа молодых россиян с коронавирусом
Большое число молодых россиян с коронавирусом в больницах объясняется тем, что пожилые люди более дисциплинированно соблюдают самоизоляцию.
Lenta.ru 14:59
Футбол
Агент рассказал, кто инициировал уход Карреры из «Спартака»
Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что в первую очередь виновным в увольнении итальянского специалиста Массимо Карреры из «Спартака» является Андрей Федун.
ProstoProSport 16:15
Армия и оружие
В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились
В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) прокомментировали информацию о том, что жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе республики, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:05
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
РИА Новости 05:41
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
Шоу-бизнес
Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице
Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице Стало известно, как проходит лечение 70-летней артистки.
Экспресс газета 12:14
Армия и оружие
SANA: сирийская ПВО отразила ракетную атаку Израиля
Средства сирийской противовоздушной обороны перехватили несколько израильских ракет над древним городом Пальмира в провинции Хомс в понедельник, сообщило Сирийское государственное информационное агентство (SANA).
Коммерсантъ вчера в 20:50
Футбол
УЕФА настоятельно рекомендовал лигам доиграть сезон
УЕФА уверен, что сезоны европейских лиг должны быть доиграны.
Vprognoze.ru 11:45
Здоровье
Больница в Новой Москве приняла первых пациентов с коронавирусом
RT на русском 00:56
Здоровье
ВОЗ объяснила низкий уровень смертности от коронавируса в России
В России сохраняется один из самых низких уровней смертности от коронавируса в мире.
Lenta.ru 14:22
Экономика
В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
Транспорт
ЦОДД: Около 800 тысяч машин ездят по Москве без пропусков
Более трех миллионов автомобилистов в Москве уже привязали госномера своих машин к цифровым пропускам.
Российская газета 11:22