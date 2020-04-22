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Губернатор ожидает, что положительная динамика от введения режима изоляции проявится в течение ближайших трех недель. «Я думаю, что, конечно, будет продолжен режим ограничений, безусловно»,— сказал господин Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «Интерфаксу»).