Воробьев ожидает продления режима изоляции на майские праздники
Губернатор ожидает, что положительная динамика от введения режима изоляции проявится в течение ближайших трех недель. «Я думаю, что, конечно, будет продолжен режим ограничений, безусловно»,— сказал господин Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «Интерфаксу»).В источнике
С чего всё начиналось
"Я думаю, что, конечно, будет продолжен режим по ограничениям", - ответил Воробьев в эфире телеканала "Россия-24" на вопрос о возможности продления режима самоизоляции на майские праздники.