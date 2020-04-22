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Воробьев ожидает продления режима изоляции на майские праздники
iReactor
  • Вести.Ru5:12
  • РЕН ТВ0:47
  • Piter.tv1:42
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Губернатор ожидает, что положительная динамика от введения режима изоляции проявится в течение ближайших трех недель. «Я думаю, что, конечно, будет продолжен режим ограничений, безусловно»,— сказал господин Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «Интерфаксу»).В источнике
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С чего всё начиналось
"Я думаю, что, конечно, будет продолжен режим по ограничениям", - ответил Воробьев в эфире телеканала "Россия-24" на вопрос о возможности продления режима самоизоляции на майские праздники.
ТАСС 14:17
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Воробьев допустил продление самоизоляции на майские праздники

РБК 15:01
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Губернатор Подмосковья допустил продление режима самоизоляции на майские праздники

Интерфакс 13:59
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Власти Подмосковья не исключают продления режима самоизоляции на период майских праздников

ТАСС 14:17
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