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Российская газетаВоробьев попросил Путина продлить льготы по ипотеке
В ходе рабочей встречи с президентом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил Владимира Путина продлить программу льготной ипотеки под 6,5%.
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Если такие возможности будут, то это было бы, конечно, победой. Люди платят меньше за квартиру, разные платежи по ипотеке – от 40 до 48 тысяч, это на 6-10 тысяч рублей меньше, чем ранее, когда ипотека была высокая. Поэтому стройка для нас приоритет.
— Андрей Воробьев, российский политикРИАМО 07:12
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