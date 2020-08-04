Общество

Российская газетаРоссийская газетаВоробьев попросил Путина продлить льготы по ипотеке

В ходе рабочей встречи с президентом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил Владимира Путина продлить программу льготной ипотеки под 6,5%.
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Андрей Воробьев
Если такие возможности будут, то это было бы, конечно, победой. Люди платят меньше за квартиру, разные платежи по ипотеке – от 40 до 48 тысяч, это на 6-10 тысяч рублей меньше, чем ранее, когда ипотека была высокая. Поэтому стройка для нас приоритет.
— Андрей Воробьев, российский политикРИАМО 07:12

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