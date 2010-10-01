В регионе уже третьи сутки не прекращаются сильные дожди. «Чтобы не было переполнения, планируем начать сброс воды в Можайском водохранилище», — написал Воробьев в Instagram. Губернатор попросил жителей «быть наготове, держать при себе документы и необходимые вещи».

Воробьев предупредил о возможном сбросе воды в Можайском водохранилище

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