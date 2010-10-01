Общество

РБКРБКВоробьев предупредил о возможном сбросе воды в Можайском водохранилище

В регионе уже третьи сутки не прекращаются сильные дожди. «Чтобы не было переполнения, планируем начать сброс воды в Можайском водохранилище», — написал Воробьев в Instagram. Губернатор попросил жителей «быть наготове, держать при себе документы и необходимые вещи».
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В Подмосковье из‑за ливней могут начать сброс воды в Можайском водохранилище

Радио 103:04

Воробьев предупредил жителей Подмосковья о сбросе воды из Можайского водохранилища

Вести.Ruвчера в 15:58

Чтобы не было переполнения. Губернатор рассказал о планах по сбросу воды в Можайском водохранилище

Подмосковье Сегоднявчера в 14:53

В Подмосковье могут провести сброс воды в Можайском водохранилище из-за его переполнения

ТАССвчера в 15:10

Губернатор предупредил жителей Можайского округа о сбросе воды из водохранилища

РИАМОвчера в 14:54

В Можайском водохранилище начнётся сброс воды во избежание потопа

News.ruвчера в 15:18

Сброс воды начнут под Можайском, чтобы избежать потопа

Телеканал 360°вчера в 14:45
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Андрей Юрьевич Воробьёв
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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