Общество
РБКВоробьев предупредил о возможном сбросе воды в Можайском водохранилище
В регионе уже третьи сутки не прекращаются сильные дожди. «Чтобы не было переполнения, планируем начать сброс воды в Можайском водохранилище», — написал Воробьев в Instagram. Губернатор попросил жителей «быть наготове, держать при себе документы и необходимые вещи».
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Воробьев предупредил жителей Подмосковья о сбросе воды из Можайского водохранилища
Вести.Ruвчера в 15:58
Чтобы не было переполнения. Губернатор рассказал о планах по сбросу воды в Можайском водохранилище
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Армия и оружие
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Россия впервые заложит «Мистрали» на судостроительном заводе в Крыму
Впервые в современной истории России закладываются два корабля нового класса — "вертолетоносец", типа российские "Мистрали", говорит источник.
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Суд арестовал вице-мэра Томска, обвиняемого во взяточничестве
Как сообщала "РГ", заместитель мэра города Томска по безопасности и управлению делами Евгений Суриков был задержан 16 июля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
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