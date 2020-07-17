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Интерфакс - РоссияИнтерфакс - Россия

В Подмосковье планируют начать сброс воды в Можайском водохранилище

Ситуация находится под контролем, все профильные службы мобилизованы.В источнике
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Воробьев предупредил жителей Подмосковья о сбросе воды из Можайского водохранилища

Вести.Ruвчера в 15:58

В Можайском водохранилище начнётся сброс воды во избежание потопа

News.ruвчера в 15:18

Сброс воды начнут под Можайском, чтобы избежать потопа

Телеканал 360°вчера в 14:45

В Подмосковье могут провести сброс воды в Можайском водохранилище из-за его переполнения

ТАССвчера в 15:10

Губернатор предупредил жителей Можайского округа о сбросе воды из водохранилища

РИАМОвчера в 14:54

Чтобы не было переполнения. Губернатор рассказал о планах по сбросу воды в Можайском водохранилище

Подмосковье Сегоднявчера в 14:53

Воробьев заявил о планах сбросить воду в Можайском водохранилище во избежание его переполнения

Агентство Москвавчера в 15:11
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В ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки

"Формулировка [сигнала рынку] была скорректирована по сравнению с апрельским заседанием, чтобы отразить тот факт, что дальнейший темп снижения, вероятно, будет более постепенным, что связано с тем, что существенная часть пространства для смягчения была использована", - сказал Заботкин.
В ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки
ТАССвчера в 06:54
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В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК22:51
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Мизулина внесла поправку «о выросшей в перинатальном центре девочке»

В пакете законопроектов, которые вносят изменения в Семейный кодекс, оказалась поправка, которая была внесена туда после скандала с пятилетней девочкой, которая всю жизнь прожила в перинатальном центре «Мать и дитя» Марка Курцера, заметил РБК.
РБКвчера в 12:23
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В Минобороны назвали цель выхода США из Договора по открытому небу

Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности (входит в Минобороны России) Сергей Рыжков заявил, что Соединенные Штаты решили выйти из Договора по открытому небу (ДОН), желая взять под контроль весь космос, а также стремясь избежать инспекции американской территории.
Известия20:55
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Трутнев заявил о скором назначении врио губернатора Хабаровского края

Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края будет назначен в ближайшее время.
RT на русском21:35
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Медсестру в Забайкалье осудили за прошедших в моностационар депутатов

Медицинскую сестру в Могойтуйском районе осудили за то, что в ее отсутствие в моностационар прошли депутаты краевого Заксобрания и представитель религиозной организации.
Московский Комсомолец Чита20:03
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«Сотрудники были недовольны»: режиссёр The Last of Us Part II рассказал о попытках пресечь переработки

Режиссёр The Last of Us Part II Нил Дракманн (Neil Druckmann) в интервью актёру Трою Бейкеру (Troy Baker) поделился мнением насчёт переработок в Naughty Dog и рассказал, как руководство студии пыталось разобраться с этой ситуацией.
3DNewsвчера в 05:43
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В США российский «Маркер» сочли плохой идеей

Российские боевые роботы «Маркер» с голосовой активацией могли бы превратиться в огромную катастрофу для противников РФ, но сама идея управления ними на поле боя, которую прорабатывают в Фонде перспективных исследований (ФПИ), вызывает недоумение.
Вечерний курьервчера в 02:32
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Вайнона Райдер и Ванесса Паради выступили в суде в защиту Джонни Деппа

Актрисы Вайнона Райдер и Ванесса Паради предоставили письменные показания в защиту своего бывшего возлюбленного Джони Деппа в лондонском суде, где рассматривается иск актера о клевете в отношении британского таблоида.
НТВ22:15

Audi представила в РФ юбилейную версию Audi A6 allroad quattro

Как уточняет портал Тарантас Ньюс, Audi A6 Allroad 20 Years Edition приводится в движение 3,0-литровым турбированным дизельным агрегатом V6 мощностью 249 лошадиных сил, который работает в паре с 8-ступенчатой АКПП и постоянным полным приводом quattro.
Моя Москва.онлайнвчера в 15:18
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