В Подмосковье планируют начать сброс воды в Можайском водохранилище
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Ситуация находится под контролем, все профильные службы мобилизованы.В источнике
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Воробьев предупредил жителей Подмосковья о сбросе воды из Можайского водохранилища
Вести.Ruвчера в 15:58
Чтобы не было переполнения. Губернатор рассказал о планах по сбросу воды в Можайском водохранилище
Подмосковье Сегоднявчера в 14:53
Воробьев заявил о планах сбросить воду в Можайском водохранилище во избежание его переполнения
Агентство Москвавчера в 15:11