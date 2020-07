«Сотрудники были недовольны»: режиссёр The Last of Us Part II рассказал о попытках пресечь переработки

Режиссёр The Last of Us Part II Нил Дракманн (Neil Druckmann) в интервью актёру Трою Бейкеру (Troy Baker) поделился мнением насчёт переработок в Naughty Dog и рассказал, как руководство студии пыталось разобраться с этой ситуацией.