Губернатор Московской области Андрей Воробьев предупредил жителей Можайского городского округа о возможном сбросе воды из водохранилища. Об этом он написал у себя в Instagram. В регионе уже третьи сутки не прекращаются сильные дожди.

Воробьев предупредил о возможном сбросе воды в Можайском водохранилище

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