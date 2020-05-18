Общество
REGNUMВоробьев рассказал, какие ограничения снимут в Подмосковье 18 мая
Красногорск, 17 мая 2020, 17:09 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие ограничения в регионе будут сняты с 18 мая. Соответствующее сообщение он опубликовал сегодня, 17 мая, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
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Игры
Ubisoft подала в суд на Apple и Google из-за клона Rainbow Six
Ubisoft подала в суд на Alibaba Group Holding, Apple и Google.
Матч ТВ 15:13
Происшествия
В Канаде разбился самолет пилотажной группы ВВС
В Канаде потерпел крушение самолет пилотажной группы канадских военно-воздушных сил Snowbirds.
Российская газета 17:09
Энергетика
Цена нефти WTI с поставкой в июле поднялась выше $30
Стоимость июльских фьючерсов нефти марки WTI поднялась выше 30 долларов впервые с 17 марта, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 18:10
Хоккей
Брызгалов: Быков и Захаркин не давили на игроков, у них всё было построено на доверии
Чемпион мира 2009 года, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов поделился мнением о тренерском штабе сборной России на мировом первенстве 2009 года.
Чемпионат 13:41
Происшествия
В Латвии нашли потерявшийся в начале мая беспилотник
В Латвии нашли потерявшийся в начале мая беспилотник, сообщается на сайте Агентства гражданской авиации страны.
РБК 14:24
Политика
Китай обвинили в рассылке туристов по миру для «посева коронавируса»
Советник президента США Дональда Трампа по экономическим вопросам Питер Наварро обвинил Китай в намеренной рассылке туристов по миру для распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 14:43
Общество
Сбербанк создал компанию для производства вакцины от коронавируса
Сбербанк создал компанию ООО «Иммунотехнологии», которая займется масштабированием производства вакцины от коронавируса, разрабатываемой НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, сообщает «Фармвестник» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 07:17
Общество
Алкоголю урезают жилплощадь
Условия торговли спиртным могут ужесточить После вступления в силу федерального запрета на торговлю алкоголем для заведений общепита в жилых домах с залом обслуживания менее 20 кв. м свои меры начали предлагать регионы.
Коммерсантъ 18:28
Общество
Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса
Врач Александр Мясников в своём Telegram-канале написал о мерах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:45
Здоровье
Названы первые кандидаты на вакцинацию от COVID-19
Глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, кому в первую очередь сделают прививку от коронавируса.
Газета.Ru 15:11
Общество
Воздух в восьми российских городах стал чище в период самоизоляции
Росприроднадзор отметил улучшение качества воздуха в Братске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Норильске, Череповце и Чите за период распространения новой коронавирусной инфекции, говорится в анализе, опубликованном на сайте ведомства.
РИА Новости 17:42
Энергетика
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 15 мая в 11:23
Игры
К Terraria выпустили финальное обновление Journey’s End
Игромания.ру вчера в 15:54
Космос
Астрологи ждут конца света 4 июля 2020 года
Ряд астрологов прогнозируют, что 4 июля 2020 года жители Земли могут столкнуться с концом света.
Актуальные Новости вчера в 10:39
Здоровье
Потерю веса главный онколог Минздрава назвал симптомом рака
Главный онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал, что одним из главных симптомов рака является потеря веса.
МедиаПоток вчера в 04:15
Общество
Рост распространения коронавируса в России остановился
Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса (США), на первом месте по количеству жертв и заразившихся в последние месяцы остаются Соединенные Штаты, Россия заняла вторую строчку.
РИА Новости 07:06
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости 13:47
Фигурное катание
Бестемьянова нашла виновных в конфликте Тарасовой и Родниной
Бывшая спортсменка Наталья Бестемьянова отреагировала на конфликт тренера Татьяны Тарасовой и ее бывшей ученицы Ирины Родниной, информирует Spоrt24.
ProstoProSport 06:09
Культура
В Петербурге вандалы испортили граффити с Сергеем Бодровым
Граффити с Сергеем Бодровым, которое можно увидеть у Александро-Невской лавры, вновь испорчено вандалами.
Gazeta.SPb 12:58
Армия и оружие
В РФ создали материал для маскировки военной техники под сугробы
В РФ создали материал, позволяющий проводить маскировку военной техники под сугробы.
Дни24 00:27
Политика
В Армении опровергли сообщения о воевавшем против СССР деде Пашиняна
Дедушка премьер-министра Армении Никола Пашиняна не воевал в годы Великой Отечественной войны против Красной армии.
Московский Комсомолец 15:40
Общество
Белоусов дал новые поручения по поддержке граждан и экономики РФ
Поручения даны в рамках выполнения решений, принятых на совещании у президента 11 мая, посвященного санитарно-эпидемиологической обстановке и новым мерам поддержки граждан и экономики страны.
Интерфакс 09:13
Политика
Призыв запретить Соловьеву въезд в Италию поддержали более 200 тысяч человек
Петицию с призывом запретить телеведущему Владимиру Соловьеву въезд в Европу и США на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
Lenta.ru 08:21
Наука
Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19
Ученые из Университета Гонконга при помощи эксперимента с хомяками доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19, выяснив, что они помогают в значительной мере снизить бесконтактную передачу вируса, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на исследование.
РИА Новости 17:52
Гаджеты
Segway Ninebot представила футуристичный электросамокат Air T15
Компания Segway Ninebot объявила о старте предварительных заказов на футуристичный электросамокат Air T15.
Хайтек+ 07:58
Гаджеты
Неттоп Chuwi CoreBox i5 получил CPU Intel Core i5-5257U
Речь идет о двухъядерном процессоре Intel Core i5-5257U с тактовой частотой 3,1 ГГц и встроенной графикой iris Graphics 6100, которая декодирует видео в разрешении 4K.
Megaobzor.com 11:45
Экономика
Дмитрий Бутрин об экономических показателях прошедших майских праздников
Погрузка на железной дороге — очень полезный показатель, но наложение последствий логистических сбоев на изменившиеся в кризис перевозки угля и посевную делают его малопригодным для чего-либо, кроме голословных предположений.
Коммерсантъ 18:28
Политика
В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии
По ее данным, призыв Австралии расследовать причины, вызвавшие пандемию коронавируса, ранее вызвал критику со стороны Пекина, однако "международная поддержка этой идеи неуклонно растет".
РИА Новости 08:07