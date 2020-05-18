Красногорск, 17 мая 2020, 17:09 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие ограничения в регионе будут сняты с 18 мая. Соответствующее сообщение он опубликовал сегодня, 17 мая, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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