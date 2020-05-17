Общество
REGNUMВоробьев рассказал, какие ограничения снимут в Подмосковье 18 мая
Красногорск, 17 мая 2020, 17:09 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие ограничения в регионе будут сняты с 18 мая. Соответствующее сообщение он опубликовал сегодня, 17 мая, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Читать в источнике
Оценить633
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 16:59, Ашберн
Музыка
В 2021 году «Евровидение» состоится в Роттердаме
65-й международный песенный конкурс «Евровидение» состоится в 2021 году в Роттердаме, 16 мая сообщает пресс-служба конкурса.
ИА Красная Весна 02:22
Фигурное катание
Бестемьянова нашла виновных в конфликте Тарасовой и Родниной
Бывшая спортсменка Наталья Бестемьянова отреагировала на конфликт тренера Татьяны Тарасовой и ее бывшей ученицы Ирины Родниной, информирует Spоrt24.
ProstoProSport 06:09
Армия и оружие
Военный эксперт рассказал о «супер-пупер-ракете» Трампа
Военный эксперт и главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал о характеристиках «супер-пупер-ракеты», о которой сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Военное дело 10:07
Единоборства
Оверим победил нокаутом Харриса в главном бою турнира UFC
В главном матче вечера тяжеловес из Нидерландов Алистар Оверим техническим нокаутом победил представителя США Уолта Харриса.
РБК 02:08
Общество
В семи городах России воздух стал чище с начала пандемии
В период самоизоляции из-за пандемии коронавируса в семи российских городах зафиксировано улучшение качества воздуха, сообщили 17 мая в Росприроднадзоре.
Известия 16:42
Футбол
Бендтнер проиграл в покер 7 млн евро
Бывший нападающий «Арсенала» Никлас Бендтнер признался, что просадил в покер порядка 7 млн евро.
Евро-футбол.ру 15:15
Шоу-бизнес
Замужняя Нюша разбила сердца поклонников фотографией с Кридом
Временное воссоединение звездной пары разбило сердца многим поклонникам.
ФАН 07:43
Общество
Минкультуры попросило подготовить меры по открытию кинотеатров
Минкультуры РФ совместно с крупнейшими кинотеатральными сетями обратилось в Роспотребнадзор с просьбой подготовить рекомендации по возобновлению работы кинотеатров.
News.ru 13:17
Общество
В Подмосковье открытие магазинов стройматериалов отложили до 25 мая
В документе говорится, что магазины стройматериалов, а также товаров для сада и огорода ранее планировалось открыть 18 мая.
Говорит Москва 10:52
Общество
Опровергнута польза одного из способов борьбы с коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о вреде от одного из способов борьбы с коронавирусом — распыления дезинфицирующих средств.
Lenta.ru 11:12
Футбол
Глава УЕФА рассказал о планах доигровки еврокубков в августе
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заверил, что у организации есть «конкретный план» по доигровке сезона-2019/20.
Матч ТВ 10:20
Общество
Россиян оштрафуют за отказ от тестирования на коронавирус
Россиянам, которые откажутся пройти тестирование при подозрении на коронавирус, грозит штраф, сообщает пресс-служба МВД.
Sibnet Новости вчера в 08:49
Общество
NYT: в США похищены пособия по безработице на сотни миллионов долларов
Компетентные органы США считают, что организованная сеть мошенников похитила сотни миллионов долларов путем фальсификации обращений на предоставление пособия по безработице в штате Вашингтон и шести других штатах страны.
ТАСС 14:42
Происшествия
Посол Китая в Израиле найден мертвым
Посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым у себя дома в Герцлии, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителя МИДа.
Коммерсантъ 05:01
Культура
Танцор из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes
Известия 07:40
Общество
Собянин назвал сроки начала записи на тестирование на антитела
Оформить электронную запись на бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу москвичи смогут примерно через две-три недели.
РБК 02:20
Финансы
Спекулянты сократили ставку на снижение доллара до минимумов с марта
Хедж-фонды и другие крупные спекулянты сократили короткие позиции по доллару США до минимального за 2 месяца значения, свидетельствует статистика Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
Profinance.ru 15 мая в 16:53
Происшествия
13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в США
13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в американском штате Луизиана, сообщает в воскресенье Associated Press.
Интерфакс 14:14
Здоровье
Ученый рассказал о приоритетах при вакцинации россиян
Глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о приоритетах при вакцинации россиян.
Коммерсантъ 15:37
Общество
В лесу Нижегородской области нашли свалку вакцин от гриппа
Партию вакцины от гриппа нашли в лесу в Нижегородской области, по данному факту проводится проверка.
Известия 11:29
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб на нехватку масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить работников Гудермесской больницы, которые жаловались на нехватку масок и защитных костюмов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:10
Экономика
Для раздачи россиянам денег просто так стало меньше препятствий
Как выразился глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, выдача так называемых «вертолетных денег» гражданам никак не отразится на курсе рубля.
Lenta.ru 15 мая в 06:54
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая
Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая.
ТАСС 11:34
Политика
Призыв запретить Соловьеву въезд в Италию поддержали более 200 тысяч человек
Петицию с призывом запретить телеведущему Владимиру Соловьеву въезд в Европу и США на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
Lenta.ru 08:21
Армия и оружие
Новейшие китайские танки Тип 15 заменят устаревшие клоны Т-54
В Китайской армии продолжают получать легкие танки Тип 15.
Российская газета 14 мая в 07:23
Общество
В Москве за сутки умерло рекордное число заразившихся коронавирусом
В Москве скончались еще 77 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число жертв заболевания в городе выросло до 1580.
РБК 15:09
Культура
Ослепительная Мороз, Порошина в микрошортах: как прошел полуфинал шоу «Танцы со звездами»
17 мая в эфир вышел полуфинал одиннадцатого сезона популярного шоу «Танцы со звездами».
Passion.ru 13:00
Общество
Впервые за два месяца в Испании за сутки умерли менее 100 человек
В Испании от коронавируса за минувшие сутки скончались 87 человек. Впервые с 12 марта этот показатель оказался ниже 100 человек.
Российская газета 07:36