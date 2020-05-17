Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Подмосковье продолжат действовать электронные пропуска

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пропуска в Подмосковье и после 18 мая продолжат действовать, непродовольственная торговля, в том числе стройматериалами, остается в удаленном формате.
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Промпредприятия Подмосковья начнут работать с 18 мая

Коммерсантъ09:32

В Подмосковье заработают промышленные предприятия и возобновятся стройки

РБК09:18

Непродовольственные магазины в Подмосковье продолжат работу в дистанционном режиме

РИАМО09:11

В Подмосковье с 18 мая начнут работать промпредприятия, - губернатор

РЕН ТВ08:46

«Можно двигаться вперед»: часть ограничений по коронавирусу в Подмосковье отменят с 18 мая

Телеканал 360°08:43

Воробьев рассказал, какие ограничения снимут в Подмосковье с 18 мая

ТАСС09:06

В Подмосковье продолжат действовать электронные пропуска

РИА Новости09:01
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Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

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Фигурное катание

Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной

Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
РИА Новости 08:26
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Дочь хореографа Егора Дружинина не может танцевать

Дочь известного хореографа Егора Дружинина рассказала, почему она не пошла по стопам отца.
Pravda.Ru 11:25
Здоровье

Количество зараженных коронавирусом достигло 2319 человек на Кубани

24 человека скончались после заражения коронавирусной инфекцией, 32 человека находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.
Городской ревизор 14 мая в 09:15
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Общество

В России представили две модели распространения коронавируса

Представленная ранее модель Сбербанка по заболеваемости коронавирусом предполагает, что пик эпидемии COVID-19 в России произошел 16 мая.
Коммерсантъ 11:48
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Происшествия

В Латвии обнаружили пропавший дрон

Известия 08:55
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Музыка

Компания Netflix презентовала свой клип для конкурса «Евровидение»

Деловое.ТВ 09:24
Политика

Вице-премьер Чехии заявил, что нет доказательств ввоза яда из России

Вице-премьер Гамачек заявил, что, судя по всему, ни чешская полиция, ни чешские спецслужбы не обладают какими-то доказательствами того, что российский дипломат привозил яд в Чехию и имел какие-то преступные намерения.
REGNUM 11:01
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Общество

В Ростове закрыли рынок «Атлант»

В Ростове частично приостановил работу рынок "Атлант".
Панорама Ростова-на-Дону 06:40
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Политика

Путин назвал условие сохранения российской цивилизации

России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
РИА Новости 09:50
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Экономика

Как изменилась стоимость «вторички» за период самоизоляции?

Эксперты компании "Циан" проанализировали, как изменилась стоимость вторичной недвижимости за этот период, а также сравнили средние цены с ценами начала года — "докризисного" периода.
Медиа-Центр 35media.ru 11:50
Общество

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:12
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Политика

Израильский парламент утвердил состав нового правительства

Однопалатный парламент Израиля - Кнессет - утвердил состав 35-го коалиционного правительства страны, передает ТАСС со ссылкой на израильское телевидение.
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Продюсер Максим Фадеев больше не работает с артистами

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Экономика

Новости кризиса 17 мая: Сбербанк готов продавать вакцину, экономисты требуют раздать деньги всем

Что происходит в России Сбербанк в кризис расширяет свои возможности.
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США понадеялись на участие России в освоении ресурсов Луны

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) понадеялось, что Россия присоединится к проекту по добыче ресурсов на Луне.
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Общество

В России остановился рост распространения коронавируса

В России, по состоянию на 17 мая, остановился рост распространения коронавируса.
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Общество

Минобрнауки допустило увеличение бюджетных мест в вузах

Министерство науки и высшего образования России рассматривает возможность выделения в вузах дополнительных бюджетных мест в вузах со следующего года.
Известия 04:40
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Наука

В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса

Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости вчера в 12:51
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Политика

В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу

Газета.Ru 01:15
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Здоровье

В Ростовской области зафиксировано 2200 больных коронавирусом

Смогли побороть опасную болезнь 629 человек Ряды больных коронавирусом дончан за прошедшие сутки увеличились на 89 человек.
SM News 15 мая в 04:30
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Общество

Возобновляющие работу свердловские предприятия подпишут декларацию о санэпидбезопасности

Документ должны будут подписать все организации, которые планируют возобновить работу после снятия ограничений.
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Происшествия

В Подмосковье загорелись бензовозы и контейнеры

Вести.Ru 11:59
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Общество

В Подмосковье открытие магазинов стройматериалов отложили до 25 мая

В документе говорится, что магазины стройматериалов, а также товаров для сада и огорода ранее планировалось открыть 18 мая.
Говорит Москва 10:52
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Общество

В Белгороде начата проверка по факту обращения медиков к президенту

Следственный комитет отреагировал на видеообращение врачей скорой помощи Белгорода к президенту России.
ИА Красная Весна 09:08
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
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Здоровье

В Омской области ввели ветеринарный карантин

В Омской области ввели карантин по инфекционной анемии лошадей.
Вестник 02:15
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Футбол

В курском «Авангарде» прокомментировали переход в ПФЛ

В клубе пояснили, что ФК «Авангард» будет финансироваться региональным бюджетом в объёмах, достаточных для достойного выступления в ПФЛ.
Секунда 10:49
Общество

Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать

Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
ТАСС 05:00
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Энергетика

Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
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Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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