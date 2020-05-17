Общество
РИА НовостиВ Подмосковье продолжат действовать электронные пропуска
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пропуска в Подмосковье и после 18 мая продолжат действовать, непродовольственная торговля, в том числе стройматериалами, остается в удаленном формате.
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Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Российская газета вчера в 07:13
Фигурное катание
Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной
Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
РИА Новости 08:26
Шоу-бизнес
Дочь хореографа Егора Дружинина не может танцевать
Дочь известного хореографа Егора Дружинина рассказала, почему она не пошла по стопам отца.
Pravda.Ru 11:25
Здоровье
Количество зараженных коронавирусом достигло 2319 человек на Кубани
24 человека скончались после заражения коронавирусной инфекцией, 32 человека находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.
Городской ревизор 14 мая в 09:15
Общество
В России представили две модели распространения коронавируса
Представленная ранее модель Сбербанка по заболеваемости коронавирусом предполагает, что пик эпидемии COVID-19 в России произошел 16 мая.
Коммерсантъ 11:48
Происшествия
В Латвии обнаружили пропавший дрон
Известия 08:55
Политика
Вице-премьер Чехии заявил, что нет доказательств ввоза яда из России
Вице-премьер Гамачек заявил, что, судя по всему, ни чешская полиция, ни чешские спецслужбы не обладают какими-то доказательствами того, что российский дипломат привозил яд в Чехию и имел какие-то преступные намерения.
REGNUM 11:01
Общество
В Ростове закрыли рынок «Атлант»
В Ростове частично приостановил работу рынок "Атлант".
Панорама Ростова-на-Дону 06:40
Политика
Путин назвал условие сохранения российской цивилизации
России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
РИА Новости 09:50
Экономика
Как изменилась стоимость «вторички» за период самоизоляции?
Эксперты компании "Циан" проанализировали, как изменилась стоимость вторичной недвижимости за этот период, а также сравнили средние цены с ценами начала года — "докризисного" периода.
Медиа-Центр 35media.ru 11:50
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:12
Политика
Израильский парламент утвердил состав нового правительства
Однопалатный парламент Израиля - Кнессет - утвердил состав 35-го коалиционного правительства страны, передает ТАСС со ссылкой на израильское телевидение.
Газета.Ru 10:47
Шоу-бизнес
Продюсер Максим Фадеев больше не работает с артистами
Pravda.Ru 05:44
Экономика
Новости кризиса 17 мая: Сбербанк готов продавать вакцину, экономисты требуют раздать деньги всем
Что происходит в России Сбербанк в кризис расширяет свои возможности.
URA.Ru 11:06
Политика
США понадеялись на участие России в освоении ресурсов Луны
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) понадеялось, что Россия присоединится к проекту по добыче ресурсов на Луне.
Lenta.ru вчера в 00:56
Общество
В России остановился рост распространения коронавируса
В России, по состоянию на 17 мая, остановился рост распространения коронавируса.
Lenta.ru 06:41
Общество
Минобрнауки допустило увеличение бюджетных мест в вузах
Министерство науки и высшего образования России рассматривает возможность выделения в вузах дополнительных бюджетных мест в вузах со следующего года.
Известия 04:40
Наука
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости вчера в 12:51
Здоровье
В Ростовской области зафиксировано 2200 больных коронавирусом
Смогли побороть опасную болезнь 629 человек Ряды больных коронавирусом дончан за прошедшие сутки увеличились на 89 человек.
SM News 15 мая в 04:30
Общество
Возобновляющие работу свердловские предприятия подпишут декларацию о санэпидбезопасности
Документ должны будут подписать все организации, которые планируют возобновить работу после снятия ограничений.
Областная газета 09:53
Происшествия
В Подмосковье загорелись бензовозы и контейнеры
Вести.Ru 11:59
Общество
В Подмосковье открытие магазинов стройматериалов отложили до 25 мая
В документе говорится, что магазины стройматериалов, а также товаров для сада и огорода ранее планировалось открыть 18 мая.
Говорит Москва 10:52
Общество
В Белгороде начата проверка по факту обращения медиков к президенту
Следственный комитет отреагировал на видеообращение врачей скорой помощи Белгорода к президенту России.
ИА Красная Весна 09:08
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
Здоровье
В Омской области ввели ветеринарный карантин
В Омской области ввели карантин по инфекционной анемии лошадей.
Вестник 02:15
Футбол
В курском «Авангарде» прокомментировали переход в ПФЛ
В клубе пояснили, что ФК «Авангард» будет финансироваться региональным бюджетом в объёмах, достаточных для достойного выступления в ПФЛ.
Секунда 10:49
Общество
Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать
Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
ТАСС 05:00
Энергетика
Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК 15 мая в 06:27