Общество

REGNUMREGNUMВоробьев рассказал, какие ограничения снимут в Подмосковье 18 мая

Красногорск, 17 мая 2020, 17:09 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие ограничения в регионе будут сняты с 18 мая. Соответствующее сообщение он опубликовал сегодня, 17 мая, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
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Промпредприятия Подмосковья начнут работать с 18 мая

Коммерсантъ09:32

«Можно двигаться вперед»: часть ограничений по коронавирусу в Подмосковье отменят с 18 мая

Телеканал 360°08:43

Воробьев рассказал, какие ограничения снимут в Подмосковье с 18 мая

ТАСС09:06

В Подмосковье с 18 мая начнут работать промпредприятия, - губернатор

РЕН ТВ08:46

В Подмосковье заработают промышленные предприятия и возобновятся стройки

РБК09:18

Непродовольственные магазины в Подмосковье продолжат работу в дистанционном режиме

РИАМО09:11

В Подмосковье продолжат действовать электронные пропуска

РИА Новости09:01
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Общество

Россияне до конца мая смогут невооруженным глазом наблюдать МКС

РИА Новости 09:20
Общество

Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам

Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости вчера в 11:10
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Общество

Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса

Врач Александр Мясников в своём Telegram-канале написал о мерах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:45
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У Анастасии Заворотнюк наступила ремиссия

У актрисы Анастасии Заворотнюк наступила ремиссия.
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Общество

Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать

Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
ТАСС 05:00
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Общество

В нижегородском лесу обнаружена свалка вакцины от гриппа

Нижегородский минздрав начал расследование по факту обнаружения в лесу под Дзержинском свалки с партией вакцины против гриппа.
Коммерсантъ Нижний Новгород 05:35
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Дальневосточная авиакомпания купит 60 SSJ 100 и 16 МС-21

Коммерсантъ 08:57
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Общество

Попова объяснила, почему многие россияне не переболели коронавирусом

Профилактические меры защитили большинство граждан Российской Федерации от коронавирусной инфекции, заметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
iReactor 08:27
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Происшествия

В Северной Осетии родился младенец с коронавирусом

В Северной Осетии родился ребенок с коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на минздрав республики.
Газета.Ru 10:28
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Общество

В России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах

Речь идет о модели компании-разработчика аналитических продуктов Megaputer Intelligence и модели проектного офиса по математическому моделированию Уфимского авиационного университета (УГАТУ) и Башкирского медицинского университета (БГМУ).
РБК 05:52
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Политика

Власти Чехии хотят наказать допустившего утечку секретной информации

Власти Чехии ищут человека, допустившего утечку секретной информации, на основе которой СМИ сообщили о прибытии в Прагу российского дипломата, якобы доставившего яд для отравления пражских муниципальных чиновников.
News.ru 10:49
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США грозят России новыми санкциями в случае завершения Nord Stream 2

Круз заявил, что в том случае, если Россия решится достроить газопровод «Северный поток — 2», то в отношении госкорпорации «Газпром» автоматически будут введены санкции, которые американские законодатели одобрили ещё в декабре 2019 года.
REGNUM вчера в 16:04
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Происшествия

СК на Кубани организовал новые проверки нарушений по выплатам медикам

Следователи организовали новые проверки после появления сообщений о невыплате медикам надбавок в разных районах Кубани, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 07:38
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Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
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Фигурное катание

Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной

Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
РИА Новости 08:26
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Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет

Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям ряд поручений, в числе которых обеспечение сохранения режима самоизоляции для лиц старше 65 лет в связи с коронавирусом.
RT на русском вчера в 05:51
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Общество

В Варшаве полиция использовала слезоточивый газ против протестующих

Слезоточивый газ против демонстрантов, требующих открыть предприятия в стране, применила полиция, 16 мая сообщает международное агентство Reuters.
ИА Красная Весна вчера в 17:42
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Космос

США запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с космопланом X-37B

Таллахасси, США, 17 мая 2020, 16:42 — REGNUM Американцы запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с находящимся на борту космопланом X-37B военного назначения, сообщает 17 мая компания United Launch Alliance.
REGNUM 09:42
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Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
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Политика

Путин отметил важность высоких технологий для российской цивилизации

Будущее российской цивилизации зависит от успеха в развитии высоких технологий, считает президент России Владимир Путин.
RT на русском 08:53
2,6K
Общество

Минобрнауки допустило увеличение бюджетных мест в вузах

Министерство науки и высшего образования России рассматривает возможность выделения в вузах дополнительных бюджетных мест в вузах со следующего года.
Известия 04:40
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Политика

Украина обновила санкционный список против российских организаций

Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции.
ТАСС 15 мая в 16:45
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Экономика

Рублю придают сил нефть и налоговый период

Благодаря предпосылкам дальнейшего улучшения ситуации на рынке энергоносителей и стартовавшего налогового периода доллар и евро вполне возможно уже по итогам дня 15 мая обновят минимумы с середины марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
REGNUM 15 мая в 06:11
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Политика

США понадеялись на участие России в освоении ресурсов Луны

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) понадеялось, что Россия присоединится к проекту по добыче ресурсов на Луне.
Lenta.ru вчера в 00:56
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Общество

В Ростове закрыли рынок «Атлант»

В Ростове частично приостановил работу рынок "Атлант".
Панорама Ростова-на-Дону 06:40
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Происшествия

Два человека погибли в аварии с микроавтобусом на Кубани

По предварительным данным, в результате столкновения двух транспортных средств пострадали семь человек и двое погибли.
Газета.Ru 08:37
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Общество

Россию хотят отстранить от строительства АЭС в Чехии, пишут СМИ

Российские и китайские компании, которые подали заявки на участие в тендере на постройку новых энергоблоков АЭС "Дукованы" в Чехии, могут отстранить от конкурса, сообщило издание Deník N.
РИА Новости 10:10
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Общество

Усманов вошел в десятку богатейших людей Великобритании

Российский бизнесмен Алишер Усманов оказался на седьмой строчке в списке десяти богатейших жителей Великобритании.
Известия 09:59
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Общество

Режим самоизоляции в Оренбуржье продлен до конца мая

С 18 мая разрешена работа туристических агентств и МФЦ при условии строгих соблюдений санитарных норм.
Оренбургское региональное телевидение 08:28
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Здоровье

Бельгийские медики сделали «коридор позора» для приехавшего премьера

В Бельгии врачи больницы "Сен-Пьер", являющейся одной из ведущих в стране, устроили "коридор презрения и позора" премьер-министру королевства Софи Вильмес, которая посетила в воскресенье это медучреждение для того, чтобы морально поддержать его персонал, как сообщает телеканал Эр-тэ-бэ-эф.
РЕН ТВ 10:48
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Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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