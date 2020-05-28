Коронавирус
Газета.RuВоробьев рассказал, когда откроют кафе и ТЦ в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что рестораны, кафе и торговые центры в регионе в первую неделю июня еще будут закрыты. Об этом он сказал в эфире телеканала "360".
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Торговые центры тоже на предстоящей неделе будут закрыты, но дай бог, все будет нормально, мы увидим дальнейшую позитивную динамику и обязательно откроем. Мы понимаем, что это важно для огромного количества рабочих мест.
— Андрей Воробьев, российский политикТВ Центр 13:34
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Парки откроют, кафе - нет: Воробьев рассказал, как Подмосковье будет выходить из режима самоизоляции
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