Коронавирус
Газета.RuВоробьев рассказал, когда откроют кафе и ТЦ в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что рестораны, кафе и торговые центры в регионе в первую неделю июня еще будут закрыты. Об этом он сказал в эфире телеканала "360".
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Парки откроют, кафе - нет: Воробьев рассказал, как Подмосковье будет выходить из режима самоизоляции
Комсомольская правда12:14
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В Ярославле нашли тело мужчины рядом с инфекционным госпиталем
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США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35
Два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба 6-го флота США.
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В Минздраве рассказали о нетипичном течении коронавируса у пожилых
Течение COVID-19 у пожилых людей очень часто нетипично — лишь у 20% заболевших есть лихорадка, что говорит об отсутствии должного ответа иммунной системы.
Парламентская газета 08:14
Общество
Тесты на антитела к коронавирусу начнут делать в Подмосковье с 15 июня
Ранее глава региона сообщил, что с 29 мая в Подмосковье снова откроются парки, а с 1 июня МФЦ смогут принимать физических лиц.
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В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
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РБК 04:19
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Lenta.ru вчера в 17:40
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График прогулок для жителей каждого дома в Москве, которые будут разрешены с 1 по 14 июня в экспериментальном режиме, размещен в четверг на официальном сайте столичной мэрии mos.ru.
Интерфакс 12:07
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
Российская газета 04:12
Общество
В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости вчера в 13:38
Общество
Собянин рассказал о доступе на Красную площадь в день парада Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что свободного доступа на Красную площадь в день парада Победы не будет.
Известия 11:51
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В Крыму осудили слова экс-посла США о водной блокаде полуострова
Рекомендации экс-посла США на Украине Джона Хербста продолжить водную блокаду Крыма являются кощунством, заявил РИА Новости сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.
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Общество
Академик РАН предупредил о вреде длительного ношения масок и перчаток
Как сообщалось немногим ранее, по данным исследования социологов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного по заказу министерства здравоохранения, подавляющее большинство опрошенных россиян - 83% - надевают маски при выходе из дома и в общественных местах.
Новые Известия 12:30
Армия и оружие
Штурмовики ЮВО готовятся к параду Победы
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 06:24
Происшествия
В Тверской области полицейских заподозрили в превышении полномочий
Пять полицейских задержаны в Тверской области по подозрению в превышении должностных полномочий, по мнению следствия, они незаконно завладели алкоголем на 700 тысяч рублей у двух предпринимателей, сообщили СУ СКР по региону и УМВД по региону в четверг.
РИА Новости 12:20
Происшествия
В Тамбовской области арестован подозреваемый в убийстве ветерана
Тамбов, 28 мая 2020, 17:45 — REGNUM Подозреваемый в убийстве 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны арестован по решению суда в Тамбовской области.
REGNUM 10:45
Шоу-бизнес
Стас Костюшкин рассказал о пережитом в детстве насилии
Певец поделился, что пережил насилие со стороны мужчины, когда ему было 8 лет. Артист откровенно рассказал, как это было.
Вокруг ТВ 08:49
Общество
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Из-за резкого ухудшения погоды в Ростовской области объявили штормовое предупреждение.
RT на русском 11:26
Кино
Детали сюжета второй части «Аватара» раскрыл продюсер
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Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решила направить запрос о проведении правовой экспертизы предложенных поправок к Конституции России в Венецианскую комиссию.
РБК 11:50
Политика
Киев включил Донбасс в план по децентрализации
Перспективные планы по децентрализации регионов Украины, утвержденные кабинетом министров в среду, включают неподконтрольные Киеву территории Донбасса, но не включают Крым, сообщила пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского.
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Армия и оружие
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Минобороны сообщило, что по состоянию на 28 мая среди российских военнослужащих 1535 человек заражены коронавирусом.
Московский Комсомолец 13:55
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Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
Кино
Фильм «Спутник» в интернете посмотрели более 1 миллиона зрителей
Art Pictures Studio распространила релиз, что по итогам первого месяца онлайн-проката фильм "Спутник" посмотрели более 1 миллиона раз.
Российская газета вчера в 08:09
Футбол
РФС: Роспотребнадзор согласовал возможность матчей со зрителями
Роспотребнадзор согласовал возможность проведения футбольных матчей при болельщиках, заполняемость стадиона должна быть не более 10%, говорится в заявлении Российского футбольного союза (РФС), которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 11:24
Политика
В Кремле оценили действия властей Москвы по борьбе с коронавирусом
В Кремле высоко оценили работу столичных властей по противостоянию новому коронавирусу.
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Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor 03:41