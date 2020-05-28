Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВоробьев рассказал, когда откроют кафе и ТЦ в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что рестораны, кафе и торговые центры в регионе в первую неделю июня еще будут закрыты. Об этом он сказал в эфире телеканала "360".
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

В Подмосковье откроют парки, магазины стройматериалов и МФЦ

Интерфакс13:23

Воробьев назвал преждевременным и опасным открытие кафе и ТЦ

РБК12:59

Парки откроют, кафе - нет: Воробьев рассказал, как Подмосковье будет выходить из режима самоизоляции

Комсомольская правда12:14

Магазины стройматериалов откроют на следующей неделе в Подмосковье

РИАМО12:26

Воробьев рассказал, когда откроют кафе и ТЦ в Подмосковье

Газета.Ru12:24

Воробьев считает преждевременным открытие кафе и торговых центров

РЕН ТВ12:56

Андрей Воробьев: Кафе и рестораны в Подмосковье в первую неделю июня останутся закрытыми

Агентство Москва12:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 14:06, Ашберн
Происшествия

В Ярославле нашли тело мужчины рядом с инфекционным госпиталем

Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины у одного из медицинских учреждений Ярославля, сообщил РИА Новости официальный представитель СУСК РФ по региону Евгений Сучков в четверг.
РИА Новости 10:04
10
Армия и оружие

США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35

Два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба 6-го флота США.
Ruposters.ru вчера в 04:48
1,1K
Общество

В Москве задержали журналистку «Эха Москвы» и главреда «Медиазоны»

РИА Новости 09:50
1,2K
Здоровье

В Минздраве рассказали о нетипичном течении коронавируса у пожилых

Течение COVID-19 у пожилых людей очень часто нетипично — лишь у 20% заболевших есть лихорадка, что говорит об отсутствии должного ответа иммунной системы.
Парламентская газета 08:14
22
Общество

Тесты на антитела к коронавирусу начнут делать в Подмосковье с 15 июня

Ранее глава региона сообщил, что с 29 мая в Подмосковье снова откроются парки, а с 1 июня МФЦ смогут принимать физических лиц.
РИАМО 12:40
Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»

Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
521
Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
37
Общество

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
252
Энергетика

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
1K
Космос

Астрономы нашли недостающую материю Вселенной, которую искали 30 лет

Вечерний курьер 00:39
12
Общество

График прогулок для москвичей опубликован на сайте мэрии

График прогулок для жителей каждого дома в Москве, которые будут разрешены с 1 по 14 июня в экспериментальном режиме, размещен в четверг на официальном сайте столичной мэрии mos.ru.
Интерфакс 12:07
2,2K
Происшествия

В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

Российская газета 04:12
407
Общество

В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости вчера в 13:38
5,1K
Общество

Собянин рассказал о доступе на Красную площадь в день парада Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что свободного доступа на Красную площадь в день парада Победы не будет.
Известия 11:51
128
Политика

В Крыму осудили слова экс-посла США о водной блокаде полуострова

Рекомендации экс-посла США на Украине Джона Хербста продолжить водную блокаду Крыма являются кощунством, заявил РИА Новости сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.
РИА Новости 13:31
8
Общество

Академик РАН предупредил о вреде длительного ношения масок и перчаток

Как сообщалось немногим ранее, по данным исследования социологов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного по заказу министерства здравоохранения, подавляющее большинство опрошенных россиян - 83% - надевают маски при выходе из дома и в общественных местах.
Новые Известия 12:30
933
Армия и оружие

Штурмовики ЮВО готовятся к параду Победы

Наше время (г. Ростов-на-Дону) 06:24
16
Происшествия

В Тверской области полицейских заподозрили в превышении полномочий

Пять полицейских задержаны в Тверской области по подозрению в превышении должностных полномочий, по мнению следствия, они незаконно завладели алкоголем на 700 тысяч рублей у двух предпринимателей, сообщили СУ СКР по региону и УМВД по региону в четверг.
РИА Новости 12:20
16
Происшествия

В Тамбовской области арестован подозреваемый в убийстве ветерана

Тамбов, 28 мая 2020, 17:45 — REGNUM Подозреваемый в убийстве 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны арестован по решению суда в Тамбовской области.
REGNUM 10:45
144
Шоу-бизнес

Стас Костюшкин рассказал о пережитом в детстве насилии

Певец поделился, что пережил насилие со стороны мужчины, когда ему было 8 лет. Артист откровенно рассказал, как это было.
Вокруг ТВ 08:49
Общество

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение

Из-за резкого ухудшения погоды в Ростовской области объявили штормовое предупреждение.
RT на русском 11:26
8
Кино

Детали сюжета второй части «Аватара» раскрыл продюсер

Evo-rus.com вчера в 09:19
9
Политика

В Совете Европы решили проверить поправки в российскую Конституцию

Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решила направить запрос о проведении правовой экспертизы предложенных поправок к Конституции России в Венецианскую комиссию.
РБК 11:50
1,1K
Политика

Киев включил Донбасс в план по децентрализации

Перспективные планы по децентрализации регионов Украины, утвержденные кабинетом министров в среду, включают неподконтрольные Киеву территории Донбасса, но не включают Крым, сообщила пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского.
РИА Новости 10:52
Армия и оружие

Среди российских военных 1535 заражены коронавирусом

Минобороны сообщило, что по состоянию на 28 мая среди российских военнослужащих 1535 человек заражены коронавирусом.
Московский Комсомолец 13:55
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
336
Кино

Фильм «Спутник» в интернете посмотрели более 1 миллиона зрителей

Art Pictures Studio распространила релиз, что по итогам первого месяца онлайн-проката фильм "Спутник" посмотрели более 1 миллиона раз.
Российская газета вчера в 08:09
40
Футбол

РФС: Роспотребнадзор согласовал возможность матчей со зрителями

Роспотребнадзор согласовал возможность проведения футбольных матчей при болельщиках, заполняемость стадиона должна быть не более 10%, говорится в заявлении Российского футбольного союза (РФС), которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 11:24
13
Политика

В Кремле оценили действия властей Москвы по борьбе с коронавирусом

В Кремле высоко оценили работу столичных властей по противостоянию новому коронавирусу.
РИА Новости 06:23
127
Музыка

Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители

Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor 03:41
17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное