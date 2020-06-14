Коронавирус
Lenta.ruОценены траты на защиту Подмосковья от коронавируса
Чтобы защитить Московскую область от коронавируса, пришлось значительно увеличить траты на медицину и социальную поддержку. При этом доходы региона значительно сократились, рассказал в интервью «Российской газете» губернатор Андрей Воробьев.
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с чего всё началось
Кто-то из них решил остаться работать в Подмосковье?Российская газетавчера в 15:40
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Финансы
Спрогнозирован курс доллара к концу года
Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru 00:52
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
Известия 01:56
Общество
В России выявлено 8835 случаев заболевания коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 8835 случаев заболевания коронавирусом. Эти данные приводит оперативный штаб.
BFM.ru вчера в 03:49
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru вчера в 06:09
Общество
Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса
Результаты опроса, оказавшиеся в распоряжении принадлежащего Григорию Березкину РБК, предоставил сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» Согласно исследованию, в среднем после стабилизации ситуации с COVID-19 работники хотели бы получать 74 тысячи рублей после вычета налогов.
Lenta.ru вчера в 22:39
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Общество
Губернатор просит отправить в отставку мэра-взяточника в Славгороде
В муниципальной газете «Славгородские вести» председатель городского собрания депутатов Виктор Гутяр подтвердил получение письма от губернатора, а также сообщил что решение об отставке мэра Горбунова, который уже признался следователям в получении взяток на общую сумму в 6 млн рублей от поставщиков угля для нужд муниципалитета, будет принято 16 июня.
SM News 03:23
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Происшествия
Погибшую девочку из Шушенского района год назад изнасиловали, а потом угрожали убить
В Шушенском районе продолжают выяснять обстоятельства убийства 12-летней девочки в деревне Нижняя Коя.
Krasnoyarskmedia.ru 03:32
Кино
Новый фильм о Джеймсе Бонде снова перенесли
Выход нового фильма об агенте 007 был назначен на 25 ноября.
Слово и Дело 02:15
Политика
Трамп нашел тему, где можно поиздеваться и унизить немцев
Трамп просто нашел тему, где можно поиздеваться и унизить немцев: захочет выведет войска, а захочет оставит.
Вести.Ru вчера в 15:15
Шоу-бизнес
Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
Известия 01:50
Политика
Посла Чехии вызвали в МИД России
Чешский посол Витезслав Пивонька вызван в МИД России в связи с дипломатическим скандалом. Об этом сообщил источник «РИА Новости» 15 июня.
Известия 02:50
Общество
Эфиопия не слушает Египет, которому грозит засуха из-за ГЭС на Ниле
С 2012 года Эфиопия строит крупнейшую в Африке ГЭС на Голубом Ниле, который течет через Судан и Египет, и собирается начать заполнять плотину еще до окончания строительства гидроэлектростанции — с июля.
Евразия Daily 12 июня в 05:31
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
Экономика
Продажи дезинфицирующих средств в России выросли на 1100%
Продажи дезинфицирующих средств в России с марта по июнь текущего года выросли на 1100% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Известия 01:15
Общество
Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса
Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
Общество
Во Владимирской области выявлено еще 57 случаев коронавируса
На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 15 июня лабораторно подтверждено 57 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир 02:42
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве.
RT на русском вчера в 19:18
Футбол
Самба рассказал о расизме в России
Sport.ru вчера в 15:59
Общество
В Омской области еще 93 человека заболели коронавирусом
По данным на 15 июня, в Омской области зарегистрировали 93 случая заражения коронавирусом.
Город55.ру 01:34
Общество
ЦБ Белоруссии ввел в Белгазпромбанке временную администрацию
В ЦБ Белоруссии отметили, что временная администрация была введена на основании Банковского кодекса Белоруссии с учетом сведений Комитета госконтроля о возбуждении в отношении должностных лиц Белгазпромбанка уголовных дел о легализации средств, полученных преступным путем, а также об уклонении от уплаты налогов.
Аргументы и Факты 03:53
Здоровье
В Алтайском крае возобновляют оказание плановой медицинской помощи
На третьем предусмотрен полный возврат в прежний режим больниц и поликлиник, а также стоматологической и офтальмологической помощи.
Бийский рабочий 02:17
Общество
Племянница Трампа раскроет его налоговые схемы
Племянница американского президента Дональда Трампа Мэри опубликует книгу, в которой раскроет информацию о налогах своего дяди.
Lenta.ru вчера в 22:08
Гаджеты
Выпуск доступных смартфонов Google Pixel 4a перенесли на конец октября
Как сообщают сетевые источники, Google в очередной раз перенесла дату выпуска смартфона Pixel 4a.
Anonsens 01:12
Футбол
Футболисты «Динамо» обыграли «Спартак» в товарищеском матче
19 июня «Спартак» сыграет в Туле с местным «Арсеналом». «Динамо» 21 июня на выезде встретится с ФК «Краснодар».
Говорит Москва вчера в 12:37
Футбол
Кокорин рассказал о переговорах с «Марселем» и «Ромой»
Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года, сыграл 93 матча во всех турнирах, забил 34 гола и отметился десятью результативными передачами.
Metaratings 12 июня в 17:17
Общество
В Сиэтле протестующие провозгласили автономию
Военное дело 03:07