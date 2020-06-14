Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruОценены траты на защиту Подмосковья от коронавируса

Чтобы защитить Московскую область от коронавируса, пришлось значительно увеличить траты на медицину и социальную поддержку. При этом доходы региона значительно сократились, рассказал в интервью «Российской газете» губернатор Андрей Воробьев.
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с чего всё началось

Антивирусное лето

Кто-то из них решил остаться работать в Подмосковье?
Российская газетавчера в 15:40

Подробнее о событии

Губернатор Подмосковья оценил потери регионального бюджета от коронавируса в 130 миллиардов рублей

Эхо Москвывчера в 18:04

Воробьев оценил финансовые потери Подмосковья от коронавируса

РБКвчера в 19:11

Воробьёв оценил потери бюджета Подмосковья из-за коронавируса

RT на русскомвчера в 18:19

Бюджет Подмосковья в 2020 году может недополучить около 133 млрд руб

РИАМО01:41

Из-за COVID-19 бюджет Подмосковья недополучит около 133 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 17:18

Воробьев сообщил, что бюджет Подмосковья может недополучить около 133 млрд рублей

ТАССвчера в 16:58

Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 16:49
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Финансы

Спрогнозирован курс доллара к концу года

Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru 00:52
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Общество

Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
Известия 01:56
407
Общество

В России выявлено 8835 случаев заболевания коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 8835 случаев заболевания коронавирусом. Эти данные приводит оперативный штаб.
BFM.ru вчера в 03:49
Экономика

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
2K
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru вчера в 06:09
4,3K
Общество

Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса

Результаты опроса, оказавшиеся в распоряжении принадлежащего Григорию Березкину РБК, предоставил сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» Согласно исследованию, в среднем после стабилизации ситуации с COVID-19 работники хотели бы получать 74 тысячи рублей после вычета налогов.
Lenta.ru вчера в 22:39
628
Происшествия

Скончалась лжехирург Алена Верди

Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
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Общество

Губернатор просит отправить в отставку мэра-взяточника в Славгороде

В муниципальной газете «Славгородские вести» председатель городского собрания депутатов Виктор Гутяр подтвердил получение письма от губернатора, а также сообщил что решение об отставке мэра Горбунова, который уже признался следователям в получении взяток на общую сумму в 6 млн рублей от поставщиков угля для нужд муниципалитета, будет принято 16 июня.
SM News 03:23
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
1,9K
Происшествия

Погибшую девочку из Шушенского района год назад изнасиловали, а потом угрожали убить

В Шушенском районе продолжают выяснять обстоятельства убийства 12-летней девочки в деревне Нижняя Коя.
Krasnoyarskmedia.ru 03:32
5
Кино

Новый фильм о Джеймсе Бонде снова перенесли

Выход нового фильма об агенте 007 был назначен на 25 ноября.
Слово и Дело 02:15
4
Политика

Трамп нашел тему, где можно поиздеваться и унизить немцев

Трамп просто нашел тему, где можно поиздеваться и унизить немцев: захочет выведет войска, а захочет оставит.
Вести.Ru вчера в 15:15
1
Шоу-бизнес

Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
Известия 01:50
212
Политика

Посла Чехии вызвали в МИД России

Чешский посол Витезслав Пивонька вызван в МИД России в связи с дипломатическим скандалом. Об этом сообщил источник «РИА Новости» 15 июня.
Известия 02:50
68
Общество

Эфиопия не слушает Египет, которому грозит засуха из-за ГЭС на Ниле

С 2012 года Эфиопия строит крупнейшую в Африке ГЭС на Голубом Ниле, который течет через Судан и Египет, и собирается начать заполнять плотину еще до окончания строительства гидроэлектростанции — с июля.
Евразия Daily 12 июня в 05:31
Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
7,5K
Экономика

Продажи дезинфицирующих средств в России выросли на 1100%

Продажи дезинфицирующих средств в России с марта по июнь текущего года выросли на 1100% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Известия 01:15
6
Общество

Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса

Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
370
Общество

Во Владимирской области выявлено еще 57 случаев коронавируса

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 15 июня лабораторно подтверждено 57 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир 02:42
779
Происшествия

Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи

Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве.
RT на русском вчера в 19:18
524
Футбол

Самба рассказал о расизме в России

Sport.ru вчера в 15:59
2
Общество

В Омской области еще 93 человека заболели коронавирусом

По данным на 15 июня, в Омской области зарегистрировали 93 случая заражения коронавирусом.
Город55.ру 01:34
22
Общество

ЦБ Белоруссии ввел в Белгазпромбанке временную администрацию

В ЦБ Белоруссии отметили, что временная администрация была введена на основании Банковского кодекса Белоруссии с учетом сведений Комитета госконтроля о возбуждении в отношении должностных лиц Белгазпромбанка уголовных дел о легализации средств, полученных преступным путем, а также об уклонении от уплаты налогов.
Аргументы и Факты 03:53
Здоровье

В Алтайском крае возобновляют оказание плановой медицинской помощи

На третьем предусмотрен полный возврат в прежний режим больниц и поликлиник, а также стоматологической и офтальмологической помощи.
Бийский рабочий 02:17
Общество

Племянница Трампа раскроет его налоговые схемы

Племянница американского президента Дональда Трампа Мэри опубликует книгу, в которой раскроет информацию о налогах своего дяди.
Lenta.ru вчера в 22:08
1
Гаджеты

Выпуск доступных смартфонов Google Pixel 4a перенесли на конец октября

Как сообщают сетевые источники, Google в очередной раз перенесла дату выпуска смартфона Pixel 4a.
Anonsens 01:12
Футбол

Футболисты «Динамо» обыграли «Спартак» в товарищеском матче

19 июня «Спартак» сыграет в Туле с местным «Арсеналом». «Динамо» 21 июня на выезде встретится с ФК «Краснодар».
Говорит Москва вчера в 12:37
1
Футбол

Кокорин рассказал о переговорах с «Марселем» и «Ромой»

Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года, сыграл 93 матча во всех турнирах, забил 34 гола и отметился десятью результативными передачами.
Metaratings 12 июня в 17:17
1
Общество

В Сиэтле протестующие провозгласили автономию

Военное дело 03:07
306
Общество

Два российских региона отменили парад Победы из-за коронавируса

РБК 03:19
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Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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