Кто-то из них решил остаться работать в Подмосковье?

с чего всё началось

Чтобы защитить Московскую область от коронавируса, пришлось значительно увеличить траты на медицину и социальную поддержку. При этом доходы региона значительно сократились, рассказал в интервью «Российской газете» губернатор Андрей Воробьев.

Оценены траты на защиту Подмосковья от коронавируса

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