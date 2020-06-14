Коронавирус
РИА НовостиВоробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса
Бюджет Московской области может недополучить порядка 133 миллиардов рублей из-за пандемии COVID-19 в нынешнем году, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
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Кто-то из них решил остаться работать в Подмосковье?Российская газета15:40
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Шоу-бизнес
Любовь Успенская пообещала создать петицию в защиту Ефремова
Вечерняя Москва вчера в 18:38
Здоровье
В Алтайском крае выявили 69 новых случаев заболевания коронавирусом
За последние сутки выздоровело еще 129 пациентов За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 69 новых инфицированных коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
АМИТЕЛ 01:47
Общество
В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Режим повышенной готовности в Приморье продлен до 30 июня из-за сохраняющегося прироста числа случаев коронавируса.
РИА Новости 21:02
Хоккей
Овечкин победил в номинации «Лучшая гифка сезона» НХЛ
Газета.Ru 16:38
Общество
В Кузбассе выявили еще 23 случая коронавируса
По данным на воскресенье, всего в Кузбассе выявлено 1042 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 390 выздоровели.
РИА Новости 00:26
Энергетика
В Индии цены на дизельное топливо превысили максимум 2018 года
Во время падения цен на нефть в марте 2020 года в Индии цены на дизельное топливо и бензин не снижались, а держались на постоянном уровне.
ИА Красная Весна 15:22
Наука
Найдена еще одна угроза коронавируса для организма
Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений провела новое исследование о коронавирусе и выяснила, что инфекция повышает риск развития диабета у пациентов.
Lenta.ru 12:10
Происшествия
В США объяснили различие убийств чернокожих в Миннеаполисе и Атланте
Единственный чернокожий в кабинете президента США Дональда Трампа, министр жилищного строительства и городского развития США Бен Карсон объяснил различие двух резонансных убийств афроамериканцев при задержании полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота) и Атланте (штат Джорджия).
Lenta.ru 20:16
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Банки будут вынуждены взимать с клиентов деньги за некоторые услуги и сервисы, если сохранится административное регулирование и ограничение комиссий за прием карт (эквайринг), пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) в правительство.
РИА Новости 19:04
Общество
Нобелевские лауреаты по литературе поддержали историка Дмитриева
Нобелевские лауреаты по литературе поддержали историка Юрия Дмитриева.
BFM.ru 13:51
Авто
Названы лучшие подержанные иномарки до 100 тысяч рублей
Специалисты дали советы будущим автовладельцам, которые хотели бы приобрести автомобиль иностранного производства, но имеют в запасе не более 100 тысяч рублей.
Московский Комсомолец 12:54
Общество
Депутаты хотят ограничить оценку рисков опасного строительства
В свою очередь, бизнес заявляет, что проекты опасных объектов все равно будут проходить проверку на соответствие экологическим требованиям Главгосэкспертизой при Минстрое, а отмена ГЭЭ существенно ускорит процесс согласования и сроки сдачи строек.
Коммерсантъ 18:00
Армия и оружие
Доклад SIPRI: ядерные державы продолжают модернизировать свои арсеналы
Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал доклад, из которого следует, что ядерные державы продолжают модернизировать свои вооружения, ставя именно ядерное оружие в центр стратегий безопасности.
Московский Комсомолец 18:39
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
Политика
Джонсон заступился за Черчилля после обвинений в расизме
Политик обратил внимание на несправедливость обвинений в адрес Черчилля, который «один стоял против расистской тирании, способной захлестнуть страну и остальную часть Европы, если бы не сопротивление с его стороны».
Lenta.ru 21:21
Происшествия
В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности
Российская газета 05:19
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
Происшествия
В «Пулково» два самолета задели друг друга
Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
BFM.ru 06:44
Политика
Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
Известия вчера в 15:17
Политика
Трамп обвинил СМИ в замалчивании информации о протестах в Сиэтле
Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ намеренно мало освещают протесты в Сиэтле, где демонстранты создали "Автономную зону Капитолийского холма".
РИА Новости 19:45
Политика
Ковальчук рассказал о хранении данных в базе генетической информации
Ковальчук указал, что сейчас в разных научных учреждениях России хранятся уникальные базы генетических данных животных, семян, растений.
Известия 19:02
Гаджеты
Honor выпустит игровой ноутбук и огромный смартфон
Что касается смартфона, то он будет выделяться на фоне других моделей огромным экраном.
Astera вчера в 15:56
Игры
Sony презентовала консоль PlayStation 5
Известия 11 июня в 23:41
Фигурное катание
Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию
Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию, следует из документа на сайте Министерства спорта РФ.
Интерфакс-Спорт 16:57
Кино
Marvel наметила перезапуск Железного человека
Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри».
Evo-rus.com 11:24
Здоровье
Врач описал воздействие коронавируса на все органы человека
Российский врач-терапевт Василий Купрейчик описал воздействие коронавирусной инфекции на все органы человека.
Lenta.ru 09:51
Игры
СМИ: интерфейс Xbox Series X будет аналогичен Xbox One
Редактор The Verge Том Уоррен рассказал в твиттере, что, согласно его данным, интерфейс Xbox Series X будет аналогичен тому, что сейчас используется на Xbox One.
Игромания.ру 08:43