Кто-то из них решил остаться работать в Подмосковье?

с чего всё началось

Бюджет Московской области может недополучить порядка 133 миллиардов рублей из-за пандемии COVID-19 в нынешнем году, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Здоровье В Алтайском крае выявили 69 новых случаев заболевания коронавирусом За последние сутки выздоровело еще 129 пациентов За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 69 новых инфицированных коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 298

Общество В Кузбассе выявили еще 23 случая коронавируса По данным на воскресенье, всего в Кузбассе выявлено 1042 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 390 выздоровели. 317

Энергетика В Индии цены на дизельное топливо превысили максимум 2018 года Во время падения цен на нефть в марте 2020 года в Индии цены на дизельное топливо и бензин не снижались, а держались на постоянном уровне.

Наука Найдена еще одна угроза коронавируса для организма Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений провела новое исследование о коронавирусе и выяснила, что инфекция повышает риск развития диабета у пациентов. 87

Происшествия В США объяснили различие убийств чернокожих в Миннеаполисе и Атланте Единственный чернокожий в кабинете президента США Дональда Трампа, министр жилищного строительства и городского развития США Бен Карсон объяснил различие двух резонансных убийств афроамериканцев при задержании полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота) и Атланте (штат Джорджия).

Общество Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру». 637

Экономика Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным Банки будут вынуждены взимать с клиентов деньги за некоторые услуги и сервисы, если сохранится административное регулирование и ограничение комиссий за прием карт (эквайринг), пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) в правительство. 121

Общество Нобелевские лауреаты по литературе поддержали историка Дмитриева Нобелевские лауреаты по литературе поддержали историка Юрия Дмитриева.

Авто Названы лучшие подержанные иномарки до 100 тысяч рублей Специалисты дали советы будущим автовладельцам, которые хотели бы приобрести автомобиль иностранного производства, но имеют в запасе не более 100 тысяч рублей. 31

Общество Депутаты хотят ограничить оценку рисков опасного строительства В свою очередь, бизнес заявляет, что проекты опасных объектов все равно будут проходить проверку на соответствие экологическим требованиям Главгосэкспертизой при Минстрое, а отмена ГЭЭ существенно ускорит процесс согласования и сроки сдачи строек.

Армия и оружие Доклад SIPRI: ядерные державы продолжают модернизировать свои арсеналы Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал доклад, из которого следует, что ядерные державы продолжают модернизировать свои вооружения, ставя именно ядерное оружие в центр стратегий безопасности.

Политика Путин ответил на критику поправок к Конституции Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре. 6,9K

Политика Джонсон заступился за Черчилля после обвинений в расизме Политик обратил внимание на несправедливость обвинений в адрес Черчилля, который «один стоял против расистской тирании, способной захлестнуть страну и остальную часть Европы, если бы не сопротивление с его стороны».

Общество Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке. 1,4K

Политика Ковальчук рассказал о хранении данных в базе генетической информации Ковальчук указал, что сейчас в разных научных учреждениях России хранятся уникальные базы генетических данных животных, семян, растений.

Фигурное катание Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию, следует из документа на сайте Министерства спорта РФ.

Кино Marvel наметила перезапуск Железного человека Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри». 30