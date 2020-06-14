Коронавирус
РИА НовостиВоробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса
Бюджет Московской области может недополучить порядка 133 миллиардов рублей из-за пандемии COVID-19 в нынешнем году, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
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Кто-то из них решил остаться работать в Подмосковье?Российская газета15:40
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Общество
Названы регионы России, лидирующие по уровню благосостояния семей
Лидером рейтинга регионов России по уровню благосостояния семей в девятый раз кряду стал Ямало-Ненецкий округ, гласит исследование РИА "Новости", которые подготовили эксперты агентства.
Газета.Ru 18:20
Гаджеты
В Сети появилась фотография нового логотипа AMD Radeon
Что касается их главного конкурента в сегменте видеокарт – NVIDIA, то они меняют логотипы крайне редко: последнее масштабное изменение произошло еще после выхода GTX 680, а дизайн упаковки обновился лишь после релиза RTX-линейки.
Дни24 13:09
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на востоке Турции
На востоке Турции в провинции Бингёль произошло землетрясение магнитудой 5,7, есть пострадашвие.
Коммерсантъ 12:55
Общество
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
Газета.Ru 13:45
Экономика
Bloomberg сообщил о планах ВЭБ разместить «зеленые облигации»
Как рассказал изданию заместитель председателя банка Алексей Мирошниченко, за счет «зеленых облигаций» ВЭБ рассчитывает привлечь около ₽300 млрд, которые пойдут на помощь российским компаниям.
РБК 18:39
Здоровье
После перенесенного коронавируса легкие ждет длительное восстановление
В легких после перенесенного коронавируса наблюдаются фиброзные изменения. Так, обычно бывает после тяжелой пневмонии.
Соловей.Инфо 03:58
Космос
SpaceX запустила на орбиту 58 спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9, принадлежащая компании SpaceX запустила на орбиту 58 микроспутников Starlink, пишут «Известия».
Ореанда-Новости вчера в 09:07
Армия и оружие
Ядерные державы продолжают модернизацию своих арсеналов
Ядерные державы, несмотря на общее сокращение количества боеголовок, в 2019 году продолжали модернизацию своих арсеналов.
ТАСС 18:05
Общество
СМИ: по делу Белгазпромбанка изъято около 150 картин на $20 млн
В рамках расследования дела Белгазпромбанка около 150 картин общей стоимостью в $20 млн изъяты и приобщены к делу, сообщил государственный телеканал «Беларусь-1».
Коммерсантъ 17:54
Шоу-бизнес
Известный артист пожаловался на тексты песен Константина Меладзе
Известный артист пожаловался на тексты песен Константина Меладзе Экс-участник "Фабрики звезд" Дмитрий Бикбаев остался недоволен сотрудничеством с мужем Веры Брежневой.
Экспресс газета 13:08
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru 07:40
Общество
ПФР призвал поторопиться с подачей заявления на новую выплату
В ПФР сообщили СМИ, что они продолжают принимать заявления на новую денежную компенсацию, но просят граждан России не откладывать в долгий ящик подачу заявки.
Evo-rus.com вчера в 05:58
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
Авто
Названы лучшие подержанные иномарки до 100 тыс. рублей
Специалисты «Российской газеты» изучили отечественный авторынок и выделили наиболее интересные подержанные иномарки стоимостью до 100 000 рублей.
Тарантас Ньюс вчера в 11:10
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
Общество
Египет возобновит авиасообщение
Египет возобновит международное сообщение с 1 июля, сообщил министр гражданской авиации Мохаммед Манар, передает ТАСС.
Lenta.ru 15:00
Происшествия
Главный фермер Кубани погиб при спасении тонущего ребенка
На Кубани при спасении тонущего ребенка погиб председатель региональной ассоциации крестьянских хозяйств Виктор Сергеев.
РБК 17:52
Шоу-бизнес
Ушедший со сцены Влад Сташевский сильно изменился
Зрители обратили внимание на кардинально изменившуюся внешность Сташевского.
Вечерний курьер 15:58
Происшествия
В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности
Российская газета 05:19
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
Наука
Найдена еще одна угроза коронавируса для организма
Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений провела новое исследование о коронавирусе и выяснила, что инфекция повышает риск развития диабета у пациентов.
Lenta.ru 12:10
Происшествия
Семья Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми
Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, отказалась от предложенной материальной помощи и не приняла извинений артиста, сообщил РИА Новости адвокат Александр Добровинский.
РИА Новости вчера в 09:39
Политика
Путин прокомментировал борьбу чернокожих за свои права
Президент России Владимир Путин прокомментировал борьбу афроамериканцев в США за их права.
Lenta.ru 14:42
Происшествия
Девушка упала с водопада Айхор на юге Сахалина
В район происшествия незамедлительно выдвинулась группа спасателей поисково-спасательного отряда города Южно-Сахалинска и бригада скорой помощи.
АСТВ 05:37
Общество
Гендиректор музея толерантности назвал провокацией вакансию для славян
Объявление о поиске человека «славянской внешности» на должность бармена в Еврейский музей и центр толерантности было размещено субподрядчиком и является открытой провокацией, сообщил генеральный директор музея, раввин Александр Борода.
РБК 11:15
Происшествия
В Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину
"Сегодня на Носовихинском шоссе водитель кареты скорой помощи сбил женщину, после чего столкнулся с иномаркой", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 15:04
Космос
6 планет, которые человечество может колонизировать уже в ближайшем будущем
Марс Красная Планета обычно первая, которая приходит на ум, когда мы слышим о космической колонизации.
V-kosmose.com 12 июня в 05:30