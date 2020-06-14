Кто-то из них решил остаться работать в Подмосковье?

с чего всё началось

Бюджет Московской области может недополучить порядка 133 миллиардов рублей из-за пандемии COVID-19 в нынешнем году, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Экономика Bloomberg сообщил о планах ВЭБ разместить «зеленые облигации» Как рассказал изданию заместитель председателя банка Алексей Мирошниченко, за счет «зеленых облигаций» ВЭБ рассчитывает привлечь около ₽300 млрд, которые пойдут на помощь российским компаниям.

Шоу-бизнес Подольская поделилась снимком в бюстгальтере Подольская поделилась снимком в бюстгальтере Наталья экспериментирует с образами. Наталья Подольская поделилась экспериментами с внешностью. 8

Авто Genesis вдвое увеличил гарантию на новый дизельный мотор Корейский премиум-бренд Genesis увеличил гарантию на новый 3,0-литровый турбодизель в два раза – до 10 лет и 200 тысяч километров (в зависимости от того, что наступит раньше). 16

Происшествия Гигантское пятно обнаружено на подмосковной реке Поля В Подмосковье обнаружено огромное пятно на поверхности реки Поля. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минэкологии региона. 50

Происшествия При стрельбе в Атланте погибли два человека Два человека стали жертвами стрельбы, произошедшей в американском городе Атланта, сообщает Fox News.

Экономика Депутаты хотят ограничить оценку рисков опасного строительства В свою очередь, бизнес заявляет, что проекты опасных объектов все равно будут проходить проверку на соответствие экологическим требованиям Главгосэкспертизой при Минстрое, а отмена ГЭЭ существенно ускорит процесс согласования и сроки сдачи строек. 86

Хоккей Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси до $ 16 млн Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси, информирует The Middletown Press.

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Общество По делу Белгазпромбанка следствие изъяло около 150 картин Как сообщает телеканал "Беларусь 1", в рамках расследования дела Белгазпромбанка следствием принято решение об изъятии около 150 картин общей стоимостью $20 млн.