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РИА НовостиРИА НовостиВоробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса

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Бюджет Московской области может недополучить порядка 133 миллиардов рублей из-за пандемии COVID-19 в нынешнем году, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
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с чего всё началось

Антивирусное лето

Кто-то из них решил остаться работать в Подмосковье?
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Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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