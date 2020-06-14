Коронавирус
РИА НовостиВоробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса
Бюджет Московской области может недополучить порядка 133 миллиардов рублей из-за пандемии COVID-19 в нынешнем году, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
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Кто-то из них решил остаться работать в Подмосковье?Российская газета15:40
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Общество
Главный пульмонолог Минздрава объяснил продление масочного режима
Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно, считает главный пульмонолог минздрава Сергей Авдеев.
Российская газета 06:32
Экономика
Bloomberg сообщил о планах ВЭБ разместить «зеленые облигации»
Как рассказал изданию заместитель председателя банка Алексей Мирошниченко, за счет «зеленых облигаций» ВЭБ рассчитывает привлечь около ₽300 млрд, которые пойдут на помощь российским компаниям.
РБК 18:39
Шоу-бизнес
Подольская поделилась снимком в бюстгальтере
Подольская поделилась снимком в бюстгальтере Наталья экспериментирует с образами. Наталья Подольская поделилась экспериментами с внешностью.
Экспресс газета 02:00
Шоу-бизнес
Ушедший со сцены Влад Сташевский сильно изменился
Зрители обратили внимание на кардинально изменившуюся внешность Сташевского.
Вечерний курьер 15:58
Общество
Диетолог раскрыл способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Диетолог назвал способ избавиться от тяги к сладкому за неделю. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 01:50
Авто
Genesis вдвое увеличил гарантию на новый дизельный мотор
Корейский премиум-бренд Genesis увеличил гарантию на новый 3,0-литровый турбодизель в два раза – до 10 лет и 200 тысяч километров (в зависимости от того, что наступит раньше).
Автоновости дня 11:30
Происшествия
Гигантское пятно обнаружено на подмосковной реке Поля
В Подмосковье обнаружено огромное пятно на поверхности реки Поля. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минэкологии региона.
BFM.ru 10:45
Происшествия
При стрельбе в Атланте погибли два человека
Два человека стали жертвами стрельбы, произошедшей в американском городе Атланта, сообщает Fox News.
Аргументы и Факты 17:36
Театры
БДТ имени Товстоногова покажет первый в России Minecraft-спектакль
В воскресенье, 14 июня, в игровой вселенной Minecraft откроется БДТ имени Товстоногова.
Петербургский дневник вчера в 11:26
Экономика
Депутаты хотят ограничить оценку рисков опасного строительства
В свою очередь, бизнес заявляет, что проекты опасных объектов все равно будут проходить проверку на соответствие экологическим требованиям Главгосэкспертизой при Минстрое, а отмена ГЭЭ существенно ускорит процесс согласования и сроки сдачи строек.
Коммерсантъ 18:00
Происшествия
В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности
Российская газета 05:19
Хоккей
Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси до $ 16 млн
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси, информирует The Middletown Press.
Чемпионат вчера в 09:32
Кино
Новый фильм о Джеймсе Бонде покажут раньше
Фильм про Джеймса Бонда «Не время умирать» покажут раньше запланированного срока. Выход нового фильма о Джеймсе Бонде назначен на 20 ноября.
Inc-news.ru 08:27
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
Политика
Болтон готовит бомбу для Трампа
Вести.Ru вчера в 15:11
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $39,5 за баррель
Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 4,19%, до $39,47 за баррель по состоянию на 15:30 мск.
РБК 11 июня в 08:20
Общество
По делу Белгазпромбанка следствие изъяло около 150 картин
Как сообщает телеканал "Беларусь 1", в рамках расследования дела Белгазпромбанка следствием принято решение об изъятии около 150 картин общей стоимостью $20 млн.
Московский Комсомолец 18:46
Технологии
В ЕС сертифицировали первый электрический самолет
В заявлении пресс-службы EASA отмечается, что первая в мире сертификация полностью электрического самолета открывает путь к экологически безвредной авиации.
ИА Красная Весна 11 июня в 14:41
Общество
Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса
Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
Lenta.ru 01:58
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Футбол
«Реал» обыграл «Эйбар» в матче 28-го тура Примеры
RT на русском 15:28
Политика
Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
Известия вчера в 15:17
Наука
Эксперты научились сжигать в воде алюминий
Evo-rus.com 15:15
Наука
Создан источник питания, работающий на соли
NewInform вчера в 07:07
Общество
Умер брат главы Хабаровского края депутат Вячеслав Фургал
Телеканал 360° вчера в 02:31