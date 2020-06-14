Коронавирус
РИА НовостиВоробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса
Бюджет Московской области может недополучить порядка 133 миллиардов рублей из-за пандемии COVID-19 в нынешнем году, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
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Кто-то из них решил остаться работать в Подмосковье?Российская газета15:40
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Кино
Netflix опубликовал драму «Пятеро одной крови» о ветеранах Вьетнама
Piter.tv 12 июня в 12:50
Политика
Московские протесты оценят в Страсбурге
Пострадавшие от полиции и Росгвардии обратились в ЕСПЧ В Европейский суд по правам человека обратились пять участников прошлогодних протестов в Москве — они утверждают, что их избили сотрудники правоохранительных органов.
Коммерсантъ 18:00
Интернет
Эксперт рассказал, опасно ли подключаться к WI-FI в общественных местах
Любой WI-FI, за исключением корпоративных сетей, к которому подключается человек, может представлять опасность.
ПРАЙМ 19:05
Экономика
С 1 июля тарифы на услуги ЖКХ могут заморозить
«Сегодня есть инициатива о том, чтобы с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал Якушев на онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения» (цитата по «Интерфакс»).
Губерния-33 вчера в 09:43
Космос
Спутник Сатурна удивил ученых, развив аномальную скорость
TV BRICS вчера в 03:00
Авто
Российских водителей с 1 июля ждет ряд нововведений
С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений.
RZN.info вчера в 10:31
Здоровье
69 новых случаев коронавируса выявили в Хабаровском крае за сутки
За сутки в крае зарегистрировано 69 новых случаев заболевания среди жителей Хабаровска и ряда муниципальных районов края.
AmurMedia.ru вчера в 05:45
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Тайваня
ТАСС вчера в 16:46
Футбол
«Манчестер Юнайтед» интересуется хавбеком «Ростова» Норманном
В шорт-листе английского клуба находится и полузащитник «Ростова» Матиас Норманн.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:25
Происшествия
В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности
Российская газета 05:19
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин откровенно рассказал о своём благосостоянии
Иосиф Пригожин, высказавшийся недавно о бедственном положении артистов, в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказал о своём благосостоянии.
Discover24 14:11
Армия и оружие
Флот США пытался следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину
Самолет оптической и радиоразведки американского флота Poseidon и ракетный крейсер США следили за погружением российского беспилотного аппарата "Витязь-Д" на дно Марианской впадины.
Российская газета 15:04
Общество
Главный инфекционист: США вернутся к нормальной жизни только через год
Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что страна может вернуться к нормальной жизни только через год.
News.ru 11:25
Хоккей
«Витязь» обменял первого номера драфта НХЛ Якупова в «Амур»
Якупов является воспитанником нижнекамского «Нефтехимика». В 2012 году на драфте НХЛ он был выбран командой «Эдмонтон» под первым номером.
РБК 07:25
Армия и оружие
Более 5 тыс. российских военных вылечились от коронавируса
С начала распространения эпидемии коронавирусной инфекции от заболевания вылечились более 5 тыс. российских военнослужащих.
РБК 15:50
Армия и оружие
Ядерные державы продолжают модернизацию своих арсеналов
Ядерные державы, несмотря на общее сокращение количества боеголовок, в 2019 году продолжали модернизацию своих арсеналов.
ТАСС 18:05
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
RT на русском 19:18
Общество
Опубликована карта выхода регионов России из ограничений
Сайт стопкоронавирус.рф опубликовал карту выхода регионов России из режима ограничений, веденного в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19.
Известия 12 июня в 08:42
Авто
Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada
"Компания намерена заниматься производством лишь тех моделей, которые востребованы у покупателей и приносят прибыль", - сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа", отреагировав на слухи о появлении минивэнов в модельной линейке Lada.
Новые автомобили вчера в 01:02
Экономика
Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности России до 2035 года.
Коммерсантъ 08:04
Происшествия
В США объяснили различие убийств чернокожих в Миннеаполисе и Атланте
Единственный чернокожий в кабинете президента США Дональда Трампа, министр жилищного строительства и городского развития США Бен Карсон объяснил различие двух резонансных убийств афроамериканцев при задержании полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота) и Атланте (штат Джорджия).
Lenta.ru 20:16
Транспорт
В Москве откроют все закрытые в период самоизоляции вестибюли метро
С утра понедельника, 15 июня, пассажиры смогут воспользоваться всеми вестибюлями метро, которые были закрыты в период самоизоляции из-за коронавируса.
РБК 14:21
Кино
Изменились правила выбора номинантов на «Оскар»
Напомним, 93-ю церемонию вручения премии «Оскар» решили отложить из-за пандемии коронавируса — она запланирована на 28 февраля 2021 года.
RuNews24.ru 12 июня в 22:12
Финансы
Спекулянты увеличили ставку на рост евро до максимума более чем за 2 года
Хедж-фонды и другие крупные спекулянты увеличили длинную позицию по фьючерсам в евро до самого высокого уровня с мая 2018 года.
Profinance.ru 12 июня в 17:12
Общество
Счетная палата обнаружила на 900 млн рублей нарушений в Минсельхозе
Счетная палата выявила в работе Минсельхоза и подчиненных ему Росрыболовства и Россельхознадзора нарушения в исполнении федерального бюджета на 900,7 млн руб. Об этом сообщила палата по итогам проверки за 2019 г. "Почти две трети от этой суммы (650,1 млн руб.) приходится на Минсельхоз", — отмечается в сообщении.
Ведомости 18:48
Происшествия
Спасавший тонущего ребенка глава ассоциации фермеров Кубани погиб
В Краснодарском крае погиб спасший тонущего ребенка глава ассоциации фермерских хозяйств и кооперативов Кубани Виктор Сергеев.
Газета.Ru 16:46
Армия и оружие
Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке
Минобороны Турции в своем Twitter уведомило, что военные страны начали новую операцию против членов запрещенной в государстве Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.
Газета.Ru 18:59
Политика
Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
Известия вчера в 15:17