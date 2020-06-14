Кто-то из них решил остаться работать в Подмосковье?

с чего всё началось

Бюджет Московской области может недополучить порядка 133 миллиардов рублей из-за пандемии COVID-19 в нынешнем году, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

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