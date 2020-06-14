Кто-то из них решил остаться работать в Подмосковье?

с чего всё началось

Бюджет Московской области может недополучить порядка 133 миллиардов рублей из-за пандемии COVID-19 в нынешнем году, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Общество Зачем сокращают русскую школу при посольстве России во Франции? Париж, 15 июня 2020, 00:52 — REGNUM Под угрозой отчисления оказались 170 учащихся школы при посольстве России во Франции.

Спорт Трамп заявил, что не будет смотреть матчи сборной США по футболу Президент США Дональд Трамп подверг критике сборную страны по футболу из-за того, что она разрешила игрокам не вставать во время гимна.

Религия Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия. 2K

Общество В Минске заявили об изъятии картин на $20 млн по делу Белгазпромбанка В ходе расследования по делу Белгазпромбанка были изъяты около 150 картин на общую сумму в $20 млн.

Армия и оружие Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке Минобороны Турции в своем Twitter уведомило, что военные страны начали новую операцию против членов запрещенной в государстве Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. 2

Происшествия В США объяснили различие убийств чернокожих в Миннеаполисе и Атланте Единственный чернокожий в кабинете президента США Дональда Трампа, министр жилищного строительства и городского развития США Бен Карсон объяснил различие двух резонансных убийств афроамериканцев при задержании полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота) и Атланте (штат Джорджия).

Политика Ковальчук рассказал о хранении данных в базе генетической информации Ковальчук указал, что сейчас в разных научных учреждениях России хранятся уникальные базы генетических данных животных, семян, растений.

Хоккей «Витязь» обменял первого номера драфта НХЛ Якупова в «Амур» Якупов является воспитанником нижнекамского «Нефтехимика». В 2012 году на драфте НХЛ он был выбран командой «Эдмонтон» под первым номером.

Культура Key Buyers Event: Итоги пятого дня Напомним, что 15 июня в рамках Key Buyers Event пройдет первая двусторонняя онлайн конференция между Россией и Казахстаном.

Политика Владимир Путин прокомментировал протесты в США Массовые протесты в Соединённых Штатах вспыхнули 25 мая после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими. 522

Финансы Что с курсом доллара, ценами на ГСМ и золотые слитки в Бишкеке 12 июня Напомним, пять лет назад Нацбанк начал продавать золотые слитки, чтобы кыргызстанцы могли в них инвестировать либо хранить сбережения.

Футбол Майнц 05 — Аугсбург 0:1 «Аугсбург» в матче 31-го тура чемпионата Германии обыграл «Майнц» со счетом 1:0. Единственный гол на 43-й секунде встречи забил Флориан Нидерлехнер.

Политика МИД Украины рассказал о наступательной дипломатии по Донбассу В вопросе решения конфликта на Донбассе Украина занимает позицию наступательной дипломатии, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью «Укринформу».

Общество Названы регионы России, лидирующие по уровню благосостояния семей Лидером рейтинга регионов России по уровню благосостояния семей в девятый раз кряду стал Ямало-Ненецкий округ, гласит исследование РИА "Новости", которые подготовили эксперты агентства.