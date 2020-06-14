Коронавирус
РИА НовостиВоробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса
Бюджет Московской области может недополучить порядка 133 миллиардов рублей из-за пандемии COVID-19 в нынешнем году, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
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Кто-то из них решил остаться работать в Подмосковье?Российская газета15:40
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Происшествия
В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте
Скончался студент СПбГУ Владислав Голиков, получивший пулевое ранение головы на Невском проспекте в Петербурге, сообщили в пресс-службе вуза.
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
Зачем сокращают русскую школу при посольстве России во Франции?
Париж, 15 июня 2020, 00:52 — REGNUM Под угрозой отчисления оказались 170 учащихся школы при посольстве России во Франции.
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Трамп заявил, что не будет смотреть матчи сборной США по футболу
Президент США Дональд Трамп подверг критике сборную страны по футболу из-за того, что она разрешила игрокам не вставать во время гимна.
Pravda.Ru 11:57
Футбол
«Локомотив» обыграл «Тамбов» в товарищеском матче
Газета.Ru 10:09
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Тайваня
ТАСС вчера в 16:46
Общество
Диетолог назвал способ избавиться от пристрастия к сладкому за неделю
Шведский врач-диетолог Фредерик Паулун назвал простой способ, который всего за одну неделю позволит избавиться от пристрастия к сладкому.
Свободная Пресса 12 июня в 05:41
Религия
Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл
Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM 03:27
Общество
В Минске заявили об изъятии картин на $20 млн по делу Белгазпромбанка
В ходе расследования по делу Белгазпромбанка были изъяты около 150 картин на общую сумму в $20 млн.
РБК 20:17
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
RT на русском 19:18
Армия и оружие
Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке
Минобороны Турции в своем Twitter уведомило, что военные страны начали новую операцию против членов запрещенной в государстве Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.
Газета.Ru 18:59
Происшествия
В США объяснили различие убийств чернокожих в Миннеаполисе и Атланте
Единственный чернокожий в кабинете президента США Дональда Трампа, министр жилищного строительства и городского развития США Бен Карсон объяснил различие двух резонансных убийств афроамериканцев при задержании полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота) и Атланте (штат Джорджия).
Lenta.ru 20:16
Политика
Президент Франции объявил о победе над эпидемией
Сегодня, 14 июня, президент Эмманюэль Макрон обратился к соотечественникам и объявил, что эпидемия коронавируса побеждена.
Коммерсантъ 14:35
Шоу-бизнес
Пугачева показала «счастливую» прогулку с шестилетней дочерью
Российская певица Алла Пугачева поделилась кадрами семейной прогулки со своей шестилетней дочерью Лизой Галкиной.
Народные новости 12:24
Политика
Ковальчук рассказал о хранении данных в базе генетической информации
Ковальчук указал, что сейчас в разных научных учреждениях России хранятся уникальные базы генетических данных животных, семян, растений.
Известия 19:02
Хоккей
«Витязь» обменял первого номера драфта НХЛ Якупова в «Амур»
Якупов является воспитанником нижнекамского «Нефтехимика». В 2012 году на драфте НХЛ он был выбран командой «Эдмонтон» под первым номером.
РБК 07:25
Культура
Key Buyers Event: Итоги пятого дня
Напомним, что 15 июня в рамках Key Buyers Event пройдет первая двусторонняя онлайн конференция между Россией и Казахстаном.
MovieStart вчера в 02:45
Политика
Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия вчера в 12:47
Политика
Владимир Путин прокомментировал протесты в США
Массовые протесты в Соединённых Штатах вспыхнули 25 мая после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими.
Говорит Москва 05:31
Финансы
Что с курсом доллара, ценами на ГСМ и золотые слитки в Бишкеке 12 июня
Напомним, пять лет назад Нацбанк начал продавать золотые слитки, чтобы кыргызстанцы могли в них инвестировать либо хранить сбережения.
Sputnik Кыргызстан 12 июня в 00:35
Авто
Каким будет Lada Xray Cross в версии Instinct
АвтоВАЗ, выводя на рынок далеко не бюджетный субкомпактник Lada Xray Cross в версии Instinct, скорее всего, рискует.
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Майнц 05 — Аугсбург 0:1
«Аугсбург» в матче 31-го тура чемпионата Германии обыграл «Майнц» со счетом 1:0. Единственный гол на 43-й секунде встречи забил Флориан Нидерлехнер.
Спорт-Экспресс 11:27
Армия и оружие
Украина произведет более 2500 ракет «Ольха-М»
Военное дело вчера в 03:08
Экономика
«Известия»: выпуск банковских карт в РФ могут сделать платным
Банки в России могут начать брать деньги с клиентов за обслуживание и выпуск карт.
Газета.Ru 20:16
Политика
Испания откроет свои границы со странами Шенгена 21 июня
Испания 21 июня откроет границы со странами Шенгена.
Известия 09:16
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МИД Украины рассказал о наступательной дипломатии по Донбассу
В вопросе решения конфликта на Донбассе Украина занимает позицию наступательной дипломатии, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью «Укринформу».
Коммерсантъ 15:22
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Эксперт рассказал об опасности сетей Wi-Fi
Любая сеть Wi-Fi, кроме корпоративной, может представлять опасность.
Lenta.ru 20:23
Общество
Названы регионы России, лидирующие по уровню благосостояния семей
Лидером рейтинга регионов России по уровню благосостояния семей в девятый раз кряду стал Ямало-Ненецкий округ, гласит исследование РИА "Новости", которые подготовили эксперты агентства.
Газета.Ru 18:20
Футбол
Фабрегас призвал сажать в тюрьму расистов
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас поделился мнением о расизме на стадионах.
Спорт-Экспресс 19:19