Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВоробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса

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Бюджет Московской области может недополучить порядка 133 миллиардов рублей из-за пандемии COVID-19 в нынешнем году, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
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Из-за COVID-19 бюджет Подмосковья недополучит около 133 млрд рублей

Коммерсантъ17:18

Воробьев сообщил, что бюджет Подмосковья может недополучить около 133 млрд рублей

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Подмосковье потеряет около 133 млрд рублей из-за коронавируса — губернатор

ИА Красная Весна16:52

Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса

РИА Новости16:49
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Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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