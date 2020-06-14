Коронавирус
РИА НовостиВоробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса
Бюджет Московской области может недополучить порядка 133 миллиардов рублей из-за пандемии COVID-19 в нынешнем году, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
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Кино
После удаления из HBO Max «Унесенные ветром» стали хитом на Amazon
Российская газета 11 июня в 10:15
Общество
Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые позволят избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю.
РИА Новости 12 июня в 04:41
Кино
Netflix опубликовал драму «Пятеро одной крови» о ветеранах Вьетнама
Piter.tv 12 июня в 12:50
Политика
В Белоруссии задержали топ-менеджеров «дочки» Газпромбанка
В рамках дела задержаны 15 человек — топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя Белгазпромбанка, руководители разного уровня, «а также представители коммерческих структур (в основном бывшие сотрудники банка)», рассказал председатель КГК.
РБК 12 июня в 13:44
Общество
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
Газета.Ru 13:45
Театры
Первый в России minecraft-спектакль «Вишнёвый сад» покажет БДТ
Псковское агентство информации 08:07
Хоккей
«Витязь» обменял первого номера драфта НХЛ Якупова в «Амур»
Якупов является воспитанником нижнекамского «Нефтехимика». В 2012 году на драфте НХЛ он был выбран командой «Эдмонтон» под первым номером.
РБК 07:25
Шоу-бизнес
После шутки о Стасе Костюшкине с Собчак разорвал контракт бренд Mixit
Косметический бренд Mixit закончил сотрудничество с Ксенией Собчак после её шутки об изнасиловании, которое в детстве пережил Стас Костюшкин.
Live24 09:24
Технологии
Google трансформирует Google Pay в аналог WeChat и Alipay
Корпорация Google намерена трансформировать свое приложение Google Pay, сделав его более удобным для бизнеса, сообщило издание The Information со ссылкой на источники.
Компания 06:30
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на востоке Турции
На востоке Турции в провинции Бингёль произошло землетрясение магнитудой 5,7, есть пострадашвие.
Коммерсантъ 12:55
Политика
Песков: Путин написал статью о Второй мировой войне
Газета.Ru 14:18
Энергетика
Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну
Пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы.
РИА Новости вчера в 01:16
Гаджеты
Появились аналоги компьютеров Apple на процессорах AMD Ryzen
Аналоги выпускает компания OpenCore Computer. Создатели компьютера Velociraptor утверждают, что он является мощнее, чем Mac Pro.
RuNews24.ru 17:04
Общество
В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений
Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 10:30
Происшествия
В Брянске обнаружили тело женщины со следами укусов животных
Следственное управление СК по Брянской области возбудило уголовное дело после того, как 12 июня в Бежицком районе Брянска было обнаружено тело женщины с повреждениями, похожими на укусы животных.
ТАСС 12:00
Футбол
Зидан станет третьим тренером в истории «Реала» с 200 матчами
Рекорд принадлежит Мигелю Муньосу Мосуну, который был главным тренером «Реала» в течение 25 лет и выводил команду на поле в 605 матчах.
ГЛАС.RU вчера в 07:46
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
Путешествия
Ростуризм: российских туристов не ждут за рубежом раньше июля
Большинство зарубежных государств сообщает о неготовности принимать туристов из России в июне.
ТурДом 04:25
Авто
Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля
В связи с новым техническим регламентом таможенного союза ввоз самосвалов справа, спецтехники, манипуляторов и седельных тягачей в категориях M2 и M3 теперь полностью запрещен.
Evo-rus.com вчера в 10:08
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
Футбол
«Локомотив» переиграл «Тамбов» в первом матче Николича
Футболисты московского "Локомотива" одержали победу над "Тамбовом" в товарищеском матче в преддверии возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 10:01
Религия
Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл
Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM 03:27
Происшествия
Президент UFC высказался об инциденте со стрельбой в Сан-Антонио
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал инцидент со стрельбой в Сан-Антонио, которую устроил якобы спортсмен промоушена, передает MMA Fighting.
Газета.Ru 03:05
Авто
Названы лучшие подержанные иномарки до 100 тыс. рублей
Специалисты «Российской газеты» изучили отечественный авторынок и выделили наиболее интересные подержанные иномарки стоимостью до 100 000 рублей.
Тарантас Ньюс вчера в 11:10
Здоровье
В Забайкалье стационары делят на ковидные и профильные
В Забайкалье разрабатывают маршрутизацию для пациентов, при которой не ковидные стационары города смогут нормально работать в обычном режиме: туда будут поступать люди с инфарктами, инсультами, острой хирургической патологией и обострением хронических заболеваний легочной системы, не рискуя заразиться коронавирусом.
Байкал24 16:58