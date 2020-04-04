Будьте в Плюсе
Главное
Ещё 
США
Ещё 
Интересное
Ещё 
Политика
Ещё 
Общество
Ещё 
Экономика
Ещё 
В мире
Ещё 
Спорт
Ещё 
Происшествия
Ещё 
Культура
Ещё 
Технологии
Ещё 
Наука
Ещё 
Авто
Ещё 
реклама
Главное
РИА НовостиРИА Новости
Воробьев рассказал о работе по введению спецпропусков в Подмосковье
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Вечерняя Москва
  • Телеканал 360°
  • RT на русском
  • РБК
  • Радио 1
Смотрите также
Власти Подмосковья ведут предварительную работу по введению спецпропусков из-за коронавируса, однако "жестить никто не будет", заявил губернатор региона Андрей Воробьев.В источнике
Оценить
39
20
Андрей Воробьев
Российский политик
Мы ведем предварительную работу. Ключевое, все-таки, идеальный вариант — не жестить ни в коем случае, а разъяснением, убеждением.
Подробнее о событии
alt

Воробьёв рассказал о работе по введению спецпропусков в Подмосковье

RT на русском 16:21
alt

Воробьев пообещал «не жестить» с введением спецпропусков в Подмосковье

РБК 15:45
alt

Андрей Воробьев сообщил о работе по введению спецпропусков в Подмосковье

Вечерняя Москва 14:29
реклама
Главное

Приватбанк подал иск в суд Кипра против экс-владельцев на возмещение $5,5 млрд убытков

Украинский Приватбанк подал иск в суд Кипра против бывших владельцев, в частности Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, на возмещение 5,5 миллиарда долларов убытков, нанесенных якобы путем реализации мошеннических схем, сообщила в пятницу пресс-служба финучреждения.
реклама
реклама
реклама
реклама

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.

Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт

В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.
реклама
реклама

Путин назвал сложной ситуацию на мировом рынке энергетики

«Эпидемия коронавируса затронула практически всю мировую экономику, что ведет к резкому падению и «сжатию» спроса прежде всего со стороны основных потребителей энергоресурсов, а это транспорт, промышленность, некоторые другие отрасли», — подчеркнул Путин на совещании о ситуации на глобальных рынках энергетики.
реклама