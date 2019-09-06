Хоккей

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Чех Йозеф Яндач отправлен в отставку с поста главного тренера магнитогорского "Металлурга", команду возглавит Илья Воробьев, сообщается на официальном сайте клуба КХЛ. Яндач возглавил "Металлург" в апреле 2018 года.
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Йозеф Яндач отправлен в отставку с поста главного тренера «Металлурга»

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Источник: Воробьев сменит Яндача на посту главного тренера «Металлурга»

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