В Подмосковье, несмотря на ослабление ограничений, сохранится масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Instagram.

Воробьев сообщил о сохранении масочного режима в Подмосковье

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