Коронавирус
РБКВоробьев сообщил о сохранении масочного режима в Подмосковье
В Подмосковье, несмотря на ослабление ограничений, сохранится масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Instagram.
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Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Бернли» в матче АПЛ
"Манчестер Сити" обыграл "Бернли" в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 17:14
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила атаку рядом с базой Хмеймим
Коммерсантъ 16:55
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 15:18
Политика
Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:09
Футбол
Умер чемпион Европы и легенда «Милана» Пьерино Прати
В составе сборной Италии Прати стал чемпионом Европы в 1968 году и серебряным призером чемпионата мира в 1970 году.
Матч ТВ 16:15
Армия и оружие
Были названы способности российского боевого лазера «Пересвет»
Военные эксперты назвали возможности, на которые способен новый российский боевой лазер «Пересвет».
МедиаПоток 11:44
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
Гаджеты
Apple представила новую операционную систему iOS 14
Американская корпорация Apple на всемирной конференции для разработчиков WWDC 2020 анонсировала новую версию своей операционной системы — iOS 14.
Коммерсантъ 14:24
Общество
В Крым перебросят самолёт для увеличения количества осадков
RT на русском 16:01
Политика
На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»
Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
РИА Новости 08:24
Общество
Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей
Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Кавказ Пост 10:10
Политика
Путин приехал в главный храм Минобороны
Президент России Владимир Путин приехал в парк "Патриот" с визитом в патриарший собор Воскресения Христова, главный храм Вооруженных сил России.
Газета.Ru 02:59
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве студента в Волгограде
RT на русском 16:29
Общество
Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику
Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков.
РБК 17:00
Общество
Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение минимального размера оплаты труда является стратегической задачей для государства и заверила, что Россия и в дальнейшем будет ее решать, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:26
Общество
Работодателей освободили от оплаты больничных и отпусков
Работодатели больше не будут оплачивать своим сотрудникам больничные и отпуска, средства поступят гражданам напрямую из Фонда соцстрахования.
Peterburg2.ru вчера в 16:14
Общество
Вакцина от коронавируса защитит организм на два года
Вакцина, созданная Минобороны России совместно с Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от вирусной инфекции как минимум в течение двух лет.
ДЕЛА.ru 06:39
Космос
Жители Австралии запечатлели в небе огненный шар
Актуальные Новости 20 июня в 11:35
Наука
Работа мозга указала на тяжесть депрессивных симптомов при расставании
Ученые предположили, что тяжесть депрессивных симптомов после расставания можно будет определить по функциональным связям мозга: для этого они провели фМРТ в состоянии покоя.
N+1 05:31
Политика
Песков: ротация в российской власти происходит постоянно
По словам Пескова, процесс ротации в российской власти происходит постоянного и его нельзя не заметить.
REGNUM 10:57
Кино
Федор Добронравов объяснил перенос съемок «Сватов» на 2021 год
Народные новости 03:43
Наука
Неподалеку от Стоунхенджа нашли памятник эпохи неолита
В трех километрах от Стоунхенджа археологи обнаружили памятник эпохи неолита, которому более 4500 лет - это шахты, вырытые по кольцу вокруг неолитического поселения Даррингтон-Уоллс, в котором жили строители Стоунхенджа, сообщает BBC News.
Интерфакс 03:21
Футбол
ФК «Ростов» выпустил заявление о матче против «Сочи»
Футбольный клуб «Ростов» на своем сайте опубликовал заявление, в котором написал, что Российская Премьер-лига должна была сама решить судьбу матча против «Сочи», а не перекладывать ответственность на сочинскую команду.
161.ru 12:49
Путешествия
Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Газета.Ru 11:39
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс 11:05
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
Космос
Раскрыты способности нового российского космического корабля «Орел»
Разрабатываемый в России новый космический корабль «Орел» сможет совершать аварийную посадку на воду, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 15:56
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:02