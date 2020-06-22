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РБКРБКВоробьев сообщил о сохранении масочного режима в Подмосковье

В Подмосковье, несмотря на ослабление ограничений, сохранится масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Instagram.
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В Подмосковье сохранят масочный режим и запрет на массовые мероприятия

РИА Новости14:06

Запрет на массовые мероприятия пока сохранится в Подмосковье

Телеканал 360°15:23

Губернатор Подмосковья анонсировал снятие ограничений с торговли с 25 июня

Коммерсантъ14:37

Воробьев: в Подмосковье сохранятся масочный режим и запрет на массовые мероприятия

Вести.Ru14:25

Воробьев сообщил о сохранении масочного режима в Подмосковье

РБК15:27

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал полное открытие торговли 25 июня

Эхо Москвы14:03

В Подмосковье сохраняются масочно-перчаточный режим и запрет на массовые мероприятия

ТАСС13:48
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Президент России Владимир Путин приехал в парк "Патриот" с визитом в патриарший собор Воскресения Христова, главный храм Вооруженных сил России.
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Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
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Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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