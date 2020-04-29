Коронавирус
ВедомостиВоробьев сообщил о выходе Подмосковья на плато по коронавирусу
Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Воробьева. По его словам, последнее время рост новых случаев заражения вирусом составлял 5–7%.
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Политика
Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»
Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
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Вячеслав Володин обратился в прокуратуру по поводу «золотых» масок
Председатель Госдумы обратился к прокурору Саратовской области и направил все материалы по этому вопросу, и взял под личный контроль эту ситуацию.
Саратов 24 13:36
Общество
Попова заявила о снижении темпа роста заражаемости за время карантина
За два инкубационных периода во время карантинных мероприятий в России темп роста заболеваемости COVID-19 значительно снизился, ограничения нужно продлить.
Известия 12:31
Религия
Патриарх Кирилл отстранил Андрея Кураева от проведения служб
Коммерсантъ 09:08
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
Общество
В Тульской области вводят цифровые пропуска
В Тульской области с 30 апреля вводят цифровые пропуска. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
RT на русском вчера в 12:11
Общество
Мурашко: В диагностировании COVID-19 помогает искусственный интеллект
На помощь в постановке диагноза коронавируса приходит на помощь искусственный интеллект, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Российская газета 13:06
Космос
В среду близко к Земле пролетит опасный астероид
Речь идет о небесном теле под обозначением 1998 OR2. Астероид пройдет на расстоянии 6.3 млн. км. от Земли.
Терра вчера в 07:41
Общество
В Тульской области министр заразился коронавирусом
Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк заразился коронавирусом. Об этом сообщается на сайте минздрава региона.
РБК 14:11
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал
Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
ИА InterMedia вчера в 06:29
Общество
Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов попал в больницу
Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов госпитализирован с острым приступом панкреатита, в связи с этим переносится онлайн-концерт, запланированный на 29 апреля, сказано на официальном сайте группы.
РИА Новости 12:23
Гаджеты
Названы самый продаваемый и самый популярный смартфоны в мире
Самым продаваемым смартфоном в мире оказался iPhone 11 и Xr. Отметим, что данные представлены без учета Китая.
МонаВиста 14:24
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Айза Анохина показала результат подтяжки лица
Популярная Instagram-блогер Айза Анохина решила воспользоваться режимом самоизоляции и сделала пластическую операцию на лице.
iReactor вчера в 21:28
Общество
Глава ВОЗ анонсировал заседание чрезвычайного комитета по коронавирусу
Чрезвычайный комитет по коронавирусу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проведет совещание 30 апреля.
РБК 13:59
Происшествия
На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 63 человек
Краснодар, 29 апреля 2020, 11:23 — REGNUM 63 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе 29 апреля.
REGNUM 04:23
Здоровье
В Ивановской области выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусом
Всего по данным на 27 апреля в Ивановской области выявлено 282 случая заражения коронавирусом.
ИА Красная Весна 27 апреля в 07:53
Гаджеты
Компания Xiaomi анонсировала новую оболочку MIUI 12
Китайская компания Xiaomi анонсировала новую версию фирменной Android-оболочки.
Народные новости 27 апреля в 22:03
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 10:18
Политика
Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета вчера в 06:19
Общество
Пропускной режим в Подмосковье продлили до 11 мая
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев продлил действие пропускного режима в регионе до 11 мая включительно.
НТВ 13:54
Здоровье
Россиян предупредили о «коварстве» коронавируса
В России по состоянию на 29 апреля коронавирус обнаружен почти у 100 тысяч человек, за сутки заразились почти 6 тысяч.
Lenta.ru 14:13
Наука
«Безумный зверь» с Мадагаскара поможет разобраться в эволюции на островах
Животное получило латинское название Adalatherium hui, что в переводе означает «безумный зверь Ху Яоминя».
N+1 13:02
Армия и оружие
Отправка новобранцев на срочную службу начнется с 20 мая
Первые отправки призывников на службу начнутся с 20 мая. Об этом сообщил 29 апреля глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.
ТК Звезда 06:09
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал умилительные фото с детьми
Сегодня в своем микроблоге Максим Галкин поделился очередным умилительным кадром с детьми.
Вокруг ТВ вчера в 12:09
Общество
Россияне с видом на жительство за рубежом смогут выехать из страны
Выезд разрешается на основании второго гражданства, вида на жительство, а также другого документа, подтверждающего право на постоянное проживание за пределами России.
Общественное телевидение России 13:11
Происшествия
Следователи задержали бывшего замгубернатора Курганской области
Следователи задержали бывшего первого замгубернатора Курганской области Сергея Пугина по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями на 195 млн рублей.
ТАСС 09:22
Авто
Lada Xray Cross Instinct уже доступна для покупки
Представители АвтоВАЗ запустили продажи автомобиля Lada Xray Cross Instinct.
Car.ru вчера в 08:26