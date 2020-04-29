Коронавирус

ВедомостиВедомостиВоробьев сообщил о выходе Подмосковья на плато по коронавирусу

Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Воробьева. По его словам, последнее время рост новых случаев заражения вирусом составлял 5–7%.
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Воробьев: Подмосковье вышло на плато по количеству заражений коронавирусом

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Воробьев заявил, что Подмосковье вышло на плато по количеству заражений коронавирусом

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Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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