Коронавирус
ВедомостиВоробьев сообщил о выходе Подмосковья на плато по коронавирусу
Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Воробьева. По его словам, последнее время рост новых случаев заражения вирусом составлял 5–7%.
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с чего всё началось
Потом снижение продолжится", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-1". Губернатор также сообщил, что ответственность за обеспечение врачей средствами индивидуальной защиты (СИЗами) возложена в каждом муниципалитете Подмосковья на главврачей, которые за это "головой отвечают".Интерфакс10:45
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«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
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При пожаре в доме в Выборге погибли шестеро детей и двое взрослых
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Life.ru вчера в 23:34
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Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
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Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая
Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
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Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал
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РИА Новости 17:09
Происшествия
Блогер из Дагестана получил десять лет колонии за участие в ИГИЛ
Второй Западный окружной военный суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима блогера из Дагестана Алибека Мирзеханова.
Российская газета 10:33
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Коронавирус в Краснодарском крае подтвержден еще у 63 человек
В Минздраве Краснодарского края отметили, что в числе новых пациентов трое детей, всего же в регионе коронавирус подтвердили у 66 несовершеннолетних, из которых уже выздоровели 27 ребят.
За рулем Кубань 04:58
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В Польше заявили, что «Газпром» согласился снизить цену на газ
Польская энергетическая компания PGNiG сообщила, что "Газпром" согласился снизить цену на поставляемый газ после решения Стокгольмского Арбитражного суда, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы PGNiG Ежи Квечиньского.
Газета.Ru 13:43
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Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 15:36
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«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 10:20
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники
По просьбе премьер-министра РФ Михаила Мишустина Роспотребнадзор подготовил для жителей рекомендации на майские праздники.
АиФ Санкт-Петербург 04:39
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В Петербурге вводится масочный режим с 30 апреля
Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», масочный режим обязывает жителей и гостей Северной столицы носить респираторы, маски или другие средства защиты во время посещения магазинов, аптек, на улице, в общественном транспорте и такси.
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Rusvesna.su 08:54
Авто
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Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции в среду, 29 апреля, о беспрецедентном падении экономической активности во втором квартале.
Lenta.ru 17:18
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В США заявили об эффективном препарате для борьбы с коронавирусом
Госиспытания противовирусного препарата ремдесивир показали его положительный эффект в лечении коронавируса.
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Максим Фадеев похудел еще на 10 кг за апрель
Последней работой продюсера стала съемка музыкального клипа к песне Валерии "До предела", премьера которого состоялась 20 апреля.
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На «России» вышел остросюжетный сериал «Черное море»
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Экономика
X5 перевела часть работников «Перекрестка» на сокращенную неделю
Крупнейший российский продуктовый ретейлер X5 Retail Group перевел сотрудников сети «Перекресток» на четырехдневную неделю.
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Вертолет НАТО упал в Ионическое море
Вертолет НАТО потерпел крушение в Ионическом море, его обломки найдены, подтверждена гибель одного человека из шести находившихся на борту, сообщает греческое издание militaire.gr.
РИА Новости 15:56
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Украина вышла на плато по росту заболеваемости коронавирусом
Украина вышла на плато заболеваемости коронавирусом, сообщил замминистра здравоохранения и главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
Комсомольская правда 14:46
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Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
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Две трети россиян пытались удалить информацию о себе из интернета. Вся эта информация находилась в открытом доступе.
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В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает штаб по мониторингу и контролю за короновирусной инфекцией.
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