Коронавирус

ВедомостиВедомостиВоробьев сообщил о выходе Подмосковья на плато по коронавирусу

Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Воробьева. По его словам, последнее время рост новых случаев заражения вирусом составлял 5–7%.
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Глава Подмосковья сообщил о выходе региона на плато по заболеваемости COVID-19

RT на русском14:50

Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусом

Телеканал 360°10:37

Воробьев заявил, что Подмосковье вышло на плато по количеству заражений коронавирусом

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Пандемия коронавируса в Подмосковье вышла на этап плато

РИАМО10:57

Воробьев: Подмосковье вышло на плато заболеваемости коронавирусом

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Подмосковье вышло на плато по заболеваемости коронавирусом

РИА Новости12:13

Подмосковье вышло на плато по количеству заражений COVID-19 - Воробьев

Интерфакс - Россия10:45
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 16:05, Ашберн
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Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

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Появилось видео, как птица сбила летящую в танк американскую ракету

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Общество

Бизнесмен Малофеев сообщил о заражении коронавирусом

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Экономика

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Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал по итогам 2019 года выплатить финальные дивиденды в размере 37,96 рублей на акцию (с учетом промежуточных дивидендов в размере 18,14 рублей).
Нефтегазовая вертикаль вчера в 05:50
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Общество

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В систему цифровых пропусков для выхода из дома, которая действует в Татарстане, внесут новую цель.
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Футбол

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Футбол

«Рома» сохраняет интерес к Коваленко, «Шахтер» хочет продлить с ним контракт

Сам футболист хотел бы продолжить карьеру в Европе. При этом «Шахтер» хочет продлить контракт с ним.
Спорт-Экспресс 09:22
Биатлон

СБР утвердил списки кандидатов в сборные команды России

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило расширенные списки спортсменов - кандидатов в сборные России, претендующих на централизованную подготовку в сезоне-2020/21.
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Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
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Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

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Вертолет НАТО упал в Ионическое море

Вертолет НАТО потерпел крушение в Ионическом море, его обломки найдены, подтверждена гибель одного человека из шести находившихся на борту, сообщает греческое издание militaire.gr.
РИА Новости 15:56
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Происшествия

Начальника нижегородского УГИБДД Павла Ржевского нашли мертвым

Руководитель УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым, назначена служебная проверка.
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Общество

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В Туле скончался 17-летний подросток с подозрением на коронавирус

28 апреля в больнице скончался 17-летний житель Тулы.
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На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»

Макогон добавил, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
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Общество

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Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
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Авто

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ФРС сохранила базовую процентную ставку

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В среду близко к Земле пролетит опасный астероид

Речь идет о небесном теле под обозначением 1998 OR2. Астероид пройдет на расстоянии 6.3 млн. км. от Земли.
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Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

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РИА Новости 15:56
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Стали известны планы НХЛ по дате и формату возобновления сезона

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Володин объяснил разницу между Россией и США

Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин призвал Центробанк проводить разъяснительную работу среди россиян о том, почему одни страны пошли по пути прямой раздачи денег населению, а российские власти от этой идеи отказались.
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Названо число тяжелых случаев среди зараженных коронавирусом в России

Тяжелые случаи составляют около пяти процентов от общего числа зараженных коронавирусом в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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