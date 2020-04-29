Коронавирус
ВедомостиВоробьев сообщил о выходе Подмосковья на плато по коронавирусу
Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Воробьева. По его словам, последнее время рост новых случаев заражения вирусом составлял 5–7%.
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Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Армия и оружие
Появилось видео, как птица сбила летящую в танк американскую ракету
В кадре появляется летящее живое существо, предположительно, птица. Можно даже сказать, что оно похоже на утку.
Московский Комсомолец 11:13
Общество
Бизнесмен Малофеев сообщил о заражении коронавирусом
Бизнесмен Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград» сообщил, что он инфицирован COVID-19. По его словам, он заболел неделю назад.
РБК 13:42
Экономика
«Газпром нефть» выплатит рекордные дивиденды
Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал по итогам 2019 года выплатить финальные дивиденды в размере 37,96 рублей на акцию (с учетом промежуточных дивидендов в размере 18,14 рублей).
Нефтегазовая вертикаль вчера в 05:50
Общество
В системе цифровых пропусков в Татарстане появится новая цель
В систему цифровых пропусков для выхода из дома, которая действует в Татарстане, внесут новую цель.
БИЗНЕС Online 09:02
Футбол
Александр Мостовой: хотят расширить РПЛ, чтобы никто не вылетал и не возмущался
Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном расширении Российской Премьер-Лиги в том случае, если сезон в ФНЛ не будет возобновлён из-за пандемии коронавируса.
Чемпионат 14:39
Футбол
«Рома» сохраняет интерес к Коваленко, «Шахтер» хочет продлить с ним контракт
Сам футболист хотел бы продолжить карьеру в Европе. При этом «Шахтер» хочет продлить контракт с ним.
Спорт-Экспресс 09:22
Биатлон
СБР утвердил списки кандидатов в сборные команды России
Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило расширенные списки спортсменов - кандидатов в сборные России, претендующих на централизованную подготовку в сезоне-2020/21.
ТАСС Спорт 06:25
Общество
Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая
Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета 07:07
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости 15:15
Происшествия
Вертолет НАТО упал в Ионическое море
Вертолет НАТО потерпел крушение в Ионическом море, его обломки найдены, подтверждена гибель одного человека из шести находившихся на борту, сообщает греческое издание militaire.gr.
РИА Новости 15:56
Происшествия
Начальника нижегородского УГИБДД Павла Ржевского нашли мертвым
Руководитель УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым, назначена служебная проверка.
ТАСС 12:21
Общество
Число заражений коронавирусом среди российских военных превысило 1000
1044 российских военных заразились коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны.
Газета.Ru 13:26
Происшествия
В Туле скончался 17-летний подросток с подозрением на коронавирус
28 апреля в больнице скончался 17-летний житель Тулы.
Тульские новости 03:58
Политика
На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»
Макогон добавил, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
RT на русском 06:44
Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
Авто
В России названы самые угоняемые автомобили
ToDay News Ufa 12:57
Экономика
ФРС сохранила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила диапазон базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых.
Российская газета 14:24
Космос
В среду близко к Земле пролетит опасный астероид
Речь идет о небесном теле под обозначением 1998 OR2. Астероид пройдет на расстоянии 6.3 млн. км. от Земли.
Терра вчера в 07:41
Шоу-бизнес
Папунаишвили раскритиковал жюри шоу «Танцы со звёздами»
RuNews24.ru вчера в 15:09
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размешенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
Хоккей
Стали известны планы НХЛ по дате и формату возобновления сезона
В распоряжении «Чемпионата» оказался план по возобновлению регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, ранее прерванного из-за пандемии коронавируса.
Чемпионат 13:33
Общество
У министра здравоохранения Тульской области подтвержден коронавирус
Более 100 тульских медиков заразились коронавирусом COVID-19, среди них — глава местного Минздрава Алексей Эрк, сообщает Министерство здравоохранения Тульской области.
Коммерсантъ 14:09
Здоровье
У коронавируса обнаружили шесть новых симптомов
Evo-rus.com вчера в 05:09
Хоккей
Цулыгин покидает «Салават Юлаев»
По данным "Чемпионата", руководство "Салавата Юлаева" приняло решение расстаться с Николаем Цулыгиным, который занимает пост главного тренера клуба.
Sport.ru 08:44
Общество
Беглов ввёл в Петербурге масочный режим
Санкт-Петербург, 29 апреля 2020, 21:04 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился о введении в городе с 30 апреля всеобщего масочного режима.
REGNUM 14:04
Политика
Володин объяснил разницу между Россией и США
Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин призвал Центробанк проводить разъяснительную работу среди россиян о том, почему одни страны пошли по пути прямой раздачи денег населению, а российские власти от этой идеи отказались.
Южный Федеральный 08:11
Здоровье
Названо число тяжелых случаев среди зараженных коронавирусом в России
Тяжелые случаи составляют около пяти процентов от общего числа зараженных коронавирусом в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Lenta.ru 15:54