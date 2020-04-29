Коронавирус
ВедомостиВоробьев сообщил о выходе Подмосковья на плато по коронавирусу
Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Воробьева. По его словам, последнее время рост новых случаев заражения вирусом составлял 5–7%.
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Политика
Германия назвала дату видеоконференции «нормандского формата»
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча глав МИД "нормандского формата" по урегулированию на Украине в формате видеоконференции запланирована на четверг, все стороны дали согласие.
РИА Новости 07:53
Общество
Более 70% кафе и ресторанов в России могут уйти с рынка к 1 июля
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил, что более 70% кафе и ресторанов могут уйти с рынка к 1 июля, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 09:48
Происшествия
В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса
В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
Общество
В Госдуму внесли законопроект о штрафе за езду на машине без пропуска
Законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штраф до 5000 руб. за езду на машине без специального пропуска во время режима самоизоляции.
Ведомости вчера в 16:58
Космос
В среду близко к Земле пролетит опасный астероид
Речь идет о небесном теле под обозначением 1998 OR2. Астероид пройдет на расстоянии 6.3 млн. км. от Земли.
Терра вчера в 07:41
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней
Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия вчера в 10:48
Общество
Минобрнауки: Студенты вузов продолжат учиться дистанционно до 11 мая
Студенты российских вузов продолжат учиться в дистанционном формате до 11 мая.
Агентство Москва 11:53
Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
Шоу-бизнес
Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка
Ранее Хадид несколько раз признавалась в интервью, что не планирует связывать всю свою жизнь с карьерой модели, так как давно мечтает о семье и детях.
Uznayvse.ru 07:45
Происшествия
В Москве посетитель прокусил ухо охраннику магазина
Словесный конфликт перерос в потасовку, в итоге оппонент прокусил ухо 26-летнему охраннику.
Известия 11:34
Общество
Власти Москвы уточнили вопрос переоформления рабочих пропусков
Позднее стало известно, что режим самоизоляции продлили в Москве до 11 мая.
Вечерняя Москва 12:00
Общество
В России прекратились продажи листового чая Lipton и Brooke Bond
Компания Unilever прекратила продажи листового чая под брендами Lipton и Brooke Bond в России.
Коммерсантъ 06:20
Общество
На майские праздники усилят контроль самоизоляции в Подмосковье
Во время майских праздников на территории Московской области соблюдение режима самоизоляции будут проверять усиленные патрули, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Live24 12:29
Общество
«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре
«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
Армия и оружие
Полет Ту-160 над Балтикой показали на видео
Минобороны России опубликовало видео полета двух стратегических ракетоносцев Ту-160 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.
Российская газета 03:20
Футбол
Брестское «Динамо» вышло в финал Кубка Белоруссии
Солигорский "Шахтер" обыграл брестское "Динамо" в ответном полуфинале Кубка России — 4:2.
Матч ТВ 13:00
Общество
Назван возраст большинства заразившихся коронавирусом в России
В России общее число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии приблизилось к 100 тысячам.
Lenta.ru 12:56
Общество
Названо отличие эпидемии коронавируса в России и Европе
Развитие и спад эпидемии коронавируса в России происходит более плавно, чем в Европе.
Lenta.ru 12:03
Общество
В Петербурге вводится масочный режим с 30 апреля
С завтрашнего дня в Петербурге вводится масочный режим. Соответствующие изменения в постановление №121 внес Александр Беглов в среду.
Телеканал Санкт-Петербург 12:31
Гаджеты
Названы самый популярный и самый продаваемый смартфоны в мире
По словам экспертов, актуальность не потеряли и другие, уже устаревшие модели Apple, включая iPhone 8, 6 и X. Вторым самым популярным брендом был назван Samsung: в 2019 году верхние строчки во многих странах удерживали модели Galaxy S8 и S9.
Вести.Ru 12:10
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл разозлились на желтую прессу
Ранее Меган Маркл и принц Гарри решили разорвать отношения с таблоидами Великобритании.
Телеканал 360° 03:16
Армия и оружие
США начали формировать в Сирии арабское спецподразделение
США начали формировать в Сирии специальное подразделение для охраны нефтяных месторождений в районах к востоку от реки Евфрат, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 12:57
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:25
Хоккей
Данис Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом»
Российская газета 12:57
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал
Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
ИА InterMedia вчера в 06:29