Коронавирус

ВедомостиВедомостиВоробьев сообщил о выходе Подмосковья на плато по коронавирусу

Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Воробьева. По его словам, последнее время рост новых случаев заражения вирусом составлял 5–7%.
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Воробьев: Подмосковье вышло на плато по количеству заражений коронавирусом

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Подмосковье вышло на плато по количеству заражений COVID-19 - Воробьев

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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 13:11, Ашберн
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Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
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Развитие и спад эпидемии коронавируса в России происходит более плавно, чем в Европе.
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Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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