Коронавирус
ИзвестияВоробьев сообщил об открытии детских садов в Подмосковье с 6 июля
Все детские сады в Московской области откроются в понедельник, 6 июля. Об этом 30 июня сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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с чего всё началось
«С понедельника (6 июля – ред.) все детки могут идти в детский сад, чьи родители работают или пока не взяли отпуск», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».РИАМО05:05
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Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Происшествия
По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках
Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
Политика
Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом
Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52
Шоу-бизнес
Егор Крид и Нюша выпустили романтический клип
Премьера песни состоялась на фоне слухов о романтической связи Егора Крида и Нюши.
Bimru.ru 04:01
Общество
Опубликован экзитпол ФОМ по голосованию за поправки к Конституции
Стали известны результаты экзитпола Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) по итогам голосования по внесению изменений в Основной закон страны.
Газета.Ru 05:29
Наука
В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа
Новый штамм называется G4 EA H1N1 и имеет некоторые сходства с вирусом свиного гриппа 2009 года, который начался в Мексике и вызвал всемирную вспышку в том же году, сообщает 9 News.
Российская газета вчера в 20:46
Политика
Путин призвал россиян проголосовать по поправкам в конституцию
Президент РФ Владимир Путин призвал россиян проголосовать по поправкам в конституцию, отметив важность голоса каждого.
ТАСС 06:33
Игры
NVIDIA показала новые скриншоты Cyberpunk 2077 с технологией RTX
NVIDIA продемонстрировала новые скриншоты Cyberpunk 2077 с включённой трассировкой лучей.
CyberSport.ru 04:01
Футбол
Гончаренко заявил об особенном подходе ЦСКА к игре со «Спартаком»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, в каком настроении находится команда перед матчем 25-го тура чемпионата России против «Спартака».
РБК 06:10
Шоу-бизнес
Айза Анохина помирилась с Ивлеевой
Накануне Айза Анохина поссорилась в Сети с Настей Ивлеевой. Поводом послужила шутка Ивлеевой и Юлии Коваль про Анохину.
Paparazzi.ru 05:31
Гаджеты
Новые iPhone 12 могут начать продавать без наушников и зарядки
Как считает специалист, новые модели iPhone 12 не будут комплектоваться ни зарядками, ни наушниками.
UfacityNews.ru 05:55
Политика
Си Цзиньпин подписал закон о нацбезопасности в Гонконге
Председатель КНР Си Цзиньпин подписал закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, принятый постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП).
Известия 06:37
Происшествия
Главный госинспектор труда Иркутской области задержан за взятку
Главного госинспектора труда Иркутской области обвинили в получении взятки.
Российская газета 06:39
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович получает угрозы из-за слухов о связи с Прилучным
Экспресс газета 04:44
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости вчера в 03:07
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки
Алла Пугачева вместе с Лизой гуляли по полю ромашек и люпинов Сегодня 71-летняя Алла Пугачева опубликовала редкие фото со своей прогулки по зеленым полям.
Вокруг ТВ вчера в 06:24
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе
ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
Шоу-бизнес
Беременность Меган Маркл помешала свадьбе принцессы Евгении
Гарри и Меган не хотели, чтобы новость о беременности стала известна королевской семье из таблоидов.
Городовой 06:28
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Путешествия
В России резко вырос спрос на отдых в Сочи
Резкий рост спроса на отдых в Сочи связывают с тем, что в Краснодарском крае постепенно снимают ограничения, введённые из-за эпидемии коронавируса.
Бизнес-газета вчера в 07:12
Шоу-бизнес
Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова мотоцикл в честь дня рождения
Певец отпраздновал праздник единственного сына Мартина в компании звёзд и их детей Российский эстрадный певец и продюсер Филипп Киркоров устроил большой детский праздник в честь восьмого дня рождения сына Мартина.
Inc-news.ru 00:39
Здоровье
Испытания препарата от коронавируса в Смоленске прошли прекрасно
Препарат "Арепливир" (российская марка "Фавипиравира") от коронавируса испытывается на 30 пациентах в Смоленске.
Readovka67.ru 05:16
Путешествия
В 2020 году на российских курортах могут отдохнуть 22 млн туристов
В этом году в течение летнего сезона, который должен продлиться в России до октября-ноября, на курортах страны отдохнут 20–22 млн туристов.
Travel Russian News вчера в 10:18
Футбол
«Барселона» объявила о переходе футболиста «Ювентуса» Пьянича
"Барселона" сообщила о договоренности по переходу хавбека "Ювентус" Миралема Пьянича.
Vprognoze.ru вчера в 14:15
Общество
РСТ надеется на открытие туристического сезона в Абхазии с 15 июля
По сообщениям СМИ, Штаб по защите населения от коронавируса в Абхазии поручил ведомствам проработать вопрос открытия туристического сезона с середины июля.
Агентство Москва 05:59