с чего всё началось

Все детские сады в Московской области откроются в понедельник, 6 июля. Об этом 30 июня сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Воробьев сообщил об открытии детских садов в Подмосковье с 6 июля

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