с чего всё началось

Все детские сады в Московской области откроются в понедельник, 6 июля. Об этом 30 июня сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Воробьев сообщил об открытии детских садов в Подмосковье с 6 июля

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Политика Зеленский призвал запад Украины готовиться к второй волне коронавируса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные области страны должны готовиться ко второй волне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Cirque du Soleil сообщил об угрозе банкротства из-за коронавируса Cirque du Soleil и ее дочерние компании направили заявление о защите от кредиторов в суд Квебека, говорится в релизе компании.

Авто Опубликована моторная гамма нового Hyundai Santa Fe Новый Santa Fe поступит в продажу в Европе с сентября, а уже завтра, 1 июля, модель появится у дилеров в Корее.