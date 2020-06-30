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ИзвестияИзвестияВоробьев сообщил об открытии детских садов в Подмосковье с 6 июля

Все детские сады в Московской области откроются в понедельник, 6 июля. Об этом 30 июня сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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с чего всё началось
«С понедельника (6 июля – ред.) все детки могут идти в детский сад, чьи родители работают или пока не взяли отпуск», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24»
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РИАМО05:05

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Детские сады в Подмосковье откроются 6 июля

РИАМО05:05

Детсады в Московской области заработают с 6 июля

Подмосковье Сегодня04:54

Когда откроются детские сады в Подмосковье?

Оka.fm28 июня в 09:00

В Подмосковье все детские сады откроются 6 июля

Вести Подмосковья05:01

Названа дата открытия детских садов в Подмосковье

Московский Комсомолец04:58

Жителям Подмосковья рассказали о новых правилах, действующих в детсадах

РИА Новости05:24

Все детские сады Московской области откроют с 6 июля

ТАСС04:52
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
2,3K
Политика

Путин призвал всех граждан РФ проголосовать по поправкам к Конституции

Голосуя за поправки к Конституции, граждане голосуют за страну, в которой хотят жить, заявил в телеобращении глава государства.
Российская газета 07:00
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Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Российская газета 06:54
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Политика

Владимир Путин подписал указ о военных сборах в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы.
Prooren.ru 01:28
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Общество

Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря

В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
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Общество

В Москве временно ограничена возможность оплатить парковку

Возможность оплатить парковку в Москве временно ограничена во вторник днем из-за профилактических работ, на это время штрафы за неоплату парковки не выписываются, сообщает Московский паркинг в своем Twitter.
РИА Новости 07:07
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Политика

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
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Общество

Аномальная жара вернется в Москву в среду

Аномально жаркая погода вновь придет в Московский регион в среду, 1 июля, и задержится, как минимум, до воскресенья - ожидается до +30 градусов и без существенных осадков, прогнозируют в Гидрометцентре России.
Интерфакс 07:16
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Армия и оружие

В российскую армию с начала года поступило 776 образцов вооружения

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в российскую армию с начала года поступило 776 образцов вооружения.
RT на русском 06:13
Общество

Минпросвещения намерено использовать опыт онлайн-обучения при сезонных заболеваниях

Министерство просвещения России намерено внедрить и апробировать цифровую образовательную среду (ЦОС) в 14 регионах в 2020-2022 годах, данная технология позволит не нарушать образовательный процесс во время сезонных вспышек заболеваний.
ТАСС 06:35
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Общество

Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса

«Хотя многие страны добились определенного прогресса, глобальная пандемия на самом деле ускоряется», — добавил глава ВОЗ.
РБК вчера в 12:46
1,9K
Политика

Китай принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге

Всекитайское собрание народных представителей — высший законодательный орган Китая — одобрил законопроект о национальной безопасности в Гонконге.
Вести.Ru 06:42
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Происшествия

В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший

РИА Новости 07:07
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Политика

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
907
Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
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Политика

Зеленский призвал запад Украины готовиться к второй волне коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные области страны должны готовиться ко второй волне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:43
Происшествия

По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках

Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
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Политика

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
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Культура

Филипп Киркоров стал прообразом героя фильма о Евровидении

RuNews24.ru 02:58
8
Культура

Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI

Газета.Ru 02:53
401
Наука

В водоемах древних майя обнаружены токсичные загрязнения

Live24 вчера в 02:37
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Происшествия

Закопанный братьями в пляжный песок мальчик погиб в Анапе

Известия 07:48
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Общество

Cirque du Soleil сообщил об угрозе банкротства из-за коронавируса

Cirque du Soleil и ее дочерние компании направили заявление о защите от кредиторов в суд Квебека, говорится в релизе компании.
РБК 05:57
Общество

В Самарской области возобновляется работа кафе и турбаз с 1 июля

Принимаю решение разрешить работу кафе и ресторанов с дополнительными ограничениями - 4 кв. м на каждого посетителя.
ТАСС 07:57
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Здоровье

Половина врачей считает ОМС тормозом для развития здравоохранения

Половина врачей (52%) назвала систему обязательного медицинского страхования (ОМС) тормозом для развития здравоохранения.
Православие и Мир 07:54
10
Шоу-бизнес

Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

РБК 05:11
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Авто

Опубликована моторная гамма нового Hyundai Santa Fe

Новый Santa Fe поступит в продажу в Европе с сентября, а уже завтра, 1 июля, модель появится у дилеров в Корее.
SpeedMe 05:17
Политика

Мадуро дал 72 часа представителю ЕС в Венесуэле, чтобы покинуть страну

Власти Венесуэлы решили выслать из страны представителя Евросоюза в Каракасе после того, как ЕС внес 11 венесуэльских чиновников и парламентариев в санкционный список.
Газета.Ru вчера в 18:27
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Общество

Токаев поручил ужесточить карантин в Казахстане

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе видеоконференции по ситуации с коронавирусом поручил за два дня внести предложения по ужесточенному карантину, сообщается 29 июня на официальном сайте президента.
Общественная служба новостей вчера в 10:36
305
Общество

До 1 октября продлили выдачу карт «Мир» для выплаты детских пособий

Согласно постановлению правительства РФ, выдача карт «Мир» для получения детских пособий продлена до 1 октября текущего года.
Live24 07:47
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Как работают Яндекс.Новости?
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