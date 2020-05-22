Коронавирус
Газета.RuПодмосковье отменяет пропускной режим
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об отмене режима цифровых пропусков в Московской области. Об этом сообщается на сайте губернатора. Так оформлять цифровой пропуск для передвижения по Подмосковью не нужно с субботы, 23 мая.
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С завтрашнего дня электронные пропуска больше не нужны в Подмосковье. Если вы поедете в Москву, уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая, а для новых поездок со вторника нужно оформить на mos.ru. В столице – другая плотность населения, поэтому там мера пока сохраняется.
— Андрей Воробьев, российский политикМосква 24 11:24
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