С завтрашнего дня электронные пропуска больше не нужны в Подмосковье. Если вы поедете в Москву, уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая, а для новых поездок со вторника нужно оформить на mos.ru. В столице – другая плотность населения, поэтому там мера пока сохраняется.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об отмене режима цифровых пропусков в Московской области. Об этом сообщается на сайте губернатора. Так оформлять цифровой пропуск для передвижения по Подмосковью не нужно с субботы, 23 мая.

Здоровье В Ярославской области умерли 109 пациентов с коронавирусом По словам Анатолия Гулина, с 1 марта и по сегодняшний день во всех лечебных учреждениях региона, работающих с коронавирусом, скончались 109 человек. 5

Музыка Клип Uno группы Little Big стал рекордсменом на YouTube Клип Uno, опубликованный на канале "Евровидение-2020", стал рекордными темпами набирать аудиторию: с момента выхода на YouTube 13 марта этот ролик собрал 101 209 152 просмотра, как рассказывают организаторы знаменитого международного музыкального конкурса. 841

Экономика Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей. 16

Футбол Слуцкий назвал Андронова человеком с воспаленным мозгом Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался по поводу слухов о своем конфликте с Павлом Мамаевым во время совместной работы с ЦСКА.

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Происшествия В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после того, как на северо-западе Москвы была найдена голова мужчины в мусорном пакете, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова. 1

Общество В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. 84

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Энергетика Газ в Европе стал почти в два раза дешевле российского Цены на газ в Европе опустились до многолетних минимумов, причем стоимость на голландском хабе TTF, крупнейшем в регионе, достигла 34 долларов за тысячу кубометров, сообщает «Интерфакс». 45

Общество Махачкалу закроют на въезд и выезд с 23 по 26 мая из-за пандемии "Оперативный штаб принял решение с 23 по 26 мая закрыть город на въезд и выезд, а также прекратить движение на территории городского округа всех транспортных средств, за исключением бригад скорой помощи, экстренных служб, водоканала, электросетей, занимающихся устранением аварийных ситуаций, машин, вывозящих мусор", - написал градоначальник.