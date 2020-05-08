Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВоробьев сообщил об отсрочке штрафов за отсутствие масок

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона отсрочили введение наказания за отсутствие медицинской маски.
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«Сделают замечание». В Подмосковье решили пока не штрафовать за отсутствие масок

Подмосковье Сегодня17:09

Власти Подмосковья отсрочили штрафы за отсутствие масок

Вечерняя Москва14:37

В Подмосковье пока не будут штрафовать за нарушение масочного режима

РИАМО15:06

В Подмосковье отложили штрафы за нарушение масочного режима

Коммерсантъ14:49

В Подмосковье отсрочили введение штрафов за отсутствие масок

РБК14:27

Воробьев сообщил об отсрочке штрафов за отсутствие масок

РИА Новости14:16

В Подмосковье отложили введение штрафов за отсутствие масок

Эхо Москвы20:06
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Футбол

Из-за коронавируса рынок футбольных трансферов потеряет €10 миллиардов

Лучшие европейские футбольные клубы собираются сократить расходы на фоне пандемии коронавируса.
Вести.Ru 05 мая в 22:48
Происшествия

Тренер ММА избил в Крыму продавщицу после просьбы надеть маску

Известия 17:32
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Политика

Саакашвили заявил о необходимости антиэлитной революции на Украине

Все попытки реформ на Украине ни к чему не привели, а на местах остались те, кто хорошо чувствует себя у «кормушки», заявил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера».
РБК 19:06
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Экономика

Парикмахеров ждет массовое банкротство

Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-обмудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства.
Коммерсантъ 15:02
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Космос

Названы самые перспективные рабочие места в период пандемии коронавируса

Рабочие места в отрасли робототехники и освоения космоса являются перспективными в период пандемии коронавируса, считает старший научный сотрудник Института системного анализа РАН Александр Кононов.
Lenta.ru вчера в 15:54
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Шоу-бизнес

Николай Наумов обратился к Волкову и Исмаилову

FightTime.ru 15:56
Здоровье

Коронавирус на Украине: к утру 7 мая выявлен 13691 случай

Число летальных случаев достигло 340. Днём ранее на Украине было зафиксировано 487 новых случаев.
Свободная Пресса вчера в 02:26
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Общество

Мордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин

Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры.
Коммерсантъ 20:54
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия вчера в 02:07
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Общество

В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков

С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант вчера в 10:16
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Хоккей

КХЛ озвучила решение об итоговом распределении команд

«Лигой принято решение утвердить итоговую таблицу Чемпионата КХЛ 2019/2020 исходя из следующего: среди команд, вышедших в полуфиналы конференций, места с 1-го по 8-е не распределяются, указанным командам присваивается технически единое место», — гласит заявление.
Казанские ведомости вчера в 06:38
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Музыка

Музыканты группы Little Big выпустили новый клип

Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 63 новых случая коронавируса

Шестьдесят три новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, общее количество превысило 800, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 06 мая в 01:16
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Общество

Прокуратура проверит сообщения о нарушениях в госпитале «Ленэкспо»

Как передаёт ТАСС со ссылкой на ведомство, прокуратура проверит указанные факты и при наличии оснований «примет исчерпывающие меры прокурорского реагирования».
News.ru 10:42
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Общество

Учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер заразилась коронавирусом

Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер заразилась коронавирусом. Ее госпитализировали с пневмонией в Коммунарку.
Коммерсантъ 20:14
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Политика

Зюганов попросил Путина амнистировать заключенных из-за коронавируса

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил президенту Владимиру Путину внести в Государственную думу закон об амнистии заключенных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2.
РБК 14:45
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Космос

В ДВФУ запустили в тестовом режиме станцию приема спутниковых данных

ДВФУ в партнерстве с "Роскосмосом" по поручению президента РФ Владимира Путина создают совместный инжиниринговый центр, где получат дальнейшее развитие уже действующие в университете программы по спутникостроению и дистанционному зондированию Земли.
ТАСС Наука 06 мая в 21:05
Общество

Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев

Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM 03:31
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Общество

Куйвашев официально продлил режим самоизоляции в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции в Свердловской области до 18 мая.
Екатеринбург в интернете 04:45
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Футбол

«Интер» и «Милан» представили проект нового стадиона

Милан, Италия, 8 мая 2020, 11:13 — REGNUM Совместный проект нового стадиона представили итальянские футбольные клубы «Милан» и «Интер».
REGNUM 04:13
Гаджеты

Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка.
NewInform 06 мая в 08:14
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Общество

О сохранении некоторых ограничений до создания вакцины заявила Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что россиянам придется соблюдать ряд ограничений до самого создания вакцины против коронавируса.
Live24 10:58
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Экономика

Названа опасность досрочного погашения кредита

Досрочное погашение кредитов в целях экономии на процентах может быть опасным.
Lenta.ru 21:40
22
Общество

Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса

Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости 19:46
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Политика

Мишустин провел онлайн-совещание правительства из больницы

Обновлено в 15:57 Михаил Мишустин, заболевший на прошлой неделе коронавирусом, провел онлайн-совещание правительства по социально-экономическим вопросам.
BFM.ru 07:10
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Финансы

Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ 06:28
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Гаджеты

Представлен флагман Meizu 17 Pro

Meizu 17 Pro 8/128 ГБ оценивается в 607 доллара, а версию на 12/256 ГБ можно купить за 664 доллара.
ITZine.ru 06:28
4
Общество

Доктор Мясников опроверг информацию о платных интервью

Главврач ГКБ №71 Александр Мясников заявил, что никогда не брал денег за интервью.
Газета.Ru 11:17
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Общество

Онищенко рассказал, как долго коронавирус живет на масках и одежде

Бывший главный санитарный врач России, а ныне первый зампред комитета Госдумы по науке Геннадий Онищенко, рассказал о сроках жизни коронавируса.
Российская газета 12:06
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Наука

Шпинат и бактериальные ферменты превратили в искусственный хлоропласт

N+1 13:09
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Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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