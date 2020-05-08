Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВоробьев сообщил об отсрочке штрафов за отсутствие масок

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона отсрочили введение наказания за отсутствие медицинской маски.
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«Сделают замечание». В Подмосковье решили пока не штрафовать за отсутствие масок

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Воробьев сообщил об отсрочке штрафов за отсутствие масок

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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 18:46, Ашберн
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Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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