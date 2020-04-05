Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия

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