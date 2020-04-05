Коронавирус
BFM.ruВ Подмосковье утвердили список работающих предприятий
Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжать работу при режиме всеобщей самоизоляции в рамках борьбы с распространением коронавируса.
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Общество
У депутата Мосгордумы Ступина обнаружили коронавирус
Депутат Мосгордумы Евгений Ступин (КПРФ) заразился коронавирусом COVID-19. Об этом он сам сообщил у себя в Facebook.
Здоровье
Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке
Происшествия
Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области
Экономика
Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России
В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценами на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.
Происшествия
В московской квартире нашли мумифицированные тела двух сестер
В московской квартире следователи обнаружили мумифицированные тела двух сестер 1965 и 1962 годов рождения, пишет РИА "Новости" со ссылкой на помощника руководителя столичного главка СК России Юлию Иванову.
Общество
Россия приостановила вывоз россиян из-за рубежа
Еще в начале этой недели Росавиация резко сократила квоты на вывоз россиян из-за рубежа.
Авто
Обновленный Hyundai Tucson поступил в продажу
Корейская компания Hyundai рассказала о начале продаж обновленного кроссовера Tucson.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Общество
В Оренбуржье с 6 апреля возобновят работу отраслевые предприятия
Отраслевые предприятия возобновят свою деятельность с 6 апреля.
Общество
Аксёнов анонсировал изменения в режиме работы предприятий Крыма
Власти Крыма сегодня опубликуют указ о порядке работы предприятий Крыма на продленный период изоляции.
Общество
Власти Хакасии разрешили гулять с детьми в условиях самоизоляции
Правительство Хакасии разрешило гулять с детьми в условиях режима самоизоляции, действующему в регионе с 1 апреля.
Происшествия
Строящаяся инфекционная больница в Москве загорелась
При строительстве инфекционной больницы в поселении Вороновское (Новая Москва) произошел пожар.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Общество
Республика Алтай приостановила авиасообщение с Москвой
"Авиасообщение между Республикой Алтай и Москвой полностью приостановлено с целью профилактики коронавирусной инфекции", - объяснил решение руководитель региона.
Армия и оружие
МИД: Россия будет следить за военной операцией ЕС в Средиземном море
В российском МИДе исходят из того, что операция «Ирини» охватит все побережье Ливии.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Общество
В Таиланде у семи граждан РФ выявлен коронавирус
Коронавирус нового типа диагностирован у семи граждан России, находящихся в двух популярных туристических провинциях - Чонбури и Пхукет.
Общество
Доктор Комаровский рассказал о своих действиях при симптомах COVID-19
Врач и телеведущий Евгений Комаровский на канале в YouTube рассказал о своих действиях в случае, если почувствует симптомы коронавирусной инфекции.
Общество
В Татарстане упростили регистрацию для получения смс-пропусков на время самоизоляции
Власти Татарстана упростили регистрацию в сервисе по получению временных смс-пропусков для жителей на период действия режима самоизоляции, введенного на фоне коронавируса.
Энергетика
Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступит США
Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg.
Общество
Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России
Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Общество
В Нижегородской области разрешили ездить на дачу в период самоизоляции
Поездки на дачу и возможность навещать родственников, которым запрещено покидать место жительства, включили в перечень ситуаций, позволяющих жителям Нижегородской области выходить из дома в период самоизоляции, сообщает пресс-служба правительства региона.
Происшествия
Сотрудник ростовского СИЗО попал под следствие за побег обвиняемого
Недобросовестное исполнение должностных обязанностей младшим инспектором отдела безопасности СИЗО и отсутствие должного контроля стало причиной побега обвиняемого в краже.
Армия и оружие
Третий случай заражения коронавирусом подтвердили в ВСУ
Киев, 4 апреля 2020, 22:36 — REGNUM Три случая заражения коронавирусом зарегистрировали в вооруженных силах Украины (ВСУ) по состоянию на 4 апреля.
Экономика
Семь нижегородских предприятий вошли в список системообразующих
В список вошли 646 предприятий.
Экономика
Сбербанк разъяснил условия предоставления кредитных каникул
Сбербанк посоветовал своим клиентам перед подачей заявки на оформление кредитных каникул убедиться, что их официальные доходы снизились именно в соответствии со льготной программой.
Общество
Свердловским шиномонтажкам разрешили работать во время карантина
Свердловским шиномонтажкам разрешили работать во время карантина В регионе расширили список магазинов и мастерских, которые снова могут открыться, несмотря на коронавирус.
Общество
Александр Беглов изменил правила жизни для петербуржцев на карантине
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес важные изменения в постановление, определяющее правила жизни в городе во время нерабочего апреля.
Общество
Хабаровский край попросил открыть небо для застрявших в Корее туристов
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину, который является руководителем рабочей группы по борьбе с коронавирусом в Госсовете.
Происшествия
Историка Соколова этапировали в Петербург
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко, этапирован из Москвы в Санкт-Петербург.