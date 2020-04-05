Коронавирус

BFM.ruBFM.ruВ Подмосковье утвердили список работающих предприятий

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжать работу при режиме всеобщей самоизоляции в рамках борьбы с распространением коронавируса.
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Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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