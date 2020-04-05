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Происшествия В московской квартире нашли мумифицированные тела двух сестер В московской квартире следователи обнаружили мумифицированные тела двух сестер 1965 и 1962 годов рождения, пишет РИА "Новости" со ссылкой на помощника руководителя столичного главка СК России Юлию Иванову.

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Общество Республика Алтай приостановила авиасообщение с Москвой "Авиасообщение между Республикой Алтай и Москвой полностью приостановлено с целью профилактики коронавирусной инфекции", - объяснил решение руководитель региона.

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Энергетика Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступит США Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg.

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Экономика Сбербанк разъяснил условия предоставления кредитных каникул Сбербанк посоветовал своим клиентам перед подачей заявки на оформление кредитных каникул убедиться, что их официальные доходы снизились именно в соответствии со льготной программой.

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