Коронавирус
Газета.RuВоробьев ввел «масочный режим» в Подмосковье
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел на территории Подмосковья "масочный режим". Документ был опубликован на сайте правительства Московской области. Так, жителям Подмосковья рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты в виде масок и респираторов в период с 1 по 11 мая.
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с чего всё началось
С 1 по 11 мая жителям Московской области строго рекомендовано в местах общего пользования носить маски или респираторы из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, следует из постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованного на сайте правительства региона.РИАМО11:10
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