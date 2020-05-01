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Газета.RuГазета.RuВоробьев ввел «масочный режим» в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел на территории Подмосковья "масочный режим". Документ был опубликован на сайте правительства Московской области. Так, жителям Подмосковья рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты в виде масок и респираторов в период с 1 по 11 мая.
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С 1 по 11 мая жителям Московской области строго рекомендовано в местах общего пользования носить маски или респираторы из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, следует из постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованного на сайте
 правительства региона.
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