с чего всё началось

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте областного правительства.

Общество Посольство установило контакт с четырьмя российскими школьниками в США Посольство РФ установило контакт еще с четырьмя российскими школьниками в США, родители которых хотели бы вернуть их домой, сообщил в пятницу посол Анатолий Антонов.

Политика МИД Германии призвал обеспечить доступ миссии ОБСЕ по всей Украине Как передает ТАСС, в документе заявлено о том, что главы МИД стран «нормандской четверки» проведут 30 апреля видеоконференцию.

Футбол Смертин про гол Шевченко Филимонову: «Я винил себя прежде всего. Карпин мне напихал после фола» Экс-полузащитник сборной России Алексей Смертин вспомнил о голе Андрея Шевченко в ворота Александра Филимонова в матче против сборной Украины (1:1) в отборе Евро-2000.

Общество В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили новый симптом У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом. 1,1K

Происшествия Российского пенсионера с коронавирусом вернули домой и оставили в подъезде Российского пенсионера Евгения Печурина, у которого был подтвержден коронавирус, вернули из московской больницы и оставили в подъезде дома, где он позже упал в обморок, не дойдя до своей квартиры. 36

Авто На продажу выставили самый дорогой Lexus в России Появившийся в продаже Lexus LM 300h может похвастаться максимальной комплектацией, которая предусматривает четырёхместную компоновку салона, перегородку между водителем и пассажирами, кожаные сиденья второго ряда с вентиляцией, обогревом массажем и выдвижными подставками для ног. 47

Армия и оружие В Южной Осетии обратили внимание на лабораторию Лугара в Тбилиси Комитет государственной безопасности Южной Осетии обращает внимание граждан республики на тот факт, что в РЮО благодаря предпринимаемым мерам не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом, в то время как в соседней Грузии с каждым днём всё больше заболевших, на карантине находится более пяти тысяч человек, а эпидемиологическая обстановка ухудшается.

Происшествия Не менее 17 человек погибли при попытке побега из венесуэльской тюрьмы В результате беспорядков в венесуэльской тюрьме погибли по меньшей мере 17 человек, еще девять пострадали.

Общество В Испании задержали экс-депутата Госдумы В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске. 296

Футбол Илья Мэддисон: власть развратила футболистов лимитом и деньгами Знаменитый российский видеоблогер и стример Илья Мэддисон, считающийся первопроходцем российского видеоблоггинга, поделился мнением о реакции на интервью вратаря самарских «Крыльев Советов» Евгения Фролова, в котором он подверг резкой критике российскую власть.

Музыка Группа Scorpions выпустила новую песню «Sign of hope» Музыканты рок-группы Scorpions представили в Сети новую песню «Sign of hope». Композиция посвящена трудным временам и надежде.

Кино Назвали самые убыточные фильмы 2019 года Список самых убыточных кинокартин 2019 года опубликовали на американском профильном портале Deadline. 32

Общество Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap. 305

Экономика Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке Москва, 1 мая 2020, 11:10 — REGNUM Процентные ставки по ипотечным кредитам Сбербанка будут снижены с 6 мая в среднем на 0,5 процентных пункта. 230

Спорт Футболист «Луча» Калугин подверг критике губернатора Приморья Кожемяко Игрок владивостокского «Луча» Дмитрий Калугин подверг критике заявление губернатора Приморского края Олега Кожемяко о том, что в профессиональных спортивных клубах региона не выступают местные воспитанники. 4

Киберспорт NoFear оскорбил игрока в официальном матче Игрок FlyToMoon 2.0 Александр 'Nofear' Чурочкин в матче против команды NOVA на Isolation Cup оскорбил одного из своих оппонентов.