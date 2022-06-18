ТАССВоробьев заявил, что на покупку активов IKEA в России претендуют три-четыре инвестораНа покупку активов IKEA в России претендуют три-четыре покупателя.ТАССВсе магазины IKEA в России временно закрыты с 4 марта.КоммерсантъВ июне стало известно, что IKEA хочет продать 4 фабрики в РФ, а розничный бизнес в стране оставить на паузе.Московский Комсомолец3 марта группа компаний "Интер ИКЕА" объявила о приостановке бизнес-процессов IKEA в России и Белоруссии.ТАССЧитать далееСвернутьТК ЗвездаТК ЗвездаРадио 1ПрофильФАНГазета.RuТелеканал 360°Радио Комсомольская правдаНТВПодробнее о событииГубернатор Московской области: Есть три-четыре претендента на покупку активов IKEAФонтанка.Ру03:38Воробьев заявил, что на покупку активов IKEA в России претендуют три-четыре инвестораТАСС02:13Самое цитируемоеГубернатор Воробьев: на покупку активов IKEA в России претендуют три-четыре покупателяLenta.ru03:34На приобретение активов IKEA в России претендуют несколько покупателейМосковский Комсомолец02:48На покупку активов IKEA в России претендуют несколько покупателейПрофиль02:43Воробьев заявил об интересе нескольких компаний в покупке активов IKEA в РФМосква 2402:20Воробьев сообщил о 3–4 претендентах на покупку активов IKEA в РоссииКоммерсантъ03:16Показать ещёОценить64Поделиться