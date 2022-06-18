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Воробьев заявил, что на покупку активов IKEA в России претендуют три-четыре инвестора

На покупку активов IKEA в России претендуют три-четыре покупателя.
ТАСС
Все магазины IKEA в России временно закрыты с 4 марта.
Коммерсантъ
В июне стало известно, что IKEA хочет продать 4 фабрики в РФ, а розничный бизнес в стране оставить на паузе.
Московский Комсомолец
3 марта группа компаний "Интер ИКЕА" объявила о приостановке бизнес-процессов IKEA в России и Белоруссии.
ТАСС

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Губернатор Московской области: Есть три-четыре претендента на покупку активов IKEA
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Воробьев заявил, что на покупку активов IKEA в России претендуют три-четыре инвестора
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