Коронавирус
РБКВоробьев заявил о нежелании блокировать Москву и Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что блокировка Москвы и Подмосковья не планируется. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».
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Политика
Путин впервые проведет дистанционное совещание с правительством
Президент России Владимир Путин освоил онлайн-технологии и впервые в своей жизни проведет заседание правительстве в режиме телеконференции.
Экономика
Госдума одобрила право на кредитные «каникулы» из-за коронавируса
Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса из-за коронавируса.
Общество
Трамп заявил о планах США обсудить цены на нефть с Москвой и Эр-Риядом
Американский лидер Дональд Трамп сообщил в ходе брифинга, что Вашингтон, Москва и Эр-Рияд намерены обсудить цены на нефть.
Авто
В Сети показали новую «Волгу» на базе Aurus
Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Общество
Власти Москвы опровергли информацию о завершении режима самоизоляции до конца апреля
Информация, что в мэрии Москвы рассчитывают на завершение режима самоизоляции до конца апреля, не соответствует действительности.
Экономика
Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам
Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.
Общество
Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия
Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
Энергетика
Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд
Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Здоровье
Стало известно, как в Пензе заразились коронавирусом новые пациенты
Михаил Перекусихин напомнил, что на данный момент в Пензе диагноз коронавирус был подтвержден у 16 человек.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Общество
Предсказана доля оставшихся без работы из-за коронавируса москвичей
В Москве из-за пандемии коронавируса без работы могут остаться до миллиона человек.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Здоровье
В трех больницах Петербурга ввели ограничения из-за коронавируса
Ограничения введены на территории трех больниц Санкт-Петербурга из-за "заноса" новых случаев коронавируса, сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
Общество
Шмыгаль попросил Раду разрешить выплату пособия пенсионерам во время эпидемии
К полудню 1 апреля на Украине количество зараженных составило 669 человек, 17 из которых погибли, а 10 вылечились.
Наука
Смоделированы условия ишемии на уникальном чипе
Исследователи рассказали, что им удалось смоделировать условия ишемии на микрожидкостном чипе.
Авто
Объявлены цены на УАЗ «Пикап» с «автоматом»
Дороже всего обойдется УАЗ «Пикап» в исполнении «Статус» - от 1 420 000 рублей.
Политика
Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом
Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Общество
Роспотребнадзор призвал продлить выходные дни в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала продлить выходные дни в России, объявленные в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Теннис
Уимблдон отменили впервые со Второй мировой войны
Теннисный турнир Уимблдон отменили в связи с угрозой распространения коронавируса.
Общество
В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса
В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Шоу-бизнес
Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова
Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
Кино
«КиноПоиск» назвал фильмы, интересующие россиян во время пандемии
Здоровье
В Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом
В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 32 из них — за последние сутки.
Футбол
Ван Дейк назвал Месси самым сложным соперником
Здоровье
На Украине за сутки выявили 120 новых случаев заражения COVID-19
За сутки было подтверждено 120 новых случаев. Всего заражение выявлено во всех 24 областях Украины и в городе Киеве.
Технологии
Онлайн-магазин опубликовал цену PlayStation 5
Sony до сих пор не провела полноценную презентацию PlayStation 5. До этого была только длинная лекция Марка Церни.
Здоровье
Первый пациент с коронавирусом выздоровел на Ставрополье
Выписан первый пациент, госпитализированный с диагнозом коронавирусной инфекции, сообщила заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Ольга Дроздецкая на ежедневном брифинге.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.