Коронавирус

РБКРБКВоробьев заявил о нежелании блокировать Москву и Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что блокировка Москвы и Подмосковья не планируется. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».
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Власти не планируют блокировку Москвы и области

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Воробьев заявил о нежелании блокировать Москву и Подмосковье

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Андрей Воробьев: Блокировка Москвы и Подмосковья из-за коронавируса не планируется

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Воробьёв заверил, что блокировка Москвы и Подмосковья не планируется

Life.ru11:10
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Андрей Юрьевич Воробьёв
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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