Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что блокировка Москвы и Подмосковья не планируется. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Воробьев заявил о нежелании блокировать Москву и Подмосковье

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