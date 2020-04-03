Власти Московской области начали предварительную работу по введению спецпропусков на передвижение из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2, но «жестить никто не будет». Об этом в пятницу, 3 апреля, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

Воробьев заявил о предварительной работе по введению спецпропусков

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