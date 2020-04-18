Коронавирус
РИА НовостиВоробьев заявил о снижении роста случаев COVID-19 в Подмосковье
Рост выявленных случаев COVID-19 снижается в Подмосковье, заявил глава региона Андрей Воробьев в прямом эфире телеканала "360".
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Происшествия
Новикову предъявили обвинение в получении взятки
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 10:15
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ 06:54
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Общество
В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице
МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru 16 апреля в 20:31
Футбол
Гендиректор «Химок» поделился мнением о пропускном режиме в Москве
Генеральный директор футбольного клуба "Химки" Василий Иванов поделился мнением о пропускном режиме в Москве, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 11:15
Транспорт
Собянин продлил и дополнил пропускной режим
Москва продлевает до начала мая действие ограничений, введенных 13 апреля из-за пандемии, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
РИА Новости 05:53
Общество
Суд признал банкротом должника Кобзона
Арбитражный суд Ставропольского края признал обоснованным заявление Нелли Кобзон о признании банкротом осужденного за мошенничество бизнесмена Вагифа Пейсахова, который задолжан Иосифу Кобзону крупную сумму.
Аргументы и Факты 09:47
Хоккей
Данис Зарипов отверг предложение «Ак Барса»
В субботу, 18 апреля, «Бизнес Online» сообщил о том, что Данис Зарипов отверг новое контрактное предложение от «Ак Барса» (Казань).
ГЛАС.RU 08:42
Общество
Умер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Иван Жуков
Депутат Московской областной думы Иван Жуков скончался в возрасте 63 лет после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 08:52
Здоровье
Минздрав оценил безопасность китайского препарата для лечения COVID-19
Минздрав не нашел противопоказаний для применения незарегистрированного в России препарата для лечения коронавируса, который бесплатно передал Китай.
РБК 11:05
Здоровье
В Архангельске выявили вспышку COVID-19 в психиатрической больнице
Как сообщило правительство Поморья, отдельно стоящее здание психиатрической больницы, в котором выявлена вспышка коронавируса, срочно перепрофилируют.
Российская газета 11:13
Политика
«Великий эскулап» Лукашенко получил ответ из России
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко посоветовал президенту Белоруссии Александру Лукашенко заняться чем-либо, в чем он разбирается лучше, нежели в диагностике коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 06:12
Здоровье
В Ростовской области выявили недостаток инфекционных коек
Специалисты группы в ходе проверки выявили, что в больницах не хватает инфекционных коек, отсутствует необходимое оборудование.
Эксперт ЮГ вчера в 02:25
Общество
В Саратовской области с 20 апреля введут пропускной режим
С 20 апреля пропускной режим будет введен в Саратовской области.
Деловое.ТВ вчера в 05:11
Общество
Елизавета II впервые попросила отметить ее день рождения без салюта
Королева Великобритании Елизавета II попросила отменить торжественный орудийный салют в честь своего 94-го дня рождения, передает BBC со ссылкой на правительственного чиновника.
РБК 09:35
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос 16 апреля в 08:14
Путешествия
Сезон для внутреннего туризма в Турции может начаться в конце мая
Туристический сезон в Турции для жителей республики может начаться в конце мая.
ТАСС 09:24
Наука
Реальное число заразившихся коронавирусом вычислили ученые из США
В десятки раз выше официальной статистики может быть число зараженных коронавирусом.
Цензуры.Нет 06:33
Общество
ФНС предложила вносить доходы россиян в единый реестр
Федеральная налоговая служба (ФНС) выступила с инициативой создания специального реестра с доходами россиян.
Известия вчера в 01:32
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
Хоккей
Чемпион мира Марков завершил карьеру
Сергей Исаков, агент российского защитника Андрея Маркова, сообщил, что хоккеист принял решение завершить карьеру.
Советский спорт 16 апреля в 14:55
Общество
Поток въезжающих в Крым россиян увеличился почти на 40%
Власти Крыма рассказали об увеличении потока туристов, въезжающих в регион по Крымскому мосту.
Газета.Ru 10:56
Политика
Захарова обвинила Би-би-си в предвзятости к РФ из-за коронавируса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила британский телеканал Би-би-си в предвзятом освещении действий страны в борьбе с коронавирусом.
Известия 10:45
Здоровье
В Екатеринбурге закрыли на карантин больницу № 1
В Екатеринбурге закрыли на карантин центральную городскую клиническую больницу №1. Причиной стала госпитализация нескольких врачей и пациентов.
Российская газета 10:14
Здоровье
Главврач Англии указал на гендерный фактор риска при пандемии COVID-19
Главный врач Англии Крис Уитти рассказал, что гендерный фактор также повышает риск заражения коронавирусом.
Дни24 03:02
Общество
Минниханов попросил правительство включить ИП и самозанятых в список на получение пособий
Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к правительству РФ с просьбой включить индивидуальных предпринимателей и самозанятых в перечень граждан, которым положено пособие по безработице.
ТАСС 09:00
Общество
Британия начнет производство вакцины от коронавируса, не прошедшей клинические испытания
Великобритания начнет на следующей неделе производство вакцины от коронавируса нового типа, которая еще не прошла клинические исследования.
ТАСС Наука 05:53
Шоу-бизнес
Галкин и Собчак поспорили из-за критики звезд в Instagram
Юморист Максим Галкин и журналистка Ксения Собчак поругались в комментариях к ее посту с критикой звездных челленджей.
Газета.Ru 05:29
Происшествия
Из закрытой на карантин российской больницы сбежали врачи
Из закрытой на карантин больницы в Уфе сбежали семь врачей и медперсонал.
Lenta.ru 01:54
Религия
РПЦ приравняла инопланетян к бесам
Интерфакс 10:03