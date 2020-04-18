Коронавирус
РИА НовостиВоробьев заявил о снижении роста случаев COVID-19 в Подмосковье
Рост выявленных случаев COVID-19 снижается в Подмосковье, заявил глава региона Андрей Воробьев в прямом эфире телеканала "360".
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с чего всё началось
В Подмосковье снизилась скорость распространения коронавируса. Меры, принятые региональными властями, дали результат. Об этом во время совещания заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Телеканал 360°05:06
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В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
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Назван скрытый фактор, ведущий к тяжелому течению коронавируса
Специалисты считают, что различное - от отсутствия симптомов до летального исхода - воздействие на людей коронавируса может быть связано с генетическими особенностями пациентов.
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В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса
У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Украинский танк Т-72 прошёл подводные испытания
Концерн «Укроборонпром» опубликовал кадры подводного испытания модернизированного танка Т-72.
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Авто
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Капот, скорее всего, тоже удлинится – по крайней мере, таким он выглядит на концепте Mazda Vision Coupe, чья стилистика, по слухам, и должна стать главным лейтмотивом в создании новой Mazda 6. От него же новинке наверняка достанутся зауженные фары, визуально объединенные с более массивной (чем сейчас) решеткой радиатора.
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Коммерсантъ 16 апреля в 16:09
Общество
Жителей Татарстана обязали носить маски в магазинах
Ранее постановлением правительства Татарстана была запрещена перевозка пассажиров в такси без использования масок или респираторов водителем и всеми пассажирами.
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Дни24 11:32
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Экс-защитник «Интера» Хавьер Дзанетти рассказал о том, кого из бывших одноклубников считает лучшим партнером.
Sports.ru 15:05
Политика
Онищенко ответил на критику Лукашенко тест-систем из России
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Piter.tv 12:55
Наука
Объяснена опасность диабета для больных коронавирусом
Ученые медики объяснили как сахарный диабет ухудшает состояние здоровья человека при заражении COVID-19.
ToDay News Ufa вчера в 01:57
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый май
В центральной части России, Поволжье и Краснодарском крае температуры ожидаются чуть выше климатической нормы.
Пятый канал вчера в 23:46
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В Хабаровском крае нашли четвертого погибшего при крушении самолета
Тело четвертого погибшего найдено под обломками самолета Л-4, потерпевшего крушение в Хабаровском крае.
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Кино
Создатель «Твин Пикс» намекнул на продолжение сериала
Американский продюсер и сценарист Марк Фрост, который совместно с режиссером Дэвидом Линчем создал сериал "Твин Пикс", намекнул на возможное продолжение телешоу.
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Общество
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Россия заняла десятое место в списке стран, в которых зарегистрировано больше всего заражённых коронавирусом, следует из данных института Джонса Хопкинса.
ИжевскИнфо.РУ 12:44
Путешествия
В Турции назвали сроки открытия туристического сезона
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Культура
Ирада Аюпова выступила в защиту сериала «Зулейха открывает глаза»
После требования коммунистов прекратить показывать сериал «Зулейха открывает глаза» по телеканалу «Россия 1» министр культуры Татарстана Ирада Аюпова заявила, что эта позиция губительна для развития профессионального искусства.
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Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о продлении действия режима повышенной готовности в стране из-за коронавируса до 9 мая.
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Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение
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Рейтинг Fallout 76 в Steam неожиданно стал положительным
После установки обновления Wastelanders для Fallout 76 игра внезапно начала набирать популярность у игроков, характеризовавших ее не иначе как бесцельное хождение по пустыне, и теперь ее рейтинг в Steam составляет 71% положительных отзывов.
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Кокорин о коронавирусе: в Сочи народ до последнего был расслаблен
Народ до последнего был настолько расслабленным — ни масок, ничего.
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Учащиеся 4-8 классов напишут всероссийские проверочные работы осенью
Во всероссийских проверочных работах в этом году должны были участвовать более 6 млн школьников 4-8 и 10-11 классов.
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Общество
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В ФНС ободрили идею создания единого реестра всех граждан России, в том числе учитывающего доходы каждого члена семьи, а значит и имеющего возможность отслеживать семейные бюджеты.
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В результате ДТП погиб водитель легковушки.
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Более 70 пациентов выписали из больницы в Коммунарке
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Вирусолог обучил россиян правильно вести себя на улице и дома
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