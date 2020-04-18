Рост выявленных случаев COVID-19 снижается в Подмосковье, заявил глава региона Андрей Воробьев в прямом эфире телеканала "360".

Воробьев заявил о снижении роста случаев COVID-19 в Подмосковье

Общество Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов. 183

Общество Химический анализ по делу MH-17 показал ошибку следствия Нидерландов Как сообщает ToDay News Ufa, по результатам многочисленных экспертиз было установлено, что в образцах, взятых с места авиакатастрофы, нашли разный процент легирующих добавок. 107

Здоровье Еще у восьми пациентов в Кузбассе подтвердили заражение коронавирусом По данным на субботу в Кузбассе выявлено 35 случаев заражения коронавирусной инфекцией, шесть человек уже выздоровели и выписаны из больниц, одна пациентка скончалась. 17

Здоровье В Башкирии от коронавируса скончались еще два пациента На ежедневном брифинге по коронавирусу министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал о двух погибших жителях республики от COVID-19 за последние сутки. 1

Политика Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав Действительными будут признаны документы, чей срок действия истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля включительно. 176

Транспорт Собянин продлил и дополнил пропускной режим в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ранее принятые ограничения до 1 мая, а также ввел в столице дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса – они начнут действовать с 22 апреля. 1,2K

Гаджеты Тест PCMark избавился от более 50 смартфонов на SoC от MediaTek После скандала с MediaTek, которую обвинили в подтасовке данных производительности ее процессоров, тест PCMark принял решение исключить из своей базы данных смартфоны, использующие большинство чипов этой компании. 1

Наука Частота инфекционных заболеваний может указывать на развитие рака В течение этого года показатели в группе с опухолью были выше, чем в контрольной группе, на 18 процентов для гриппа, на 46,1 процента для гастроэнтерита, на 232,1 процента для гепатита и на 135,9 процента для пневмонии.У отдельных лиц из группы с диагностированным раком с каждым годом вероятность заражения возрастала. 3

Политика Захарова заявила о задержании норвежцами российского траулера «Борей» Российское Министерство иностранных дел направило в посольство Норвегии ноту в связи с задержанием российского рыболовецкого траулера «Борей», заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова. 111

Шоу-бизнес Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова «С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении. 8

Происшествия Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. 759

Политика Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств вооружённых сил к борьбе с коронавирусом. 467

Музыка Little Big выступят на концерте «Евровидения» Российские музыканты Little Big выступят на онлайн-концерте «Евровидения», который будет называться Europe Shine A Light. 173

Политика Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска». 534

Наука Установлена температура гибели коронавирусной инфекции Французские эксперты из Прованса установили температуру, при которой погибает с 100 % случаев коронавирус. 1,5K

Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 2,7K

Космос В США назначили дату первого запуска корабля Crew Dragon с экипажем Вашингтон, 18 апреля 2020, 07:39 — REGNUM Первый испытательный полёт космического корабля Crew Dragon с экипажем на борту назначен на 27 мая, сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA. 16

Общество Зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом За последние сутки в Москве подтвердили 2649 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 87

Происшествия В Липецкой области умер первый пациент с коронавирусом Первая смерть пациента с подтвержденным коронавирусом зарегистрирована в Липецкой области.