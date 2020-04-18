Коронавирус
РИА НовостиВоробьев заявил о снижении роста случаев COVID-19 в Подмосковье
Рост выявленных случаев COVID-19 снижается в Подмосковье, заявил глава региона Андрей Воробьев в прямом эфире телеканала "360".
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Здоровье
Китай выступил с новыми фактами по поводу коронавируса
В КНР признали, что симптомы коронавируса демонстрируют не более 20% инфицированных.
Вечерний курьер вчера в 05:18
Общество
Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем
Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов.
RT на русском 06:03
Общество
Химический анализ по делу MH-17 показал ошибку следствия Нидерландов
Как сообщает ToDay News Ufa, по результатам многочисленных экспертиз было установлено, что в образцах, взятых с места авиакатастрофы, нашли разный процент легирующих добавок.
ToDay News Ufa вчера в 17:34
Здоровье
Еще у восьми пациентов в Кузбассе подтвердили заражение коронавирусом
По данным на субботу в Кузбассе выявлено 35 случаев заражения коронавирусной инфекцией, шесть человек уже выздоровели и выписаны из больниц, одна пациентка скончалась.
РИА Новости 00:26
Религия
Православный мир отмечает Великую субботу и готовится к Пасхе
Сегодня православный мир отмечает Великую субботу.
Интересант 03:51
Здоровье
В Башкирии от коронавируса скончались еще два пациента
На ежедневном брифинге по коронавирусу министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал о двух погибших жителях республики от COVID-19 за последние сутки.
Телеканал UTV 06:11
Политика
Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав
Действительными будут признаны документы, чей срок действия истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля включительно.
РБК 04:07
Политика
Трамп приступает к постепенному снятию санитарных ограничений в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти приступают к постепенной отмене санитарных ограничений, введенных из-за коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:07
Происшествия
Появилось видео задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии
Следственный комитет России опубликовал видео задержания и. о. замглавы Республики Хакасия Сергея Новикова.
Газета.Ru 05:02
Транспорт
Собянин продлил и дополнил пропускной режим в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ранее принятые ограничения до 1 мая, а также ввел в столице дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса – они начнут действовать с 22 апреля.
Газета.Ru 04:51
Гаджеты
Тест PCMark избавился от более 50 смартфонов на SoC от MediaTek
После скандала с MediaTek, которую обвинили в подтасовке данных производительности ее процессоров, тест PCMark принял решение исключить из своей базы данных смартфоны, использующие большинство чипов этой компании.
Faktom 04:15
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16
Наука
Частота инфекционных заболеваний может указывать на развитие рака
В течение этого года показатели в группе с опухолью были выше, чем в контрольной группе, на 18 процентов для гриппа, на 46,1 процента для гастроэнтерита, на 232,1 процента для гепатита и на 135,9 процента для пневмонии.У отдельных лиц из группы с диагностированным раком с каждым годом вероятность заражения возрастала.
Машины и Механизмы вчера в 09:17
Политика
Захарова заявила о задержании норвежцами российского траулера «Борей»
Российское Министерство иностранных дел направило в посольство Норвегии ноту в связи с задержанием российского рыболовецкого траулера «Борей», заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова.
РБК вчера в 09:26
Общество
В Оренбургской области режим самоизоляции продлен до 30 апреля
В новом документе указано, что также все ответственные ведомства будут следить за соблюдением оренбуржцами режима самоизоляции.
Orengrad.ru 04:25
Армия и оружие
75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста 16 апреля в 15:04
Шоу-бизнес
Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова
«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 09:59
Происшествия
Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство
Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 16 апреля в 05:28
Армия и оружие
Крейсер «Москва» назвали самым мощным кораблем Черноморского флота
Российский гвардейский ракетный крейсер «Москва», находящийся в Крыму, является самым мощным кораблем Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России, считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.
Пятый канал вчера в 03:43
Политика
Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств вооружённых сил к борьбе с коронавирусом.
RT на русском 05:22
Музыка
Little Big выступят на концерте «Евровидения»
Российские музыканты Little Big выступят на онлайн-концерте «Евровидения», который будет называться Europe Shine A Light.
Lenta.ru 16 апреля в 08:58
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Наука
Установлена температура гибели коронавирусной инфекции
Французские эксперты из Прованса установили температуру, при которой погибает с 100 % случаев коронавирус.
Evo-rus.com 02:29
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
Космос
В США назначили дату первого запуска корабля Crew Dragon с экипажем
Вашингтон, 18 апреля 2020, 07:39 — REGNUM Первый испытательный полёт космического корабля Crew Dragon с экипажем на борту назначен на 27 мая, сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.
REGNUM 01:21
Общество
Зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом
За последние сутки в Москве подтвердили 2649 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 04:29
Здоровье
В Петербурге 137 медработников госпитализированы из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге госпитализировали 137 медработников с подозрением на коронавирус.
URA.Ru вчера в 12:23
Происшествия
В Липецкой области умер первый пациент с коронавирусом
Первая смерть пациента с подтвержденным коронавирусом зарегистрирована в Липецкой области.
ТАСС 06:22
Общество
В Лос-Анджелесе принц Гарри и Меган Маркл раздавали еду больным
В Пасхальное воскресенье принц Гарри и Меган Маркл стали волонтерами проекта Angel Food в Калифорнии.
ToDay News Ufa 01:39
Экономика
В Крыму утверждены дополнительные льготы для предпринимателей
В Крыму в первом чтении внесены изменения в Закон о специальных налоговых режимах, куда в том числе по представлению Министерства курортов и туризма РК вошло снижение ставки налога по упрощенной системе налогообложения для предприятий туротрасли.
Welcometimes.ru вчера в 06:44