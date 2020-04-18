Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВоробьев заявил о снижении роста случаев COVID-19 в Подмосковье

Рост выявленных случаев COVID-19 снижается в Подмосковье, заявил глава региона Андрей Воробьев в прямом эфире телеканала "360".
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Воробьев заявил о снижении темпов распространения COVID-19 в Подмосковье

РБК06:22

Распространение коронавируса в Подмосковье замедлилось

Телеканал 360°05:06

Губернатор Подмосковья сообщил о замедлении распространения коронавируса

Известия05:50

Воробьев заявил о снижении роста случаев COVID-19 в Подмосковье

РИА Новости05:46

В Подмосковье снизилась скорость распространения коронавируса

Радио 105:27

Воробьёв отметил снижение прироста числа случаев коронавируса в Подмосковье

RT на русском05:55

Уровень зараженных коронавирусом начал снижаться в Подмосковье

РИАМО05:46
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 06:52, Ашберн
Здоровье

Китай выступил с новыми фактами по поводу коронавируса

В КНР признали, что симптомы коронавируса демонстрируют не более 20% инфицированных.
Вечерний курьер вчера в 05:18
84
Общество

Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем

Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов.
RT на русском 06:03
183
Общество

Химический анализ по делу MH-17 показал ошибку следствия Нидерландов

Как сообщает ToDay News Ufa, по результатам многочисленных экспертиз было установлено, что в образцах, взятых с места авиакатастрофы, нашли разный процент легирующих добавок.
ToDay News Ufa вчера в 17:34
107
Здоровье

Еще у восьми пациентов в Кузбассе подтвердили заражение коронавирусом

По данным на субботу в Кузбассе выявлено 35 случаев заражения коронавирусной инфекцией, шесть человек уже выздоровели и выписаны из больниц, одна пациентка скончалась.
РИА Новости 00:26
17
Религия

Православный мир отмечает Великую субботу и готовится к Пасхе

Сегодня православный мир отмечает Великую субботу.
Интересант 03:51
5
Здоровье

В Башкирии от коронавируса скончались еще два пациента

На ежедневном брифинге по коронавирусу министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал о двух погибших жителях республики от COVID-19 за последние сутки.
Телеканал UTV 06:11
1
Политика

Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав

Действительными будут признаны документы, чей срок действия истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля включительно.
РБК 04:07
176
Политика

Трамп приступает к постепенному снятию санитарных ограничений в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти приступают к постепенной отмене санитарных ограничений, введенных из-за коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:07
4
Происшествия

Появилось видео задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии

Следственный комитет России опубликовал видео задержания и. о. замглавы Республики Хакасия Сергея Новикова.
Газета.Ru 05:02
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Транспорт

Собянин продлил и дополнил пропускной режим в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ранее принятые ограничения до 1 мая, а также ввел в столице дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса – они начнут действовать с 22 апреля.
Газета.Ru 04:51
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Гаджеты

Тест PCMark избавился от более 50 смартфонов на SoC от MediaTek

После скандала с MediaTek, которую обвинили в подтасовке данных производительности ее процессоров, тест PCMark принял решение исключить из своей базы данных смартфоны, использующие большинство чипов этой компании.
Faktom 04:15
1
Шоу-бизнес

Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова

Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16
14
Наука

Частота инфекционных заболеваний может указывать на развитие рака

В течение этого года показатели в группе с опухолью были выше, чем в контрольной группе, на 18 процентов для гриппа, на 46,1 процента для гастроэнтерита, на 232,1 процента для гепатита и на 135,9 процента для пневмонии.У отдельных лиц из группы с диагностированным раком с каждым годом вероятность заражения возрастала.
Машины и Механизмы вчера в 09:17
3
Политика

Захарова заявила о задержании норвежцами российского траулера «Борей»

Российское Министерство иностранных дел направило в посольство Норвегии ноту в связи с задержанием российского рыболовецкого траулера «Борей», заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова.
РБК вчера в 09:26
111
Общество

В Оренбургской области режим самоизоляции продлен до 30 апреля

В новом документе указано, что также все ответственные ведомства будут следить за соблюдением оренбуржцами режима самоизоляции.
Orengrad.ru 04:25
18
Армия и оружие

75 лет назад началась Берлинская операция

16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста 16 апреля в 15:04
171
Шоу-бизнес

Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова

«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 09:59
8
Происшествия

Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство

Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 16 апреля в 05:28
759
Армия и оружие

Крейсер «Москва» назвали самым мощным кораблем Черноморского флота

Российский гвардейский ракетный крейсер «Москва», находящийся в Крыму, является самым мощным кораблем Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России, считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.
Пятый канал вчера в 03:43
5
Политика

Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств вооружённых сил к борьбе с коронавирусом.
RT на русском 05:22
467
Музыка

Little Big выступят на концерте «Евровидения»

Российские музыканты Little Big выступят на онлайн-концерте «Евровидения», который будет называться Europe Shine A Light.
Lenta.ru 16 апреля в 08:58
173
Политика

Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
534
Наука

Установлена температура гибели коронавирусной инфекции

Французские эксперты из Прованса установили температуру, при которой погибает с 100 % случаев коронавирус.
Evo-rus.com 02:29
1,5K
Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
2,7K
Космос

В США назначили дату первого запуска корабля Crew Dragon с экипажем

Вашингтон, 18 апреля 2020, 07:39 — REGNUM Первый испытательный полёт космического корабля Crew Dragon с экипажем на борту назначен на 27 мая, сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.
REGNUM 01:21
16
Общество

Зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом

За последние сутки в Москве подтвердили 2649 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 04:29
87
Здоровье

В Петербурге 137 медработников госпитализированы из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге госпитализировали 137 медработников с подозрением на коронавирус.
URA.Ru вчера в 12:23
257
Происшествия

В Липецкой области умер первый пациент с коронавирусом

Первая смерть пациента с подтвержденным коронавирусом зарегистрирована в Липецкой области.
ТАСС 06:22
Общество

В Лос-Анджелесе принц Гарри и Меган Маркл раздавали еду больным

В Пасхальное воскресенье принц Гарри и Меган Маркл стали волонтерами проекта Angel Food в Калифорнии.
ToDay News Ufa 01:39
16
Экономика

В Крыму утверждены дополнительные льготы для предпринимателей

В Крыму в первом чтении внесены изменения в Закон о специальных налоговых режимах, куда в том числе по представлению Министерства курортов и туризма РК вошло снижение ставки налога по упрощенной системе налогообложения для предприятий туротрасли.
Welcometimes.ru вчера в 06:44
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Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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