Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Подмосковье. Он рассказал, что сейчас в сутки выявляют примерно 750-800 человек, и количество заражённых медленно, но верно уменьшается.

Воробьев заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Подмосковье

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