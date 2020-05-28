Коронавирус

Piter.tvPiter.tvВоробьев заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Подмосковье. Он рассказал, что сейчас в сутки выявляют примерно 750-800 человек, и количество заражённых медленно, но верно уменьшается.
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Губернатор Подмосковья рассказал о предстоящем снятии ограничений

Радио Sputnikвчера в 13:01

Воробьев заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Подмосковье

Вечерняя Москвавчера в 12:46

Число выписанных пациентов в Подмосковье может превысить число госпитализированных в июне

РИАМОвчера в 12:15

Андрей Воробьёв: Ситуация с коронавирусом в Подмосковье стабилизируется

Радио 1вчера в 12:37

Парки и строительные магазины. Губернатор рассказал о постепенном снятии ограничений

Подмосковье Сегоднявчера в 12:17

В Подмосковье начинают перепрофилировать коронавирусные стационары

News.ruвчера в 12:40

Парки и строительные гипермаркеты открывают в Подмосковье. Какие еще ограничения снимут?

Телеканал 360°вчера в 12:05
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Происшествия

В Южно-Сахалинске заразился коронавирусом сотрудник городской больницы

Случай заражения коронавирусом выявили в городской больнице Южно-Сахалинска, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Сахалинской области.
ТАСС 00:28
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Общество

Число обращений к детскому омбудсмену в 2019 году выросло на 27%

В 2019 году количество обращений к детскому омбудсмену выросло на 27,2%, говорится в докладе уполномоченному при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Коммерсантъ вчера в 23:52
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Единоборства

Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
Metaratings вчера в 02:45
1
Общество

В Новосибирской области ограничительные меры продлили до конца июня

Власти Новосибирской области продлили ограничительные меры в регионе до 30 июня. Это следует из постановления губернатора Андрея Травникова.
RT на русском вчера в 02:01
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Здоровье

Доктор Мясников назвал причины ослабления коронавируса

Коронавирус теряет способность заражать и становится менее смертельным с ростом числа заболевших.
Известия 00:16
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Шоу-бизнес

Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери

На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки.
Bimru.ru вчера в 11:17
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Политика

Липецкий губернатор обратился к оппонентам фразой про чемодан и вокзал

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обратился к своим политическим оппонентам, используя лозунг «чемодан, вокзал, Россия», немного перефразировав его.
РБК вчера в 21:18
8
Здоровье

Ещё 207 случаев коронавируса подтверждено в Свердловской области

В Свердловской области выявлено 207 новых случаев коронавируса.
Уральский меридиан 26 мая в 03:42
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Политика

Посольство РФ припомнило Вашингтону выселение индейцев

Закон о выселении индейцев вступил в силу 28 мая 1830 года.
Известия вчера в 16:30
Общество

«Ведомости» сообщили о смене покупателя

Газета «Ведомости» сообщила об изменениях в составе покупателей издания. Журналисты «Ведомостей» ссылаются на источники.
BFM.ru вчера в 14:57
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Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
РИА Новости 27 мая в 13:57
1,5K
Происшествия

Экс-начальника ГИБДД Кузбасса Юрия Мовшина освободили по УДО

Сибдепо вчера в 09:58
14
Происшествия

В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков

RT на русском вчера в 21:56
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Политика

В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма

Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
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Экономика

«Почта России» начала доставлять лекарства

«Почта России» начала осуществлять доставку лекарств от дистрибуторов в аптеки.
Lenta.ru вчера в 23:22
1
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран

Берлин, 29 мая 2020, 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic.
REGNUM вчера в 18:48
1K
Общество

Россия предложила ВОЗ восемь возможных вакцин от коронавируса

Россия предложила Всемирной организации здравоохранения восемь вакцин-кандидатов от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 09:01
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Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала, как выглядела певица во время болезни

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья периодически делится в социальных сетях воспоминаниями о своей родственнице.
Bimru.ru вчера в 06:21
12
Общество

Собянин предложил прогулки в Москве по графику

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику.
RT на русском 27 мая в 09:04
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Шоу-бизнес

Победитель «Танцев со звездами» Иван Стебунов сожалеет о финале

Газета.Ru 27 мая в 08:08
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Авто

Представили устройство, способное превратить любое авто в электрокар

Для переоборудования нужна будет только новая система High Power Density, на которую будет распространяться многолетняя гарантия, и аккумуляторная батарея.
Car.ru вчера в 00:05
2
Армия и оружие

Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео

Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета 27 мая в 02:33
1,1K
Общество

Где в Кузбассе за сутки обнаружили людей с коронавирусом

На 28 мая коронавирусную инфекцию подтвердили у 20 человек. Всего же вирус выявили у 482 кузбассовцев.
ВашГород.ру вчера в 00:13
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Общество

Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнений при пандемии

Минтруд России подготовил проект постановления правительства, который предлагает ввести особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу во время пандемии.
RT на русском вчера в 22:47
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Политика

Источник сообщил о госпитализации экс-губернатора Чувашии Игнатьева

Михаил Игнатьев, уволенный с поста губернатора Чувашии в связи с утратой доверия и подавший на Владимира Путина в суд, госпитализирован с двусторонней пневмонией.
РЕН ТВ 27 мая в 05:03
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Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
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Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета вчера в 04:33
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Экономика

Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным

Уровень безработицы в России может вырасти в три раза.
Lenta.ru вчера в 17:50
163
Технологии

Вирусолог рассказал, как в России делают вакцину от коронавируса и сколько еще её ждать

Уже несколько месяцев ученые всего мира бьются над разработкой вакцины от нового коронавируса и обещают выпустить ее к концу года.
НГС24 вчера в 20:30
Происшествия

Умер активист и журналист Сергей Мохнаткин

ТАСС вчера в 16:32
456
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Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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