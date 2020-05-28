Коронавирус
Piter.tvВоробьев заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Подмосковье. Он рассказал, что сейчас в сутки выявляют примерно 750-800 человек, и количество заражённых медленно, но верно уменьшается.
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Парки и строительные магазины. Губернатор рассказал о постепенном снятии ограничений
Подмосковье Сегодня12:17
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Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Общество
Власти Москвы сообщили о неготовности отменить пропуска
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань.
Газета.Ru 10:49
Игры
В честь юбилея студии Arkane к ее первой игре открыт бесплатный доступ
Фанатское сообщество создано в честь двадцатилетия студии.
ИА Красная Весна 12:46
Общество
В Великобритании умер самый старый мужчина
Газета.Ru 13:20
Космос
Найден источник высокоэнергетических нейтрино
Популярная механика вчера в 08:49
Гаджеты
Xiaomi представила в России новые смартфоны и телевизоры
Компания Xiaomi показала для российского рынка несколько новых устройств, включая флагманский смартфон Mi 10, "умные" телевизоры Mi TV и смарт-браслет Mi Smart Band 4 с NFC-чипом.
Вести.Ru 14:50
Происшествия
Американцы вышли на улицы после смерти чернокожего от рук полиции
Акция протеста, начавшаяся мирно, переросла в беспорядки после того, как несколько человек разбили стекла в двух патрульных машинах и запрыгнули на них.
Lenta.ru 09:54
Общество
Собянин оценил возможность открытия фитнес-центров и парикмахерских
Сергей Собянин призвал не забегать вперед, отвечая на вопрос о возможности открытия фитнес-клубов и парикмахерских в городе.
Москва 24 09:46
Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru 05:46
Космос
Астрономы изучили облака на экзопланетах
Группа астрономов из США, Канады и Великобритании опубликовала исследование в журнале Nature Astronomy, в котором рассказала, какие облака могут быть на планетах-гигантах Солнечной системы, а также на экзопланетах.
Ридус вчера в 07:28
Общество
Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок
На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости 10:48
Игры
Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands
В сборник входят две игры - Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.
Российская газета 11:27
Шоу-бизнес
Куклачев осудил Пригожина за слова о «бедствующих» артистах
Недавно известный продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на тяжелую жизнь артистов в период пандемии коронавируса.
Bimru.ru 06:45
Хоккей
НХЛ подтвердила 9-й «Морис Ришар» Овечкина
У капитана «Кэпиталз» уже девять подобных наград. Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, который брал один трофей столько раз.
Спорт-Экспресс 12:20
Армия и оружие
Новейшую ракету «Бронебойщик» намерены поставить в войска в 2021 году
Ракеты «Бронебойщик» разрабатывались для установки на самолеты типа Су-25 и вертолеты Ми-8.
Телеканал 360° вчера в 05:44
Экономика
Долговое бремя россиян достигло исторического рекорда
По данным регулятора, долговая нагрузка (объем обязательных платежей по кредитам в процентах от располагаемых доходов) жителей страны на 1 апреля 2020 года достигла 10,9 процента доходов.
Lenta.ru 10:30
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Общество
Основные ограничения продлеваются в Петербурге до 14 июня - власти
"Большинство мер, направленных на борьбу с распространением в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции, продлеваются по 14.06.2020", - говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия 11:58
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран
Трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский», который рассматривали как один из вариантов для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», вышел из германского порта Мукран.
RT на русском 05:41
Авто
Новый кроссовер Ford Puma получил расширенный список оснащения
Напомним, что новый компактный паркетник Ford Puma появился на рынке Европы в конце прошлого года.
Тарантас Ньюс 05:24
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг
МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
Футбол
Заразившийся коронавирусом Баринов сообщил о самочувствии
Полузащитник московского Локомотива Дмитрий Баринов, у которого нашли коронавирус, обратился к болельщикам в сториз своего инстаграма.
Советский спорт 15:31
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 04:53
Общество
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение
Из-за резкого ухудшения погоды в Ростовской области объявили штормовое предупреждение.
RT на русском 11:26
Политика
Глава Россельхознадзора ответил на обвинения в вымогательстве
Как ранее сообщал РЕН ТВ, представитель президента "Млековиты" обратился в полицию Москвы, заявив о вымогательстве 500 тысяч долларов главой Россельхознадзора за снятие ограничений на поставки продукции польской компании в Россию.
РЕН ТВ 06:35
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 11:07
Общество
В Калининградской области продлили запрет на массовые мероприятия
Запрет на проведение массовых мероприятий в Калининградской области, введенный 28 марта из-за распространения коронавируса, продлевается до 15 июня, сообщила пресс-служба регионального правительства по итогам заседания оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 13:38
Общество
ВОЗ получила от России восемь вакцин от коронавируса
От российских ученых было принято восемь экземпляров, сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович на онлайн-собрании научного совета РАН «Наука о жизни», организованное МИА «Россия сегодня», передает «РИА Новости».
Петербургский дневник 08:54