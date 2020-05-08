Коронавирус
РИА НовостиВоробьев сообщил об отсрочке штрафов за отсутствие масок
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона отсрочили введение наказания за отсутствие медицинской маски.
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«Сделают замечание». В Подмосковье решили пока не штрафовать за отсутствие масок
Подмосковье Сегодня17:09
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Космос
Названы самые перспективные рабочие места в период пандемии коронавируса
Рабочие места в отрасли робототехники и освоения космоса являются перспективными в период пандемии коронавируса, считает старший научный сотрудник Института системного анализа РАН Александр Кононов.
Lenta.ru вчера в 15:54
Культура
Песню «День Победы» споют на разных языках
Участником акции может стать каждый. Для этого нужно исполнить песню «День Победы» на своём родном языке на сайте pobeda-2020.ru.
Новый компаньон 06 мая в 01:35
Общество
«Вы что творите?»: гневная колонка екатеринбуржца о салюте в День Победы
Наш корреспондент Глеб Черный написал гневную колонку о том, почему провести праздничный салют — это худшее, что можно было придумать в современных условиях.
Екатеринбург Онлайн 10:34
Здоровье
Минздрав обеспокоился ситуацией с коронавирусом в Дагестане
Минздрав обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Lenta.ru 06:12
Общество
В Москве проведут тесты на коронавирус по крови
В Москве проведут тесты на коронавирус на основе анализа венозной крови.
Lenta.ru 16:47
Происшествия
Красноярский экс-депутат Быков обвинил губернатора в сговоре против него
Бизнесмен и экс-депутат краевого заксобрания Анатолий Быков прокомментировал решение о его аресте.
Коммерсантъ 07:54
Политика
В ФРГ назвали отвлекающим манёвром обвинения США против КНР по коронавирусу
В секретной записке министру обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр разведка Германии называет заявления Вашингтона расчётливым отвлекающим манёвром и считает, что якобы США пытаются своей теорией происхождения вируса отвлечь от собственных ошибок и направить гнев американцев на КНР.
News.ru 05:18
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход от нее Трусовой
Тренер Этери Тутберидзе прокомментировала уход фигуристки Александры Трусовой к Евгению Плющенко. Пост она опубликовала в Instagram.
Вечерняя Москва 06 мая в 17:33
Политика
Еврокомиссия рекомендовала не открывать границы ЕС до 15 июня
Отмечается, что сохранение ограничений на поездки в страны Шенгенской зоны для жителей неевропейских государств снизит риски распространения коронавируса на территории Евросоюза.
Эхо Москвы 19:06
Политика
Журналиста Первого канала выслали из Белоруссии
Помимо корреспондента аккредитации лишили и оператора, он гражданин Белоруссии.
Говорит Москва вчера в 04:24
Культура
Музыканты из 15 стран сыграют в прямом эфире Симфонию № 7 Шостаковича
Оркестр Baltic Sea Philharmonic исполнит Симфонию № 7 русского композитора Дмитрия Шостаковича в прямом эфире.
News.ru 06 мая в 11:49
Футбол
Рами признался, что не знает имен игроков «Сочи»
Французский легионер «Сочи» Адиль Рами признался, что не знает имен своих одноклубников. Защитник находится в российском клубе с февраля.
Матч ТВ 17:27
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ 06 мая в 20:19
Наука
Расшифровка геномов мумий помогла узнать генетическую историю инков
Палеогенетикам удалось расшифровать около 60 геномов мумий древних жителей Анд, что помогло отследить около 10 000 лет генетической истории Перу и империи инков.
Pravda.Ru 09:58
Политика
США заявили о непричастности к вторжению в Венесуэлу
Соединенные Штаты не имеют никакого отношения к вторжению в Венесуэлу и по-прежнему работают над мирным процессом передачи власти, говорится в пятницу в официальном заявлении Совета по нацбезопасности (СНБ).
РИА Новости 19:36
Происшествия
Офицер ФСО, работник московского Кремля Алексей Титов заражённый коронавирусом скончался в госпитале ФСБ
Офицер Федеральной службы охраны, работник московского Кремля Алексей Титов заражённый коронавирусом скончался в госпитале ФСБ.
Эхо Москвы 16:03
Игры
Microsoft расскажет о новых играх для Xbox Series X
RuNews24.ru 05 мая в 23:38
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничительных мер из-за коронавируса. Информация размещена на сайте ведомства.
Lenta.ru 17:16
Экономика
Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты Sukhoi Superjet 100
Шесть национальных маршрутов мексиканской авиакомпании Interjet обслуживают российские самолеты Sukhoi Superjet 100, следует из данных сервиса Flightradar, шесть компания заявила СМИ, что эти суда идеально подходят для обслуживания низкого спроса.
ПРАЙМ 17:54
Авто
Американские автодилеры вывозят автомобили в море
Ситуация в американском автопроме чем-то напоминает «нефтянку»: производство автомобилей продолжается, а хранить их из-за переполненных вследствие низкого спроса складов пока негде.
Автоновости дня 01:38
Экономика
Эксперт назвал опасность досрочного погашения кредита
Генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский рассказал, чем опасно досрочное погашение кредитов.
Газета.Ru 19:39
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Армия и оружие
Ударная группа кораблей США и Британии ушла из Баренцева моря
Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая в Баренцевом море курсировала группа боевых кораблей в составе ракетных эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и ракетного фрегата «Кент» ВМС Британии.
REGNUM 17:02
Общество
В ДИТ назвали причины отзыва ряда цифровых рабочих пропусков
Руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что некоторые рабочие цифровые пропуски в столице аннулировали по факту проблем с проверкой.
Москва 24 10:30
Происшествия
Суд арестовал создателя проекта «Омбудсмен полиции»
Тверской суд Москвы арестовал до 6 июля основателя правозащитного проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Ведомости 10:52
Космос
Опубликован самый детальный снимок поверхности астероида Рюгу
Ин-спейс.ру вчера в 14:00
Политика
США назвали России условие для продления ракетного договора
Ранее США не исключали продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагали расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешнее соглашение, а также хотели включить в договор Китай, хотя в Пекине заявили, что в подобных переговорах не заинтересованы.
РИА Новости 17:53
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
Политика
Трамп уверен, что коронавирус исчезнет сам
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что коронавирус в конечном счете исчезнет сам.
РИА Новости 15:17