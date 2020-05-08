Коронавирус
ИзвестияВоробьев заявил об отсрочке штрафов за отсутствие масок
Власти Московской области отсрочили наказания за отсутствие медицинских масок после 12 мая. Об этом сообщил в пятницу, 8 мая, заявил руководитель региона Андрей Воробьев. По его словам, уполномоченные лица будут делать замечания гражданам, не имеющим масок на лице.
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Мы отсрочили наказание. Если у тебя нет маски после 12-го, тебя не будут штрафовать, тебе будут делать замечание. Но большинство людей сегодня уже и сами понимают, что без маски и перчаток ты можешь ехать в метро, только эта дорога будет в госпиталь сразу. Можешь сразу ехать в госпиталь.
— Андрей Воробьев, российский политикRambler News Service 15:27
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