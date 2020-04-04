Происшествия

Газета.RuГазета.RuТроих пострадавших при взрыве в доме в Орехово-Зуеве доставят в Москву

Жизни пострадавших ничто не угрожает, отметил глава региона. Он добавил, что двоим госпитализированным уже проведены операции. Ранее сообщалось, что в пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве произошел взрыв бытового газа.
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с чего всё началось

«Миша, держись»: губернатор Подмосковья навестил пострадавшего при взрыве газа в Орехово-Зуеве

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил в больнице жителей Орехово-Зуева, которые пострадали при взрыве газа. Он узнал о самочувствии пациентов и поддержал их.
Телеканал 360°11:18

Подробнее о событии

«Миша, держись»: Воробьев навестил пострадавшего при взрыве газа

РИА Новости13:39

Воробьев поблагодарил медиков за помощь пострадавшим при взрыве в Орехово-Зуеве

Подмосковье Сегодня13:17

Воробьев выехал на место взрыва газа в Орехово-Зуеве

РЕН ТВ07:08

Пострадавшим от взрыва газа в Подмосковье выплатят материальную помощь

ТАСС11:04

«Миша, держись»: губернатор Подмосковья навестил пострадавшего при взрыве газа в Орехово-Зуеве

Телеканал 360°11:18

Власти обеспечат условия для самоизоляции жителей дома в Орехово-Зуеве

RT на русском11:27

Воробьев поблагодарил врачей за помощь пострадавшим при взрыве в доме в Орехово‑Зуеве

РИАМО12:25
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 14:49, Ашберн
Общество

Мэр Москвы определил уполномоченных штрафовать юрлиц из-за вируса

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал органы исполнительной власти города, которые смогут штрафовать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение правил режима повышенной готовности из-за коронавируса.
РБК 13:54
Общество

В России испытывают два прототипа вакцины от коронавируса

Научный центр "Вектор" разработал 6 прототипов вакцин от коронавируса, прошли исследования на мышах, хорьках и кроликах, в настоящий момент проведена иммунизация приматов двумя прототипами вакцины, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов.
РИА Новости 11:12
Общество

Четверть заболевших коронавирусом в России не имеют симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у 25% зараженных коронавирусом в России не наблюдаются симптомы болезни.
Pravda.Ru 09:47
Экономика

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Газета.Ru вчера в 08:04
Происшествия

В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт

"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.
Интерфакс 05:59
Происшествия

Число погибших при взрыве в подмосковной многоэтажке снова увеличилось

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве снова увеличилось. Об этом сообщили в МЧС России, передает ТАСС.
Lenta.ru 14:26
Экономика

Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса

Министр экономического развития Максим Решетников считает, что ситуация с коронавирусом не означает, что экономику нужно «поставить на стоп», напротив, предприятия должны искать способ продолжить работу.
РБК 12:01
Общество

Ни один прогноз по коронавирусу не подтвердился, заявила Голикова

Ни один прогноз по заболеваемости коронавирусом не подтвердился, ни одна математическая модель не может полностью учесть влияние всех мер для купирования заболевания, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 09:36
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл переехали в США

Пара планирует обосноваться в одном из районов города недалеко от Голливуда, где проживают мама и друзья герцогини.
Нижегородская Правда 09:57
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости 02 апреля в 16:59
Религия

Патриарх Кирилл объехал Москву c чудотворной иконой на «Мерседесе»

Патриарх Кирилл совершил объезд столицы с чудотворной иконой Богоматери "Умиление" и молитвой об избавлении от "морового поветрия".
Московский Комсомолец вчера в 11:27
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 14:09
Технологии

Открылся портал, обучающий педагогов вести уроки дистанционно

Новый портал, посвященный организации дистанционного обучения, открылся для педагогов, 4 апреля сообщается на сайте Министерства просвещения РФ.
ИА Красная Весна 10:33
Общество

Предприятиям в Москве установили штрафы за нарушение ограничений

Власти Москвы установили штрафы для предприятий за нарушение ограничений в связи с распространением коронавируса.
Lenta.ru 14:08
Общество

Собянин определил органы, которые могут штрафовать юрлица из-за вируса

"Если был причинен вред здоровью или имуществу человека, штраф составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или же приостановление деятельности сроком до 90 дней", — говорится на сайте мэрии.
РИА Новости 13:57
Происшествия

Выгуливавшего собаку москвича увезли в отделение полиции

В Москве на Патриарших прудах задержали мужчину, который выгуливал собаку во дворе своего дома.
Lenta.ru 13:04
Общество

Россиян предупредили о дефиците бытовой техники из-за коронавируса

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) направило в правительство письмо, в котором говорится, что россияне могут столкнуться с дефицитом телевизоров, холодильников и другой бытовой техникой.
НТВ 03:53
Здоровье

Влияние прививки от туберкулеза против коронавируса оценил вирусолог

Российский врач-вирусолог-иммунолог оценил влияние прививки БЦЖ против туберкулеза на течение коронавируса нового типа COVID-19 на территории РФ.
Ugpressa.ru вчера в 13:46
Происшествия

В районе ул. Суворова в Калининграде нашли расчленённое тело

В районе ул. Суворова в Калининграде нашли пакеты с татуированными частями тела мужчины.
Клопс 14:14
Общество

В Ульяновской области у 13 человек предварительно выявили коронавирус

Число жителей Ульяновской области, первичные тесты которых показали положительный результат на коронавирус, выросло с двух до 15, сообщил в субботу губернатор региона Сергей Морозов.
РИА Новости 13:32
Общество

WP: тысячи записей видеозвонков в сервисе Zoom попали в интернет

ТАСС вчера в 22:14
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru 06:05
Общество

Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа

В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
Российская газета вчера в 14:11
Экономика

Коронавирус. Названы саратовские предприятия, которые продолжат работу

Как отмечается в документе, эти компании и предприятия имеют региональное значение и оказывают, в том числе существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в области.
Взгляд-инфо 05:35
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Российская газета 10:31
Общество

Сценарий развития коронавируса в России сочли оптимистичным

Глава Роспотребнадзора сообщила о том, что Россия идет по оптимистичному сценарию по коронавирусу.
Деловое.ТВ 08:02
Общество

Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
RT на русском 08:59
Экономика

Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения

Нужно очень взвешенно подходить к принятию решений по потреблению, по использованию сбережений, подчеркнула глава ЦБ.
Вести.Ru вчера в 09:12
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru 09:36
Общество

Правительство утвердило порядок выплат малоимущим россиянам с детьми

В субботу председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил требования к порядку выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет.
Вести.Ru 03:57
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Андрей Юрьевич Воробьёв
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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