Происшествия

Вести.RuВести.RuВоронцов попал из изолятора в хирургию

"Да, находится у нас, в отделении вторая хирургия", – сообщил РИА Новости представитель московской городской больницы номер 20, отвечая на вопрос, числится ли в медучреждении пациент Владимир Воронцов.
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В СПЧ призвали расследовать действия правоохранителей по делу автора проекта «Омбудсмен полиции»

Говорит Москва10:21

Адвокат: Арестованный по делу о вымогательстве «Омбудсмен полиции» Воронцов госпитализирован из ИВС

Агентство Москва06:37

Создателя паблика «Омбудсмен полиции» госпитализировали из изолятора

Lenta.ru07:34

В больнице подтвердили поступление основателя проекта «Омбудсмен полиции»

РИА Новости08:21

Создателя проекта «Омбудсмен полиции» Воронцова госпитализировали из изолятора

ТАСС06:52

Адвокат сообщил о госпитализации основателя паблика «Омбудсмен полиции»

РБК08:06

Стал известен диагноз «омбудсмена полиции», госпитализированного из изолятора

Московский Комсомолец07:24
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Политика

Путин 11 мая рассмотрит возможность продления нерабочих дней

В понедельник Владимир Путин планирует провести совещание по текущей ситуации с коронавирусом в регионах, на котором также будет рассмотрен вопрос продления нерабочих дней, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Право.ру вчера в 11:50
5,4K
Политика

Путин: все массовые мероприятия по-прежнему запрещены

Все массовые мероприятия в России по-прежнему запрещены, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 09:26
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Футбол

«Ахмат» расторгнет контракты с некоторыми игроками из-за кризиса

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров заявил, что клуб намерен расторгнуть соглашения с некоторыми игроками из-за экономической ситуации с целью сократить платежную ведомость.
Soccer.ru 05:55
1
Общество

Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты

"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru 09:44
2,5K
Происшествия

В Петербурге подтвердили смерть еще одной медсестры от коронавируса

"Комиссия подтвердила смерть от коронавирусной инфекции медицинского работника - медсестры одной из городских поликлиник",- рассказали в комитете и добавили, что женщина умерла в Покровской больнице.
ТАСС 08:10
10
Общество

Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
3
Общество

В Крыму продлили до лета режим самоизоляции и ввели масочный режим

Симферополь, 11 мая 2020, 15:44 — REGNUM До 31 мая в Крыму продлили режим самоизоляции для жителей.
REGNUM 08:44
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Шоу-бизнес

Миллионер Джанлука Вакки впервые станет отцом

Знаменитый 52-летний миллионер Джанлука Вакки готовится впервые стать отцом.
Народные новости 03:15
1
Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:55
196
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
91
Происшествия

В Петербурге оштрафовали виновника скопления людей на рынке

РИА Новости 09:01
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Общество

Собянин заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса.
Lenta.ru 10:42
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Политика

В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru 09:25
55
Общество

Власти предложили вернуть самозанятым уплаченные в 2019 году налоги

Гражданам России, которые перешли в режим самозанятости, необходимо вернуть уплаченные в 2019 году налоги.
РБК 10:06
30
Авто

В России новый Toyota Highlander появится летом

Новый Toyota Highlander четвертого поколения появится в России летом 2020 года.
Автоновости дня 07:06
4
Футбол

В Италии умер 19-летний футболист «Аталанты»

Говорит Москва 08:52
Общество

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 09:48
9
Здоровье

В Волгоградской области ношение масок становится обязательным

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе администрации области, в соответствии с прогнозом развития эпидемиологической ситуации на территории региона и на основании рекомендуемых Роспотребнадзором критериев, принято решение о продлении режима самоизоляции до 31 мая включительно, а также о поэтапном снятии ограничений режима самоизоляции и восстановлении экономической активности.
РИАЦ 10:36
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации по снятию ограничений

Роспотребнадзор разработал и направил в российские регионы методические рекомендации для определения факторов, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мер, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 08 мая в 17:06
1K
Происшествия

Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ

Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
903
Происшествия

В СК рассказали о ставропольце, бросившем гранату во двор соседям

По данным следствия, вечером в воскресенье в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа недовольный шумным поведением соседей мужчина прошел к ним во двор и бросил в сторону людей гранату.
РИА Новости 05:27
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Игры

С высоты птичьего полёта: красочные пейзажи на новых скриншотах Microsoft Flight Simulator

На изображениях демонстрируются самолёты в движении и красочные пейзажи городов, которые запечатлены с разных высот.
3DNews 08 мая в 11:51
1
Общество

Названы самые уязвимые для коронавируса работники

Самыми уязвимыми признаны охранники, далее следуют повара и водители автобусов.
Lenta.ru 09:26
Политика

Владимир Путин попросил губернаторов разрешить людям гулять на улицах

Президент России Владимир Путин попросил губернаторов разрешить жителям выходить из дома на улицу.
NewsVO 10:23
Общество

Россиян ждут еще одни длинные выходные

Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru вчера в 07:00
1,1K
Общество

Власти Швеции одобрили прокладку газопровода Baltic Pipe

Польская компания Gaz-System сообщила о положительном решении властей Швеции в отношении прокладки газопровода Baltic Pipe.
News.ru 10:05
4
Происшествия

Один иранский военный корабль подбил ракетой другой

По предварительным данным, все произошло в воскресенье вечером в Оманском заливе, когда одно судно военно-морских сил страны случайно выпустило ракету по другому кораблю.
Вести.Ru 07:35
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Фигурное катание

ISU обновил стоимость элементов в фигурном катании

ТАСС Спорт 10:41
Общество

В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
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Здоровье

Губернатор Свердловской области объяснил неполные выплаты врачам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разместил в своем Instagram вопрос врача-рентгенолога из Артемовска о причинах неполных выплат, причитающихся медикам, борющимся с COVID-19.
Солидарность 10:46
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